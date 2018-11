Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a DK-sok feljelentését és panaszát is elutasította, mert az EP-képviselők amúgy nem vonhatók felelősségre a Sargentini-jelentésre leadott szavazatuk miatt. ","shortLead":"Az ügyészség a DK-sok feljelentését és panaszát is elutasította, mert az EP-képviselők amúgy nem vonhatók felelősségre...","id":"20181106_Nem_is_vizsgalta_az_ugyeszseg_hogy_hazaaruloke_a_magukat_feljelento_DKsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b45a6c7-1b57-438e-8c19-5d4ed7a14fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Nem_is_vizsgalta_az_ugyeszseg_hogy_hazaaruloke_a_magukat_feljelento_DKsok","timestamp":"2018. november. 06. 10:11","title":"Nem is vizsgálta az ügyészség, hogy hazaárulók-e a magukat feljelentő DK-sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e915a19c-08c2-488f-9349-aaa538f402b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Lenke_neni_leleplez_Orbanek_nemzeti_konzultacioja_osszefugg_a_szemetbalheval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e915a19c-08c2-488f-9349-aaa538f402b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea7012d-5a98-4d30-96e4-d7622b6a5140","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lenke_neni_leleplez_Orbanek_nemzeti_konzultacioja_osszefugg_a_szemetbalheval","timestamp":"2018. november. 05. 16:39","title":"Lenke néni leleplez: Orbánék nemzeti konzultációja összefügg a szemétbalhéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-be pedig nem leprásokat akarnak küldeni.","shortLead":"Az EP-be pedig nem leprásokat akarnak küldeni.","id":"20181106_Momentum_Puzser_Tarlosnak_hozna_uj_szavazokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1ce559-bab1-4384-bc9c-bc12f9d1e507","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Momentum_Puzser_Tarlosnak_hozna_uj_szavazokat","timestamp":"2018. november. 06. 07:35","title":"Momentum: Puzsér Tarlósnak hozna új szavazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181104_Telitalalatrol_ne_almodjon_de_otose_meg_lehet_a_hatos_lotton__ime_a_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496113ae-9484-46b5-b6f7-8766196a85a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Telitalalatrol_ne_almodjon_de_otose_meg_lehet_a_hatos_lotton__ime_a_szamok","timestamp":"2018. november. 04. 16:47","title":"Telitalálatról ne álmodjon, de ötöse még lehet a hatos lottón - íme a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Macron szerint Oroszországgal és az Egyesült Államokkal szemben is van értelme a közös európai hadseregnek. ","shortLead":"Macron szerint Oroszországgal és az Egyesült Államokkal szemben is van értelme a közös európai hadseregnek. ","id":"20181106_Kozos_europai_hadsereget_akar_Macron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e49b63-7a00-4183-ba80-3346a549f163","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Kozos_europai_hadsereget_akar_Macron","timestamp":"2018. november. 06. 09:33","title":"Közös európai hadsereget akar Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"December 21-ig lehet majd kitölteni és visszaküldeni. A kormány a családvédelem témakörben is képes migránsozni. Alaptörvénybe kerülhet, hogy a gyermeknek joga van anyához és apához, kétharmadhoz köthetik a családoknak járó támogatásokat. A fiatal házasok pedig akár 10 milliós kamatmentes kölcsönt is kaphatnak.","shortLead":"December 21-ig lehet majd kitölteni és visszaküldeni. A kormány a családvédelem témakörben is képes migránsozni...","id":"20181105_Itt_vannak_a_csaladvedelmi_nemzeti_konzultacio_kerdesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27be6aa0-01c0-4e8f-8951-14e385b12e79","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Itt_vannak_a_csaladvedelmi_nemzeti_konzultacio_kerdesei","timestamp":"2018. november. 05. 10:32","title":"Itt vannak a családvédelmi nemzeti konzultáció kérdései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emelik a roncsprémiumot – ezzel próbálja leszerelni a francia kormány az üzemanyag árának emelése elleni tiltakozást.","shortLead":"Emelik a roncsprémiumot – ezzel próbálja leszerelni a francia kormány az üzemanyag árának emelése elleni tiltakozást.","id":"20181105_A_francia_kormany_kitalalt_valamit_hogy_ne_menjenek_az_emberek_az_utcara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc64a90b-7aaa-402d-9b0a-7aaec45c6691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_A_francia_kormany_kitalalt_valamit_hogy_ne_menjenek_az_emberek_az_utcara","timestamp":"2018. november. 05. 07:17","title":"A francia kormány kitalált valamit, hogy ne menjenek az emberek az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata. Annyira, hogy a visszajelzések miatt már a készítőknek is magyarázkodniuk kellett. ","shortLead":"Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata...","id":"20181105_diablo_immortal_mobil_jatek_android_ios_blizzard_entertainment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c2608d-87d0-4077-b012-491bad8517c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_diablo_immortal_mobil_jatek_android_ios_blizzard_entertainment","timestamp":"2018. november. 05. 14:03","title":"Még meg sem jelent, de már most ezrek húzzák a szájukat az új Diablo játék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]