Az egyesült államokbeli Dél-Georgia állam Valdosta nevű városában zajlott le a halloweeni rémtörténetekbe illő jelenet: egy épület felújítása során találtak rá a második emeleten, az ablak alá befalazott fogakra a munkások - adta hírül a helyi Daily Times.

Egy fotó is készült a fogakról, a posztot Facebookon osztották meg. Hogy pontosan miként kerültek ekkora mennyiségben (megközelítőleg ezer darabról van szó) az emberi fogak a falba, az egyelőre nem világos, és valószínűleg biztosat soha nem fogunk tudni, mert a munkások már eltakarították a helyszínről a csontokat.

A helyi történeti múzeum kutatója, Harry Evans szerint azonban érdemes figyelembe venni, hogy az épületben egykoron két fogorvos is dolgozott. 1900-ban, a ház első lakója is egy fogorvos volt, és 1911-től 1930-ig egy másik fogorvos is dolgozott itt. Bár arra nincs bizonyíték, hogy száz évvel ezelőtt bevett gyakorlat lett volna a fogorovosok között a fogak beépítése a falba, a különös felfedezés után két másik Georgia-beli városból, Carroltonból és Greensboróból is jelezték, hogy ott is találtak befalazott emberi fogakat, méghozzá olyan épületekben, amelyekben korábban szintén dolgoztak fogorvosok.