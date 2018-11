Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezt állapította meg a Birminghami Egyetem kutatóinak új tanulmánya.","shortLead":"Ezt állapította meg a Birminghami Egyetem kutatóinak új tanulmánya.","id":"20181107_Gyerekkori_mandulamutet_kutatas_tanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159efa8f-cfc9-481b-88c7-4b248cad645f","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Gyerekkori_mandulamutet_kutatas_tanulmany","timestamp":"2018. november. 07. 10:52","title":"Legtöbbször felesleges a gyerekkori mandulaműtét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","shortLead":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","id":"20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb7db41-fb9a-47e2-b226-0de8b421566f","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","timestamp":"2018. november. 05. 14:13","title":"Tizennégy magyar történelmi filmen kezdhetnek dolgozni az alkotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0574688-9f29-4ee3-a20e-c59b0bc9e5dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gép kedd este nyolc után tíz perccel szállt fel Budapestről, fél órával később, 32 ezer lábas utazómagasságon, a magyar–szlovén határ felett döntöttek a pilóták a visszafordulás mellett.","shortLead":"A gép kedd este nyolc után tíz perccel szállt fel Budapestről, fél órával később, 32 ezer lábas utazómagasságon...","id":"20181107_Muszaki_okok_miatt_visszafordult_Budapestre_a_WizzAir_milanoi_jarata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0574688-9f29-4ee3-a20e-c59b0bc9e5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6388849-6d6d-471a-9f1a-79882987bef6","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Muszaki_okok_miatt_visszafordult_Budapestre_a_WizzAir_milanoi_jarata","timestamp":"2018. november. 07. 09:30","title":"Műszaki okok miatt visszafordult Budapestre a WizzAir milánói járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4f4dc9-5516-4d6f-9cec-7c18f556609f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadával több lakáshitelt és csaknem másfélszer annyi személyi kölcsönt veszünk fel, mint tavaly.","shortLead":"Harmadával több lakáshitelt és csaknem másfélszer annyi személyi kölcsönt veszünk fel, mint tavaly.","id":"20181106_Egyre_inkabb_eladosodik_a_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4f4dc9-5516-4d6f-9cec-7c18f556609f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efd2136-d93a-4999-afb1-dcfba58814e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Egyre_inkabb_eladosodik_a_magyar","timestamp":"2018. november. 06. 20:59","title":"Egyre inkább eladósodik a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1d2202-cea1-4e82-aee4-32a9dcd647f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster Scruggs.","shortLead":"Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster...","id":"20181106_Liam_Neeson_es_Tom_Waits_is_odacsap_a_legujabb_Coenwesternben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1d2202-cea1-4e82-aee4-32a9dcd647f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213e386f-cf1a-4ad0-85ff-0a006f8e17c1","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Liam_Neeson_es_Tom_Waits_is_odacsap_a_legujabb_Coenwesternben","timestamp":"2018. november. 06. 12:35","title":"Liam Neeson és Tom Waits is odacsap a legújabb Coen-westernben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae8db5-6f98-4295-93e8-988cc64583ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem mutatható ki a Duna vizében szennyezettség a volt óbudai gázgyárnál az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vizsgálata szerint, de a partfalból szennyező anyagok szivárgását észlelték.","shortLead":"Nem mutatható ki a Duna vizében szennyezettség a volt óbudai gázgyárnál az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság...","id":"20181106_katasztrofavedelem_obudai_gazgyar_szennyezes_duna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aae8db5-6f98-4295-93e8-988cc64583ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4863e1f8-1ba6-4fce-9b16-4908661c8743","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_katasztrofavedelem_obudai_gazgyar_szennyezes_duna","timestamp":"2018. november. 06. 17:29","title":"Nyugtat a katasztrófavédelem a gázgyári szennyezéssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Eddig 3230 menedékkérelmet nyújtottak be a főként Hondurasból, Guatemalából és El Salvadorból érkező emberek.","shortLead":" Eddig 3230 menedékkérelmet nyújtottak be a főként Hondurasból, Guatemalából és El Salvadorból érkező emberek.","id":"20181107_Migranskaravan_tobb_ezren_Mexikot_valasztottak_az_USA_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af1ae9c-72ed-4584-8e79-805b001876cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Migranskaravan_tobb_ezren_Mexikot_valasztottak_az_USA_helyett","timestamp":"2018. november. 07. 07:40","title":"Közép-amerikai menekültek: több ezren Mexikót választották az USA helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nyertesek öt új dalt vehetnek fel, hanghordozót és klipet készíthetnek. ","shortLead":"A nyertesek öt új dalt vehetnek fel, hanghordozót és klipet készíthetnek. ","id":"20181105_21_fiatal_zenekart_tamogatnak_allami_penzzel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23bc8a9-c4d1-42ed-b9dc-0a15202afd27","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_21_fiatal_zenekart_tamogatnak_allami_penzzel","timestamp":"2018. november. 05. 12:34","title":"21 fiatal zenekart támogatnak állami pénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]