[{"available":true,"c_guid":"0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A rövid lejárati idő miatt így költséghatékony a megrendelésük – ezzel próbálja magyarázni a Kásler Miklós alá szervezett új Nemzeti Népegészségügyi Központ, miért fogytak el az alapvető felszerelések az állami járványügyi és diagnosztikai központban, és így miért áll le még halálos kórok vizsgálata is. Ez bizonyos tesztekre még igaz is lehetne, de akkor ez eddig is így történt volna, másrészt a központi laborokban már a gázpalack és a fertőtlenítőszer is fogytán van, amik nem éppen rövid lejáratú dolgok. A szintén fogytán lévő gumikesztyűkre pedig azt írták: a közvetlen felettes dolga ellenőrizni, hogy van-e kesztyű az állami laboratóriumokban dolgozó szakembereken, és nekik senki nem szólt, hogy nincs mit felhúzniuk. A magyar járványbiztonság mindenesetre \"Európában is egyedülálló\".","shortLead":"A rövid lejárati idő miatt így költséghatékony a megrendelésük – ezzel próbálja magyarázni a Kásler Miklós alá...","id":"20181017_Kasler_uj_nemzeti_kozponja_magyarazkodas_kozben_csinalt_hulyet_magabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d0575-1362-4552-aa9a-bce147028959","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kasler_uj_nemzeti_kozponja_magyarazkodas_kozben_csinalt_hulyet_magabol","timestamp":"2018. október. 17. 12:46","title":"Káslerék megmagyarázzák: fogytán a gumikesztyű, de a magyar járványügy egyedülálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3494c385-a15f-42e0-b775-5a389e11fabc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hab, locsolás, folyamatos levegőmérés – részletesen beszámolt a bontó cég a volt KISZ-székház bontásának azbeszttel kapcsolatos teendőiről.","shortLead":"Hab, locsolás, folyamatos levegőmérés – részletesen beszámolt a bontó cég a volt KISZ-székház bontásának azbeszttel...","id":"20181017_Habbal_es_locsolassal_az_azbeszttartalmu_tormelek_ellen_az_ujlipotvarosi_volt_KISZszekhaz_bontasanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3494c385-a15f-42e0-b775-5a389e11fabc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8be5c4f-ddd0-4476-94cb-60000aa7de81","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Habbal_es_locsolassal_az_azbeszttartalmu_tormelek_ellen_az_ujlipotvarosi_volt_KISZszekhaz_bontasanal","timestamp":"2018. október. 17. 15:24","title":"Habbal és locsolással az azbeszttartalmú törmelék ellen az újlipótvárosi volt KISZ-székház bontásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87e7470-600b-450f-95ef-b2beb75a3991","c_author":"Molnár Tamás (KKI)","category":"vilag","description":"Ami rendíthetetlennek tűnt Bajorországban, az mind megrendült a hétvégi tartományi választáson. Molnár Tamás, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatójának elemzése.","shortLead":"Ami rendíthetetlennek tűnt Bajorországban, az mind megrendült a hétvégi tartományi választáson. Molnár Tamás, a Külügyi...","id":"20181016_Bajororszag_a_tortenelem_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b87e7470-600b-450f-95ef-b2beb75a3991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91eb25e5-77ee-4d7d-9472-ab3f08e24b7e","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Bajororszag_a_tortenelem_vege","timestamp":"2018. október. 16. 17:46","title":"Bajorország: a történelem vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordösszegű, 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki nyáron a Google-re az Európai Bizottság, mert vizsgálatuk szerint a keresőcég komoly előnyhöz jut azáltal, hogy az Androidot használó telefongyártóknak kötelezővé teszi egyes Google-alkalmazások telepítését. A vállalat eddig a pillanatig kapott haladékot, hogy módosítson gyakorlatán. A terv kész, de az azzal járó változásoknak nem mindenki örül majd.","shortLead":"Rekordösszegű, 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki nyáron a Google-re az Európai Bizottság, mert...","id":"20181017_google_birsag_europai_unio_europai_bizottsag_android_google_search_chrome_kereses_piaci_erofoleny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402acc4c-463d-41d6-86e6-f3f86d941180","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_google_birsag_europai_unio_europai_bizottsag_android_google_search_chrome_kereses_piaci_erofoleny","timestamp":"2018. október. 17. 11:33","title":"Befenyítette az EU a Google-t, nem kis változások jönnek az Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mi minősül ingatlanértékesítésből származó bevételnek? Hogyan kell számolni, ha a vevő a vételárat részletekben fizeti meg? Milyen jogcímen válik adókötelessé a késedelmi kamat? Az Adózóna összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Mi minősül ingatlanértékesítésből származó bevételnek? Hogyan kell számolni, ha a vevő a vételárat részletekben fizeti...","id":"20181016_Erre_figyeljen_lakaseladaskor_hogy_ne_kelljen_magyarazkodnia_a_NAVnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77edfa78-55b3-4888-869c-34d174f59260","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Erre_figyeljen_lakaseladaskor_hogy_ne_kelljen_magyarazkodnia_a_NAVnal","timestamp":"2018. október. 16. 05:36","title":"Erre figyeljen lakáseladáskor, hogy ne kelljen magyarázkodnia a NAV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","shortLead":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","id":"20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d05831-232d-47bb-b28d-ec120e454975","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","timestamp":"2018. október. 16. 10:40","title":"Megemelik az MMA-tagok életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új funkciójával.","shortLead":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új...","id":"20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd46f6ac-6f32-4e31-b6ac-9597090202be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","timestamp":"2018. október. 16. 16:03","title":"Sokak életét könnyítheti meg az Office legújabb frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit légitársaság menetrendje tökéletesen passzol majd a hosszú hétvégi városlátogatásokhoz.","shortLead":"A brit légitársaság menetrendje tökéletesen passzol majd a hosszú hétvégi városlátogatásokhoz.","id":"20181017_Birmingham_es_Budapest_kozott_indit_jaratot_a_Jet2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd42eef7-919f-4caa-bb10-afbf1d8ca3bf","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Birmingham_es_Budapest_kozott_indit_jaratot_a_Jet2","timestamp":"2018. október. 17. 13:46","title":"Birmingham és Budapest között indít járatot jövőre a Jet2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]