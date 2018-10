Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elkezdődött vasárnap reggel a tartományi törvényhozási (Landtag-) választás Bajorországban.","shortLead":"Elkezdődött vasárnap reggel a tartományi törvényhozási (Landtag-) választás Bajorországban.","id":"20181014_Szavaznak_a_bajorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51622666-65ad-48d7-b04c-e887af23f315","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Szavaznak_a_bajorok","timestamp":"2018. október. 14. 09:21","title":"Szavaznak a bajorok, döntő lehet Merkelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcb4c02-7725-495c-a4b5-6025f8f0b320","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videóban hosszan kergetnek egy férfit, akit végül megrugdosnak és botokkal ütlegelnek. ","shortLead":"A videóban hosszan kergetnek egy férfit, akit végül megrugdosnak és botokkal ütlegelnek. ","id":"20181015_Atheni_antifasisztak_vernek_meg_egy_magyar_szurkolot_egy_netre_feltett_videon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fcb4c02-7725-495c-a4b5-6025f8f0b320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879589ca-e798-41b0-8729-6dcd914cf631","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Atheni_antifasisztak_vernek_meg_egy_magyar_szurkolot_egy_netre_feltett_videon","timestamp":"2018. október. 15. 09:17","title":"Athéni antifasiszták vernek meg egy magyar szurkolót egy netre feltett videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982738ef-6fa7-4cb7-8468-e86f26f3472f","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"Az európai luxus aranyporára vágyik az amerikai Michael Kors divatház azzal, hogy a méregdrága lábbelijeiről ismert brit Jimmy Choo után megveszi az olasz Versacét is.","shortLead":"Az európai luxus aranyporára vágyik az amerikai Michael Kors divatház azzal, hogy a méregdrága lábbelijeiről ismert...","id":"201841__michael_kors__versace__birodalomteremtok__olasz_iz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=982738ef-6fa7-4cb7-8468-e86f26f3472f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388c9b72-bf59-4e00-907c-e6dcb35c99c6","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.41/201841__michael_kors__versace__birodalomteremtok__olasz_iz","timestamp":"2018. október. 13. 17:30","title":"Világmárkák vonzásában: új birodalmak épülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szállt le a Wizz Air Kolozsvárról Rómába tartó repülőgépe.","shortLead":" A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szállt le a Wizz Air Kolozsvárról Rómába tartó repülőgépe.","id":"20181014_Gond_volt_egy_Romaba_tarto_Wizz_Air_geppel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f96bd20-f8f7-40dc-9120-9f0e737afeae","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Gond_volt_egy_Romaba_tarto_Wizz_Air_geppel","timestamp":"2018. október. 14. 18:59","title":"Gond volt egy Rómába tartó Wizz Air géppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4915f58-3220-4333-be31-2afec6163802","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hajszál híja volt, hogy nem következet be egy különösen súlyos légi katasztrófa tavaly San Franciscóban, amikor egy repülő pilótája a jobb oldal helyett a bal oldal felé vette az irányt.","shortLead":"Hajszál híja volt, hogy nem következet be egy különösen súlyos légi katasztrófa tavaly San Franciscóban, amikor...","id":"20181013_lgi_katasztrofa_san_francisco_leszallopalya_kozlekedesbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4915f58-3220-4333-be31-2afec6163802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d9f412-8354-4ed8-ac87-7a9c0fe1fa10","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_lgi_katasztrofa_san_francisco_leszallopalya_kozlekedesbiztonsag","timestamp":"2018. október. 13. 12:33","title":"A repülés történetének legsúlyosabb katasztrófáját sikerült elkerülni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Jó napot kívánok, Max AI a nevem és a munkaköröm a kártékony anyagok kiválogatása háztartási hulladékból.”","shortLead":"„Jó napot kívánok, Max AI a nevem és a munkaköröm a kártékony anyagok kiválogatása háztartási hulladékból.”","id":"20181014_A_legszemetebb_aljamunkat_is_elvegzik_es_ezt_nem_erzik_sertonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5de1e2-1ff7-4650-87f3-33b4f4f928ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_A_legszemetebb_aljamunkat_is_elvegzik_es_ezt_nem_erzik_sertonek","timestamp":"2018. október. 14. 20:06","title":"A legszemetebb aljamunkát is elvégzik, és ezt nem érzik sértőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Lehet, hogy a nehezebbik utat választottam, de ezt tartom helyesnek - mondja életéről Oláh Ibolya, aki legutóbb Presser Gáborral közösen készített színházi estet és lemezt. Azt mondja, úgy érzi, akármit csinál, a dupláját kell teljesítenie és mindenért dupla árat fizet.","shortLead":"Lehet, hogy a nehezebbik utat választottam, de ezt tartom helyesnek - mondja életéről Oláh Ibolya, aki legutóbb Presser...","id":"201834_olah_ibolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c495f249-3038-4326-8f86-ccf33d4a476c","keywords":null,"link":"/kultura/201834_olah_ibolya","timestamp":"2018. október. 13. 16:20","title":"Oláh Ibolya: Geszti Péter rosszul fogalmazott, mondtam is neki, nem alkothatsz rólam véleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2007857e-29f9-43f1-8132-6f1cb7c4d39e","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Szárnyal a lítiumionos akkumulátorok egyik elengedhetetlen alapanyagának, a kobaltnak az ára. A fémből kevés van, ráadásul a bányászata Kongótól, a finomítása Kínától függ.","shortLead":"Szárnyal a lítiumionos akkumulátorok egyik elengedhetetlen alapanyagának, a kobaltnak az ára. A fémből kevés van...","id":"201836__kobalthiany__elektromos_auto__kongo_es_kina__koboldok_femje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2007857e-29f9-43f1-8132-6f1cb7c4d39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec7ceaf-9bb5-4924-a75f-425efb03971f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201836__kobalthiany__elektromos_auto__kongo_es_kina__koboldok_femje","timestamp":"2018. október. 14. 13:00","title":"A koboldok fémje az autós forradalom kulcsa, és szinte az összes Kínáé lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]