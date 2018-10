Börtön helyett zongoráznia kell annak a neurológusnak, aki a kutatási alapból sikkasztott

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Imagine című John Lennon-dal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. ","shortLead":"Az Imagine című John Lennon-dal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. ","id":"20181009_imagine_john_lennon_yoko_ono_warzone_lemez_feldolgozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43eb879-a65e-448f-8610-82090f459016","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_imagine_john_lennon_yoko_ono_warzone_lemez_feldolgozas","timestamp":"2018. október. 09. 15:18","title":"Ikonikus John Lennon-dalt dolgozott fel Yoko Ono – hallgassa meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79b205b-d828-41d0-bfa5-f31187545750","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai sajtó szerint Nikki Haley távozása az elnök számára nem lehetett váratlan.","shortLead":"Az amerikai sajtó szerint Nikki Haley távozása az elnök számára nem lehetett váratlan.","id":"20181009_lemondott_az_amerikai_ensz_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79b205b-d828-41d0-bfa5-f31187545750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c10164-623b-4d82-a3a0-3927a27077d5","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_lemondott_az_amerikai_ensz_nagykovet","timestamp":"2018. október. 09. 16:24","title":"Lemondott az amerikai ENSZ-nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e05c9c-8408-4f5d-bd16-4c152de33986","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pert vesztett jogerősen is az MTVA, ki kellett adnia, hányszor engedte be Putyin propagandatévéjét forgatni.","shortLead":"Pert vesztett jogerősen is az MTVA, ki kellett adnia, hányszor engedte be Putyin propagandatévéjét forgatni.","id":"20181010_rt_mtva_propaganda_forgatas_szekhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e05c9c-8408-4f5d-bd16-4c152de33986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6302c432-d873-4b9b-8d02-70676983a6cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_rt_mtva_propaganda_forgatas_szekhaz","timestamp":"2018. október. 10. 17:35","title":"Kiderült, háromszor forgatott az orosz propagandatévé az MTVA székházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc616a87-64a2-4366-8ebf-1e31f10deb35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 11. az előbújás napja. Akinek előbújik az LMBTQI gyereke, sokszor úgy érzi, hogy ő az egyetlen, akivel ez történik. Most olyan szülőkről készült kisfilm, akik már tudják, hogy nincsenek egyedül. ","shortLead":"Október 11. az előbújás napja. Akinek előbújik az LMBTQI gyereke, sokszor úgy érzi, hogy ő az egyetlen, akivel...","id":"20181009_Elobujas_napja_LMBTQI_kisfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc616a87-64a2-4366-8ebf-1e31f10deb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc7e284-42db-43c7-9956-bae649d99289","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Elobujas_napja_LMBTQI_kisfilm","timestamp":"2018. október. 09. 16:19","title":"\"Én még azt hittem, hogy börtönnel büntetik\" - szülők beszélnek gyermekük coming outjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236bc32d-e89e-4044-999b-02ae4a06adda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia segítségével fogja kiszűrni az iskolai bántalmazással, megfélemlítéssel és alázással kapcsolatos, vagy azokat ábrázoló felvételeket az Instagram.","shortLead":"A mesterséges intelligencia segítségével fogja kiszűrni az iskolai bántalmazással, megfélemlítéssel és alázással...","id":"20181010_instagram_mesterseges_intelligencia_bullying_iskolai_bantalmazas_megfelemlites_zaklatas_szuro_filter_maddie_ziegler_adam_mosseri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236bc32d-e89e-4044-999b-02ae4a06adda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21811240-ae86-4661-b29e-a029bf85e1e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_instagram_mesterseges_intelligencia_bullying_iskolai_bantalmazas_megfelemlites_zaklatas_szuro_filter_maddie_ziegler_adam_mosseri","timestamp":"2018. október. 10. 16:03","title":"Beizzítja a tisztítótüzet az Instagram a durvuló fotók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6","c_author":"Zelki Benjámin","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hatalmas zsúfoltságra panaszkodnak a 4-es metrón utazók a Déli pályaudvar kiesése óta. A metró sűrítéséhez azonban az automata metróüzemet irányító szoftvert is módosítani kellene. ","shortLead":"Hatalmas zsúfoltságra panaszkodnak a 4-es metrón utazók a Déli pályaudvar kiesése óta. A metró sűrítéséhez azonban...","id":"20181009_Alaposan_megkinozza_a_budapesti_metrozokat_a_Deli_bezarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1463a3b-c719-4a44-989a-ab68bf96c1ac","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181009_Alaposan_megkinozza_a_budapesti_metrozokat_a_Deli_bezarasa","timestamp":"2018. október. 09. 16:38","title":"Alaposan megkínozza a budapesti metrózókat a Déli pályaudvar lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae82b2bc-e56b-4e23-ae71-a0fc2b1c6465","c_author":"Szent-Iványi István","category":"velemeny","description":"A magyar miniszterelnök folyamatosan ajnározza, valósággal dicsőíti a török elnököt, ugyanakkor nincs nyoma annak, hogy fenntartásait a török elnyomó rendszerrel kapcsolatban akár csak diplomatikusan szóba hozná. Vélemény.","shortLead":"A magyar miniszterelnök folyamatosan ajnározza, valósággal dicsőíti a török elnököt, ugyanakkor nincs nyoma annak...","id":"20181011_Mit_keresett_Erdogan_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae82b2bc-e56b-4e23-ae71-a0fc2b1c6465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330d9b37-ee05-4a41-a1fd-eea5e848a310","keywords":null,"link":"/velemeny/20181011_Mit_keresett_Erdogan_Budapesten","timestamp":"2018. október. 11. 13:00","title":"Mit keresett Erdogan Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába a Stop Soros és az, hogy egy időben még éheztették is a bevándorlókat a tranzitzónákban, folyamatosan fogadja be a menekülteket Magyarország.","shortLead":"Hiába a Stop Soros és az, hogy egy időben még éheztették is a bevándorlókat a tranzitzónákban, folyamatosan fogadja be...","id":"20181010_Iden_mar_354_menekultet_fogadott_be_az_Orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc4c401-604b-4d58-af7c-a9d05a357bcc","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Iden_mar_354_menekultet_fogadott_be_az_Orbankormany","timestamp":"2018. október. 10. 06:00","title":"Idén már 354 menekültet fogadott be az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]