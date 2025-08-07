Igenis megéri sisakkal kerékpározni – reagált a Testnevelési Egyetem tudományos munkatársa a Magyar Kerékpárosklub elnökének szavaira

„Nagy hibának tartom, hogy a magyar kerékpáros közösség első számú embere egy ilyen fontos kérdésben fals érvek és statisztikák mentén foglal állást” – írja Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa a Facebook-oldalán, amit a Telex vett észre.

Csurilla Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnökének szerdai posztjára reagált, amiben Kürti arról ír, hogy – bár ő maga nagy híve a kerékpározás közbeni sisakviselésnek – annak kötelezővé tétele tragédiához vezetne. Mindezt egy ausztrál felméréssel támasztotta alá, mely szerint a kötelező sisak kötelezővé tétele után csökken a rendszeresen kerékpározók száma, aminek egyrészt negatív egészségügyi hatása (kevesebbet mozgunk), illetve a közlekedési kultúrának is kevésbé lesz része a kerékpározás, így a figyelmetlenségből fakadó balesetek is megszaporodhatnak.

Csurilla posztjában azt írja, hogy statisztikával, kutatásmódszertannal foglalkozó emberként – és lelkes kerékpárosként – fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet Kürti állításaival kapcsolatos problémákra.

Leszögezi, hogy a statisztikák csalókák lehetnek, mivel ide csak azok az esetek kerülnek be, ahol rendőrt és/vagy mentőt hívnak. Gyakran viszont pont a sisak viselése miatt nincs erre szükség. Hoz egy saját példát is, pár éve a sisaknak köszönhetően nem lett komolyabb baja egy bukás után, és nem is kellett mentőt hívnia.

De ha mentőt is hívtam volna, akkor is a statisztikába egy vállsérüléssel kerülök be. Az pedig már sehol nem jelent volna meg, hogy a bukósisak lényegében megvédett egy fejsérüléstől. De tegyük fel, hogy még ez is belekerülne a kimutatásba, akkor mit látnánk a Gábor által hivatkozott statisztikákban? A bukósisak viselése növeli a vállsérülések számát

Kitér arra is, hogy Kürti posztját alátámasztani hivatott tanulmányok, források nem tudományos folyóiratokban jelentek meg, és az adatközlők szándéka sem ismert, így félrevezetők lehetnek. Hozzátette, a kritika nélküli forrásátvétel mellett Kürti ezeket más adatokkal is összemosva hamis következtetéseket von le.

„[Kürti szerint] ha kötelező lenne a bukósisak, akkor kevesebben kerékpároznának, így ők kevesebb ideig fognak élni, amely végül is több életév veszteséget jelent a társadalomnak, mint az a pár ember, aki a bukósisak nem viselése miatt hunyt el. Ha a gondolatmenetnek az etikai aggályait félre is teszem, muszáj feltennem a legfontosabb kérdést: aki a kerékpározást a kötelező sisak viselése miatt hagyja abba, az biztosan nem fog más sportágat választani magának?” – írja.

Saját érveinek alátámasztására Csurilla független bírálói átnézésen (peer-review) átesett tanulmányokat is linkelt, melyek szerint a tudomány jelenlegi álláspontja az, hogy a bukósisak viselésének igenis jelentős preventív hatása van.

Egy dologban viszont igazat ad a Kerékpárosklub elnökének, miszerint valóban vannak olyan tanulmányok, amelyek a bukósisak viselése és a kockázatvállalás mértéke között mutattak ki kapcsolatot. Ugyanakkor hangsúlyozza: ezek egyike sem mondja ki, hogy a bukósisak viselése növeli a balesetek számát, csak az emberi viselkedés változását vizsgálták.

„Egy (kerékpározás szempontjából) fontos pozícióban lévő személytől én elvárnám, hogy egy ilyen fontos társadalmi kérdésben sokkal objektívebb véleményt formáljon, amely mögött megalapozott tények és megállapítások állnak. Azon természetesen lehet és érdemes is vitatkozni, hogy szükséges-e a bukósisak viselését kötelezővé tenni, hiszen az már egy komplexebb társadalmi kérdést jelent. Az viszont nem kérdés, hogy a bukósisak valójában mennyire ad biztonságot, mert az ezzel kapcsolatos tudományos eredmények egyöntetűen egy irányba mutatnak” – zárja bejegyzését Csurilla.

