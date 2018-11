Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c351df9f-3fe7-467f-82b4-35e3033c5d37","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége szerint a területükön lévő szakmákban az országos átlagnál is rosszabb a helyzet munkaerő-utánpótlásban, a létszámhiány mellett a legnagyobb gondot az jelenti, hogy az újonnan munkába állók nem rendelkeznek megfelelő szaktudással, szakirányú képzettséggel.","shortLead":"Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége szerint a területükön lévő szakmákban az országos...","id":"20181108_tetofedo_acs_munkaerohiany_kepzettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c351df9f-3fe7-467f-82b4-35e3033c5d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dd4984-21b7-4e7f-86ca-4f8b4a66f24a","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_tetofedo_acs_munkaerohiany_kepzettseg","timestamp":"2018. november. 08. 06:08","title":"Ha minden így marad, lassan eltűnnek a tetőfedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokrata és a Magyar Krónika főszerkesztője egy róluk szóló véleménycikk után perelték be az Azonnalit.","shortLead":"A Demokrata és a Magyar Krónika főszerkesztője egy róluk szóló véleménycikk után perelték be az Azonnalit.","id":"20181107_Birosag_lehet_azt_mondani_Bencsikekre_hogy_egykori_kommunistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd37139a-35cd-4d40-a3b2-fd3429125634","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Birosag_lehet_azt_mondani_Bencsikekre_hogy_egykori_kommunistak","timestamp":"2018. november. 07. 19:47","title":"Bíróság: Lehet azt mondani Bencsikékre, hogy egykori kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar statisztikán egy egyszerű trükkel gyorsan lehetne javítani - derül ki a HVG eheti számából.","shortLead":"A magyar statisztikán egy egyszerű trükkel gyorsan lehetne javítani - derül ki a HVG eheti számából.","id":"20181108_magyar_gyerek_szuletes_kulfold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca399265-82ca-4d45-b02e-5697ee39214f","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_magyar_gyerek_szuletes_kulfold","timestamp":"2018. november. 08. 12:00","title":"Minden tizedik magyar gyerek külföldön születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mesteri passz, mesteri gól.","shortLead":"Mesteri passz, mesteri gól.","id":"20181107_manchester_united_juventus_cristiano_ronaldo_gol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519949d5-e0f0-41da-8dab-5a70f0912509","keywords":null,"link":"/sport/20181107_manchester_united_juventus_cristiano_ronaldo_gol","timestamp":"2018. november. 07. 22:32","title":"Parádés gólt lőtt Ronaldo a Manchesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje által üldözött Éjjeli Őrség mindenesetre hülyeségellenes kabinetet hozott létre védekezésül.","shortLead":"A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje által üldözött Éjjeli Őrség mindenesetre hülyeségellenes kabinetet hozott létre...","id":"20181106_A_NAV_sem_tudja_mit_kezdjen_a_Migration_Aid_partjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a8bdce-f470-4116-96d1-062b44dbae1c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_A_NAV_sem_tudja_mit_kezdjen_a_Migration_Aid_partjaval","timestamp":"2018. november. 06. 16:51","title":"A NAV sem tudja, mit kezdjen a Migration Aid pártjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa40c69-58ec-4ea3-b4b4-fdc06937e557","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez már idén a második eset. Az önégetéssel a tibetiek az 1951 óta tartó kínai megszállás ellen tiltakoznak.","shortLead":"Ez már idén a második eset. Az önégetéssel a tibetiek az 1951 óta tartó kínai megszállás ellen tiltakoznak.","id":"20181107_Tibeti_onegetes_a_kommunista_elnyomas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa40c69-58ec-4ea3-b4b4-fdc06937e557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aeda127-2014-437a-80ca-6e2bc47d8e74","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Tibeti_onegetes_a_kommunista_elnyomas_ellen","timestamp":"2018. november. 07. 13:16","title":"Tibeti önégetés a kommunista elnyomás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz modul központi számítógépe újra jól működik.","shortLead":"Az orosz modul központi számítógépe újra jól működik.","id":"20181108_Ujrainditottak_a_Nemzetkozi_Urallomas_meghibasodott_orosz_szamitogepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedf3317-c4f8-48b6-ac1f-6529961d1bc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_Ujrainditottak_a_Nemzetkozi_Urallomas_meghibasodott_orosz_szamitogepet","timestamp":"2018. november. 08. 13:36","title":"Újraindították a Nemzetközi Űrállomás meghibásodott orosz számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07abf8a2-4c70-4eed-bc73-d02bf79dc695","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Folytatódik Surányi György és a Magyar Nemzeti Bank izgalmas vitája. \r

(Frissítés: az MNB üzenetet küldöm, amiből az derül ki, hogy ők sajnos tovább nem vitatkoznak.)","shortLead":"Folytatódik Surányi György és a Magyar Nemzeti Bank izgalmas vitája. \r

(Frissítés: az MNB üzenetet küldöm, amiből...","id":"201845_zavartalan_onellentmondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07abf8a2-4c70-4eed-bc73-d02bf79dc695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4f7fd0-d1c0-41bd-a44b-593947fb47f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/201845_zavartalan_onellentmondas","timestamp":"2018. november. 08. 11:30","title":"A jegybank titokzatos aranyvásárlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]