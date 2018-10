Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8232adff-0f6b-481d-a433-1da57fbaebf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszékén folyó kutatások eredményeit összegző tanulmány, melynek előzetesen közölt eredményei nagy port kavartak a közéletben.","shortLead":"Megjelent a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszékén folyó kutatások eredményeit összegző tanulmány, melynek...","id":"20181021_szte_genetikai_tanszek_magyarok_hun_eredet_tanulmany_ostortenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8232adff-0f6b-481d-a433-1da57fbaebf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55c9a5a-66b1-4207-9fae-9acb1d0bccbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_szte_genetikai_tanszek_magyarok_hun_eredet_tanulmany_ostortenet","timestamp":"2018. október. 21. 18:33","title":"Genetikusok szerint a honfoglalók ősei hunok voltak – megjelent a tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c4a740-ae02-41d7-a805-9376679f61a6","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"A Lovász László, Barabási Albert-László és a cseh Jaroslav Nesetril vezetésével, a Magyar Tudományos Akadémia, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a prágai Károly Egyetem együttműködésében megvalósuló hatéves hálózatkutatási program közel 10 millió eurós támogatást nyert az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatán-olvasható a nyertesek közleményében.","shortLead":"A Lovász László, Barabási Albert-László és a cseh Jaroslav Nesetril vezetésével, a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20181022_A_penz_melle_elismerest_es_feladatot_is_kaptak_magyar_tudosok_az_EU_egyik_legrangosabb_kutatasi_palyazatan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c4a740-ae02-41d7-a805-9376679f61a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef2a5cb-5e06-41ca-9e94-c1ba0b5a883d","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181022_A_penz_melle_elismerest_es_feladatot_is_kaptak_magyar_tudosok_az_EU_egyik_legrangosabb_kutatasi_palyazatan","timestamp":"2018. október. 22. 19:59","title":"A pénz mellé elismerést és feladatot is kaptak magyar tudósok, Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt a normál adatmennyiség többszörösét emészti fel a nálunk Google Hírek néven működő szolgáltatás egyes androidos felhasználóknál. Van, akinél pár óra alatt 12 gigabájtot tüntetett el.","shortLead":"Egy hiba miatt a normál adatmennyiség többszörösét emészti fel a nálunk Google Hírek néven működő szolgáltatás egyes...","id":"20181023_google_news_hirek_android_alkalmazas_mobilnet_keret_adathasznalat_wifi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217aa028-dba8-44d5-a6e3-d774e876b8f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_google_news_hirek_android_alkalmazas_mobilnet_keret_adathasznalat_wifi","timestamp":"2018. október. 23. 15:33","title":"Titokban szívja a mobilnetet a Google hírolvasója, dühöngenek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2b55dd-c47c-4fa5-8893-70d189079ac2","c_author":"Szakszon Réka","category":"kkv","description":"Nem a turistáknak, inkább a városlakóknak mutatják meg környezetük másik arcát a fővárosi sétákat szervező cégek. A piaci résre és az újfajta kulturális élményre ma már működőképes üzletág épül.","shortLead":"Nem a turistáknak, inkább a városlakóknak mutatják meg környezetük másik arcát a fővárosi sétákat szervező cégek...","id":"201836__fovarosi_setak__helyi_turizmus__varosi_legendak__budapest_maskepp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c2b55dd-c47c-4fa5-8893-70d189079ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c838f4b5-54b7-4784-9731-45204acff3c5","keywords":null,"link":"/kkv/201836__fovarosi_setak__helyi_turizmus__varosi_legendak__budapest_maskepp","timestamp":"2018. október. 22. 19:30","title":"Évente több tízezer budapesti hajlandó fizetni azért, hogy sétáljon, és nem bánják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormány olyan elszántan akar kisvasutakat építeni, hogy az ország egyik legérintetlenebb erdőjén keresztül is átvezetne egyet. A környezetvédők tiltakoznak.\r

\r

","shortLead":"A kormány olyan elszántan akar kisvasutakat építeni, hogy az ország egyik legérintetlenebb erdőjén keresztül is...","id":"20181021_Kisvasutmania_a_Borzsony_erintetlen_reszet_is_atszelne_egy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579d1344-8253-4a54-be75-de10ce42ffd5","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Kisvasutmania_a_Borzsony_erintetlen_reszet_is_atszelne_egy","timestamp":"2018. október. 21. 16:58","title":"Kisvasútmánia: a Börzsöny érintetlen részét is átszelné egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0413f4f4-6736-45e8-80a9-d63a8e33ce9a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A cégeknél a munkaidő általában a munkáé, a gyakorlás pedig különleges alkalmakon zajlik, például egy tréningen. De be lehet-e vinni a gyakorlást a mindennapi tevékenységekbe? A kiemelkedő teljesítmények okait 30 éve kutató Anders Ericsson szerint igen.","shortLead":"A cégeknél a munkaidő általában a munkáé, a gyakorlás pedig különleges alkalmakon zajlik, például egy tréningen. De be...","id":"20181021_Hogyan_lehetunk_jobbak_a_munkankban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0413f4f4-6736-45e8-80a9-d63a8e33ce9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a41008-aa65-480c-9db0-bf6fae0e0676","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181021_Hogyan_lehetunk_jobbak_a_munkankban","timestamp":"2018. október. 21. 19:15","title":"Hogyan lehetünk jobbak a munkánkban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7af044b-ee40-4092-85e8-7db9db5b0f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő év elején megjelenő Galaxy S10-zel kapcsolatos eddigi értesüléseket fogta össze egy újabb koncepcióvideóban a Concept Creator csapata.","shortLead":"A jövő év elején megjelenő Galaxy S10-zel kapcsolatos eddigi értesüléseket fogta össze egy újabb koncepcióvideóban...","id":"20181022_samsung_galaxy_s10_koncepciovideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7af044b-ee40-4092-85e8-7db9db5b0f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e93fde-0e3e-4ee2-979a-c19de21bc70d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_samsung_galaxy_s10_koncepciovideo","timestamp":"2018. október. 22. 08:03","title":"Tényleg szép lehet majd: újabb koncepcióvideó a Samsung Galaxy S10-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08930e60-49ca-4f1f-9c85-a7e54d9a11eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"77 éves volt.","shortLead":"77 éves volt.","id":"20181022_benetton_gilberto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08930e60-49ca-4f1f-9c85-a7e54d9a11eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1fdba-5c8f-4c39-9690-61b9168003c8","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_benetton_gilberto","timestamp":"2018. október. 22. 21:29","title":"Elhunyt a Benetton egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]