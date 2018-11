Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83e00c00-e14d-47ed-9841-8ab71145b540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyát egy nyíradonyi férfi vitte el. ","shortLead":"A kutyát egy nyíradonyi férfi vitte el. ","id":"20181105_Kethonapos_kiskutyat_loptak_el_Hajdusamsonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e00c00-e14d-47ed-9841-8ab71145b540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f7584f-9cc1-4d15-a51b-94c8e727fb97","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Kethonapos_kiskutyat_loptak_el_Hajdusamsonban","timestamp":"2018. november. 05. 09:39","title":"Két hónapos kiskutyát loptak el Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e4384d-6c47-4484-bd62-4c28a3e9258a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Ellenseg_lesz_mindenk_iaki_ketelkedni_mer__uj_dallal_jelentkezett_Brody_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e4384d-6c47-4484-bd62-4c28a3e9258a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebdb1e3-9057-433e-896f-0c751cd2ccb8","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Ellenseg_lesz_mindenk_iaki_ketelkedni_mer__uj_dallal_jelentkezett_Brody_Janos","timestamp":"2018. november. 05. 15:18","title":"\"Ellenség lesz mindenki, aki kételkedni mer\" – új dallal jelentkezett Bródy János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Átcsoportosították a hitelkiírásokat, azok a szektorok kapnak lehetőséget, ahol van igény.","shortLead":"Átcsoportosították a hitelkiírásokat, azok a szektorok kapnak lehetőséget, ahol van igény.","id":"20181105_Elveszik_a_hitelt_az_erdektelenseget_mutato_kkvtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b0dbd7-2963-400b-a2f1-ba7b86c90044","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181105_Elveszik_a_hitelt_az_erdektelenseget_mutato_kkvtol","timestamp":"2018. november. 05. 09:24","title":"Elveszik a hitelt az érdektelenséget mutató kkv-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most kiderül, mennyire jött be Trump elnöki munkája.","shortLead":"Most kiderül, mennyire jött be Trump elnöki munkája.","id":"20181106_Megkezdodott_a_felidos_valasztas_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad64348-72f6-4bca-906e-ebc243649c70","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Megkezdodott_a_felidos_valasztas_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 06. 13:12","title":"Megkezdődött a félidős választás Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bélik Jánosné 111 évet élt.","shortLead":"Bélik Jánosné 111 évet élt.","id":"20181106_Penteken_temetik_az_eddigi_legidosebb_magyart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4878cffc-dfb9-47da-82b3-68d6820a17ca","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Penteken_temetik_az_eddigi_legidosebb_magyart","timestamp":"2018. november. 06. 09:09","title":"Pénteken temetik az eddigi legidősebb magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb533f78-7833-44cc-881a-2d7b7228a756","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze néhány órával az iOS 12.1 megjelenése után kiderült, ez a rendszer is tartalmaz biztonsági rést: bárki hozzáférhet a kontaktok adataihoz egy zárolt iPhone-on.","shortLead":"Mindössze néhány órával az iOS 12.1 megjelenése után kiderült, ez a rendszer is tartalmaz biztonsági rést: bárki...","id":"20181105_ios_121_feltorese_kontaktok_adatainak_megszerzese_zarolt_iphone_felnyitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb533f78-7833-44cc-881a-2d7b7228a756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dee442e-e5bf-4029-8313-9f0bb018a454","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ios_121_feltorese_kontaktok_adatainak_megszerzese_zarolt_iphone_felnyitasa","timestamp":"2018. november. 05. 10:03","title":"Pár órával az iOS 12.1 megjelenése után már ki is cselezték egy iPhone zárolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány még márciusban jelentette be, hogy január 1-jétől minden kisgyermeket beoltanak a Nemzeti immunizációs program keretében, a vakcinatendert július végéig kellett volna kiírni. ","shortLead":"A kormány még márciusban jelentette be, hogy január 1-jétől minden kisgyermeket beoltanak a Nemzeti immunizációs...","id":"20181105_Meg_a_tendert_sem_irtak_ki_a_januartol_kotelezo_baranyhimlo_elleni_vedooltas_vakcinaira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de508255-13f3-416b-8657-b0e4adaaa333","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Meg_a_tendert_sem_irtak_ki_a_januartol_kotelezo_baranyhimlo_elleni_vedooltas_vakcinaira","timestamp":"2018. november. 05. 12:13","title":"Még a tendert sem írták ki a januártól kötelező bárányhimlő elleni védőoltás vakcináira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nem, illetve csak részben tartotta be a Honvédkórház sürgősségi centrumának dolgozói felé tett ígéretét az intézmény főparancsnoka: a hvg.hu információi szerint sem a szakdolgozók, sem a szakorvos-jelöltek, rezidensek nem kapták kézhez hétfőn azt a többletpénzt, amellyel az osztály összeomlásának elkerülésére még szeptember elején próbálta marasztalni őket a kórház vezetése. ","shortLead":"Nem, illetve csak részben tartotta be a Honvédkórház sürgősségi centrumának dolgozói felé tett ígéretét az intézmény...","id":"20181105_Nem_kaptak_meg_beigert_beremelesuket_a_Honvedkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695a18a6-8028-4fe0-b8c7-3006fec3dbe0","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Nem_kaptak_meg_beigert_beremelesuket_a_Honvedkorhaz","timestamp":"2018. november. 05. 14:10","title":"Nem kapták meg beígért béremelésüket a Honvédkórház sürgősségi centrumának szakdolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]