Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a kormány épp most szüntette meg az állami támogatást a lakástakarékoknál.","shortLead":"Miközben a kormány épp most szüntette meg az állami támogatást a lakástakarékoknál.","id":"20181016_A_KDNPs_politikus_last_minute_lakastakarekot_kinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21640cad-913b-494c-97f8-ea1ff4b4393a","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_KDNPs_politikus_last_minute_lakastakarekot_kinal","timestamp":"2018. október. 16. 14:47","title":"A KDNP-s politikus last minute lakástakarékot kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre kényszerítették.","shortLead":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre...","id":"20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9e64f8-76ff-406a-9282-cbaf915b8dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","timestamp":"2018. október. 16. 11:18","title":"Rátámadtak és meg akarták erőszakolni a magyar bajnok futónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dd951a-d2ab-44db-808f-00da516a8b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kijönnek egy új autóval, amely az anyavállalat legnépszerűbb termékének ellenfele lesz. Ezt vajon hogy adták el a németeknek?","shortLead":"Kijönnek egy új autóval, amely az anyavállalat legnépszerűbb termékének ellenfele lesz. Ezt vajon hogy adták el...","id":"20181015_Skoda_Scala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0dd951a-d2ab-44db-808f-00da516a8b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211e75c2-051b-4ba4-bf1f-05f127c31d29","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_Skoda_Scala","timestamp":"2018. október. 15. 15:22","title":"Bátor dologra készül a Skoda, betámadja a Volkswagen Golfot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Lényegében elszabotálták az Országos Bírói Tanács múlt heti póttagválasztását a Handó Tünde által kinevezett bírósági vezetők – derül ki a hvg.hu birtokába jutott küldöttbeszámolókból. ","shortLead":"Lényegében elszabotálták az Országos Bírói Tanács múlt heti póttagválasztását a Handó Tünde által kinevezett bírósági...","id":"20181015_Leleplezodott_Handoek_armanykodasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30683252-d824-47f2-a30e-bc1e5a94cba9","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Leleplezodott_Handoek_armanykodasa","timestamp":"2018. október. 15. 17:00","title":"Lelepleződött Handóék ármánykodása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az év végén adják át a zalaegerszegi járműipari tesztpálya első három modulját.","shortLead":"Az év végén adják át a zalaegerszegi járműipari tesztpálya első három modulját.","id":"20181016_Iden_kesz_a_zalai_tesztpalya_21_milliardos_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a764e9c9-4a25-429e-91b5-3a995fe9246d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_Iden_kesz_a_zalai_tesztpalya_21_milliardos_fele","timestamp":"2018. október. 16. 10:23","title":"Hamarosan már lehet szlalomozni önvezető autókkal a zalai tesztpályán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Illúzió, hogy a modern technológia a közlekedést kevésbé szennyezővé teszi” – nagyjából ez a fő üzenete annak a könyvnek, amely a napokban jelent meg Franciaországban.","shortLead":"„Illúzió, hogy a modern technológia a közlekedést kevésbé szennyezővé teszi” – nagyjából ez a fő üzenete annak...","id":"20181016_Az_elektromos_auto_nem_kornyezetvedelmi_csodafegyver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f7c500-2720-42d6-9eda-c4ad351449b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Az_elektromos_auto_nem_kornyezetvedelmi_csodafegyver","timestamp":"2018. október. 16. 06:56","title":"Az elektromos autó nem környezetvédelmi csodafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak azért nem lesz teljes teltház a szállodákban, mert a két hosszú hétvégére oszlik el a forgalom.","shortLead":"Csak azért nem lesz teljes teltház a szállodákban, mert a két hosszú hétvégére oszlik el a forgalom.","id":"20181016_Ugy_varjak_a_szallodasok_oktober_23at_mint_a_karacsonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19a134f-1605-4aa7-af6d-55eeb581c09a","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Ugy_varjak_a_szallodasok_oktober_23at_mint_a_karacsonyt","timestamp":"2018. október. 16. 05:56","title":"Úgy várják a szállodások október 23-át, mint a karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig egy maffiakönyvvel.","shortLead":"Mégpedig egy maffiakönyvvel.","id":"20181017_Havas_Henrik_visszater","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54db46a3-7a25-4846-acff-e0d06ea55c4c","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Havas_Henrik_visszater","timestamp":"2018. október. 17. 08:33","title":"Havas Henrik visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]