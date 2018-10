Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"853b3374-639a-4f64-b6e0-0a621a8e73f8","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Harctérré válna a világűr is egy esetleges komoly katonai konfliktus során, s ha eldurvul a csillagháború, annak a Földön is beláthatatlan következményei lennének.","shortLead":"Harctérré válna a világűr is egy esetleges komoly katonai konfliktus során, s ha eldurvul a csillagháború, annak...","id":"201835__urfegyverkezes__rombolo_muholdak__szuperraketak__a_vegso_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853b3374-639a-4f64-b6e0-0a621a8e73f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166d951d-b7a7-4df9-a310-cefddcaadf35","keywords":null,"link":"/tudomany/201835__urfegyverkezes__rombolo_muholdak__szuperraketak__a_vegso_hatar","timestamp":"2018. október. 13. 17:15","title":"Egyre közelebb járunk az csillagháborúhoz, a végén tönkretehetjük a világűrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András Momentum-elnök Amerikában töltött három hetet, a tapasztalatai után az Osztrák–Magyar Monarchia sikerei ugrottak be.","shortLead":"Fekete-Győr András Momentum-elnök Amerikában töltött három hetet, a tapasztalatai után az Osztrák–Magyar Monarchia...","id":"20181015_A_Momentum_mar_a_Monarchia_sikertortenetet_probalja_felidezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b99a0-0c5a-4777-aff4-d4b846366d31","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_Momentum_mar_a_Monarchia_sikertortenetet_probalja_felidezni","timestamp":"2018. október. 15. 14:49","title":"A Momentum már a Monarchia sikertörténetét próbálja felidézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel szerint a férfi 180 km/h-val hajtott, a hangszórókból üvöltött a zene, amikor a baleset történt. ","shortLead":"A felvétel szerint a férfi 180 km/h-val hajtott, a hangszórókból üvöltött a zene, amikor a baleset történt. ","id":"20181013_halalos_baleset_facebook_live","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2499cb-2b09-4368-b89d-5e761dbbd5ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_halalos_baleset_facebook_live","timestamp":"2018. október. 13. 18:38","title":"Egy kislány is meghalt, amikor Facebook live-ozás közben karambolozott egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6518a5-0353-4b8b-bf04-c52774064c99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontosan tudták, mitől tér jobb belátásra.","shortLead":"Pontosan tudták, mitől tér jobb belátásra.","id":"20181015_Oriasi_diszno_csatangolt_a_varos_utcain_a_rendorok_zsenialisan_reagaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc6518a5-0353-4b8b-bf04-c52774064c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62da71a4-eab1-4242-a874-224210b9d205","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Oriasi_diszno_csatangolt_a_varos_utcain_a_rendorok_zsenialisan_reagaltak","timestamp":"2018. október. 15. 14:15","title":"Óriási disznó csatangolt a kaliforniai város utcáin, a rendőrök zseniálisan reagáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb501b0-a9d9-42cf-95a4-619aa6b4d1b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik jelölt Radics Gigihez vágta a mikrofont.","shortLead":"Az egyik jelölt Radics Gigihez vágta a mikrofont.","id":"20181014_x_faktor_balhe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eb501b0-a9d9-42cf-95a4-619aa6b4d1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992ead45-c163-428b-bf6d-ba1d5b0342e4","keywords":null,"link":"/kultura/20181014_x_faktor_balhe","timestamp":"2018. október. 14. 12:33","title":"Ha jó kis balhét akar látni az X-Faktorból, akkor a tegnapi az volt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó megállapodott a lengyel külügyminiszterrel, hogy kölcsönösen támogatják egymást. ","shortLead":"Szijjártó megállapodott a lengyel külügyminiszterrel, hogy kölcsönösen támogatják egymást. ","id":"20181015_Magyarorszag_megvetozza_a_lengyelek_elleni_EUs_eljarast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6916cb1a-431d-4c7f-9f6e-bc9d2dffa03b","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Magyarorszag_megvetozza_a_lengyelek_elleni_EUs_eljarast","timestamp":"2018. október. 15. 06:58","title":"Magyarország megvétózza a lengyelek elleni EU-s eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5114e7c9-f2ad-4ee9-86bc-a256548f1d9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évente átlagosan 1,3 kg szilvát fogyasztanak a magyarok, a hazai szilvaültetvények több mint fele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Pest megyében található. A minőségi magyar friss szilva és szilvapüré külföldön is keresett.","shortLead":"Évente átlagosan 1,3 kg szilvát fogyasztanak a magyarok, a hazai szilvaültetvények több mint fele...","id":"20181014_On_frissen_befozve_lekvarkent_vagy_folyekonyan_szereti_a_magyar_gyumolcsosok_mostohagyereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5114e7c9-f2ad-4ee9-86bc-a256548f1d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e267ec-0664-4e5c-b5da-6cc3c0d4dcba","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_On_frissen_befozve_lekvarkent_vagy_folyekonyan_szereti_a_magyar_gyumolcsosok_mostohagyereket","timestamp":"2018. október. 14. 17:02","title":"Ön frissen, befőzve, lekvárként vagy folyékonyan szereti a magyar gyümölcsösök \"mostohagyerekét\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mennyezetről pottyant a megbeszélés közepébe.","shortLead":"A mennyezetről pottyant a megbeszélés közepébe.","id":"20181015_Masfel_meteres_piton_razott_fel_egy_reggeli_ertekezletet_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f338e66b-bab2-4c4f-91e9-5ab81246b3c0","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Masfel_meteres_piton_razott_fel_egy_reggeli_ertekezletet_Kinaban","timestamp":"2018. október. 15. 09:30","title":"Másfél méteres piton rázott fel egy reggeli értekezletet Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]