[{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Németországból hoztak be autókat Magyarországra, majd úgy intézték a papírokat, hogy ne kelljen adót fizetni.","shortLead":"Németországból hoztak be autókat Magyarországra, majd úgy intézték a papírokat, hogy ne kelljen adót fizetni.","id":"20181018_Hatszazmillio_forint_adot_felejtett_el_befizetni_ket_autokereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95be7d18-4ee8-482e-be58-43183ba4085f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Hatszazmillio_forint_adot_felejtett_el_befizetni_ket_autokereskedo","timestamp":"2018. október. 18. 09:50","title":"Hatszázmillió forint adót felejtett el befizetni két autókereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, a gyártó posztolt ki egy képet a kínai közösségi oldalra, kiszivárogtatva, hogy mikor mutatja be a világnak legújabb telefonját, a sokat emlegetett Mi Mix 3-at.","shortLead":"A legilletékesebb, a gyártó posztolt ki egy képet a kínai közösségi oldalra, kiszivárogtatva, hogy mikor mutatja be...","id":"20181016_xiaomi_mi_mix3_5g_telefon_bemutatasanak_idopontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcfe695-bc60-443b-a94c-944572554056","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_xiaomi_mi_mix3_5g_telefon_bemutatasanak_idopontja","timestamp":"2018. október. 16. 20:13","title":"Kiderült: néhány napon belül bemutathatják a világ első 5G telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, aki szerint boszorkányüldözés zajlik Magyarország ellen. Hajléktalankérdésben az a kormány célja, hogy rend és tisztaság legyen. A lakáskasszáról úgy véli, inkább volt kassza, mint lakás. A konstrukció már nem is létezik. De átalakul a csok, ami felújításra is jó lesz.","shortLead":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, aki szerint boszorkányüldözés zajlik Magyarország ellen...","id":"20181017_Kormanyinfo_Cel_hogy_rend_es_tisztasag_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddd55cc-353f-46d5-ab33-d6a2f489fd8a","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kormanyinfo_Cel_hogy_rend_es_tisztasag_legyen","timestamp":"2018. október. 17. 13:03","title":"Kormányinfó: Novemberben jönnek a kirúgások a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca465cd-21c8-49fd-8907-b674ec2abbc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"20 év és 423 előadás után október 18-án búcsúzik Egressy Zoltán Portugál című sikerdarabja a Katonában.","shortLead":"20 év és 423 előadás után október 18-án búcsúzik Egressy Zoltán Portugál című sikerdarabja a Katonában.","id":"20181018_Egy_sikertortenet_vege_ma_temetik_a_Portugalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ca465cd-21c8-49fd-8907-b674ec2abbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e5d1bf-d952-4aa7-9e6a-66b049681b04","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Egy_sikertortenet_vege_ma_temetik_a_Portugalt","timestamp":"2018. október. 18. 10:21","title":"Egy sikertörténet vége: ma temetik a Portugált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd254dc-e02a-48bc-b98f-b2c983c2a88c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokról szinte egyáltalán nem gondoskodtak, ők maguk egy harmadik lakásban éltek.","shortLead":"Az állatokról szinte egyáltalán nem gondoskodtak, ők maguk egy harmadik lakásban éltek.","id":"20181016_Borzaszto_korulmenyek_kozott_tartott_tobb_tucatnyi_macskat_ket_panellakasba_zarva_egy_bekescsabai_no_es_lanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcd254dc-e02a-48bc-b98f-b2c983c2a88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c628b29e-4743-43e9-8919-d0b0783d24bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Borzaszto_korulmenyek_kozott_tartott_tobb_tucatnyi_macskat_ket_panellakasba_zarva_egy_bekescsabai_no_es_lanya","timestamp":"2018. október. 16. 15:27","title":"Borzasztó körülmények között tartott többtucatnyi macskát két panellakásba zárva egy békéscsabai nő és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alexander Reben csak kíváncsi volt, mi történik, ha olyan gépet fejleszt, amely a szerencsesütikben található idézetekhez hasonlókat kreál. Az eredmény több mint félelmetes lett.","shortLead":"Alexander Reben csak kíváncsi volt, mi történik, ha olyan gépet fejleszt, amely a szerencsesütikben található...","id":"20181016_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_alexander_reben_coelho_idezet_szerencsesuti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cb3a01-cbb9-4506-9f58-fa13cea47e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_alexander_reben_coelho_idezet_szerencsesuti","timestamp":"2018. október. 16. 16:33","title":"Megcsinálták a mesterséges intelligencia saját Coelhóját – és hátborzongató idézeteket írt össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak kell állniuk a feltöltés költségeit. A cél az, hogy ha egy pénztár esetleg bedől, tagjai bizonyos mértékig kártalanítást kapjanak az alapból. ","shortLead":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy...","id":"20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0cfb6-765e-454e-b1a2-a41f3f85c45e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","timestamp":"2018. október. 17. 14:18","title":"Újabb költséget varrhatnak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Válaszul az izraeli hadsereg légiereje nyolc célpontot támadott a palesztin övezetben.","shortLead":"Válaszul az izraeli hadsereg légiereje nyolc célpontot támadott a palesztin övezetben.","id":"20181017_Gazabol_megint_raketakkal_tamadnak_a_terroristak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340fa689-6d97-4325-bc95-9c4836836bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Gazabol_megint_raketakkal_tamadnak_a_terroristak","timestamp":"2018. október. 17. 08:22","title":"Gázából megint rakétákkal támadnak a terroristák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]