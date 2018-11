Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","shortLead":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","id":"20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a82d4-9569-4b0c-9bb3-f610ab6debe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","timestamp":"2018. november. 07. 04:04","title":"Videó: Húsz autónak sikerül megállni, a huszonegyediknek nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0e626d-36ac-4dc3-9727-3901d25d3b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok tovább kutatnak, az egyik szomszédos házat omlásveszély miatt le kellett bontani.","shortLead":"A hatóságok tovább kutatnak, az egyik szomszédos házat omlásveszély miatt le kellett bontani.","id":"20181106_Ujabb_holttesteket_talaltak_az_osszeomlott_marseillei_hazak_romjai_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa0e626d-36ac-4dc3-9727-3901d25d3b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcffd400-85d0-4c2b-9bbd-909d178389f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Ujabb_holttesteket_talaltak_az_osszeomlott_marseillei_hazak_romjai_alatt","timestamp":"2018. november. 06. 18:37","title":"Újabb holttesteket találtak az összeomlott marseille-i házak romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b79c14b-4052-47a5-b917-959b5a0f0ff6","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Egy budapesti helyszín is helyet kapott a 2018-as The Architectural Photography Awards legjobb építészeti fotókat összegyűjtő válogatásában: a 2005-ben bezárt Kelenföldi Hőerőműbe tekinthetünk be. Az elhagyatott irányítóterem és a még mindig érintetlen art deco mennyezeti üvegtető éles kontrasztja megkapó látványt nyújt. A képet Roman Robroek, holland fotóművész készítette, és az Interior (beltér) kategóriában jelölték győzelemre esélyesnek. ","shortLead":"Egy budapesti helyszín is helyet kapott a 2018-as The Architectural Photography Awards legjobb építészeti fotókat...","id":"20181013_A_2018as_Epiteszeti_fotografiai_dij_finalistai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b79c14b-4052-47a5-b917-959b5a0f0ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08b17bb-1134-4f83-9168-29313ed0d993","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181013_A_2018as_Epiteszeti_fotografiai_dij_finalistai","timestamp":"2018. november. 06. 12:00","title":"Az elhagyatott Kelenföldi Hőerőmű, ahogy még sohasem látta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben Örményországhoz, Iránhoz, Mianmarhoz és Észak-Koreához hasonlít Magyarország.","shortLead":"Ebben Örményországhoz, Iránhoz, Mianmarhoz és Észak-Koreához hasonlít Magyarország.","id":"20181106_Nagyban_manipulalja_az_Orbankormany_a_kozossegi_mediat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c60e4-8acf-4cef-b8e7-c43ea82f277b","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Nagyban_manipulalja_az_Orbankormany_a_kozossegi_mediat","timestamp":"2018. november. 06. 13:26","title":"Nagyban manipulálja az Orbán-kormány a közösségi médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2bc29b-00ce-4e47-916e-fbf6f4ec379e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez egy 75 ezres vörös hadsereget jelent.","shortLead":"Ez egy 75 ezres vörös hadsereget jelent.","id":"20181106_Putyin_mindent_lat_a_londoni_oroszok_fele_kemgyanus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b2bc29b-00ce-4e47-916e-fbf6f4ec379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5f4806-c175-4d7b-88cd-cec544ecb600","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Putyin_mindent_lat_a_londoni_oroszok_fele_kemgyanus","timestamp":"2018. november. 06. 10:46","title":"Putyin mindent lát: a londoni oroszok fele kémgyanús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e4384d-6c47-4484-bd62-4c28a3e9258a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Ellenseg_lesz_mindenk_iaki_ketelkedni_mer__uj_dallal_jelentkezett_Brody_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e4384d-6c47-4484-bd62-4c28a3e9258a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebdb1e3-9057-433e-896f-0c751cd2ccb8","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Ellenseg_lesz_mindenk_iaki_ketelkedni_mer__uj_dallal_jelentkezett_Brody_Janos","timestamp":"2018. november. 05. 15:18","title":"\"Ellenség lesz mindenki, aki kételkedni mer\" – új dallal jelentkezett Bródy János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kutatások szerint a méhnyakrák hagyományos műtétje kisebb halálozási aránnyal jár, mint az újabb, minimális beavatkozással járó laparoszkópiás eljárás.","shortLead":"Új kutatások szerint a méhnyakrák hagyományos műtétje kisebb halálozási aránnyal jár, mint az újabb, minimális...","id":"20181107_mehnyakrak_kiterjesztett_radikalis_meheltavolitas_laporoszkopia_veszelyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdadc47f-21ce-4380-8cc8-a0b18c57b5f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_mehnyakrak_kiterjesztett_radikalis_meheltavolitas_laporoszkopia_veszelyei","timestamp":"2018. november. 07. 10:03","title":"Megvizsgáltak 3000 méhnyakrákos nőt, aztán sürgősen leállították az újfajta műtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7600a6d4-6d3b-4bb8-903d-c041ddd43a4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Valóban 80 százalék a kedvezmény, vagy csak néhány terméket lehet ekkora akcióban kapni? Ennek járna utána a hivatal.","shortLead":"Valóban 80 százalék a kedvezmény, vagy csak néhány terméket lehet ekkora akcióban kapni? Ennek járna utána a hivatal.","id":"20181107_Gyanus_egy_webaruhaz_fekete_penteki_oriasi_learazasa_vizsgalodik_a_GVH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7600a6d4-6d3b-4bb8-903d-c041ddd43a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644ef53b-9ecf-441b-8b91-892384108b3f","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Gyanus_egy_webaruhaz_fekete_penteki_oriasi_learazasa_vizsgalodik_a_GVH","timestamp":"2018. november. 07. 10:46","title":"Gyanús egy webáruház fekete pénteki óriási leárazása, vizsgálódik a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]