Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen mindketten szenvedtek fájó vereségeket és arattak biztató győzelmeket. Így együttműködésre vannak ítélve, ami Donald Trump elnöknek nehezére eshet.","shortLead":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen...","id":"20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294e82ee-4b49-4dbb-a9b9-281384f65555","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","timestamp":"2018. november. 07. 10:40","title":"Véget ért az egypártrendszer Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4218aad-0610-4b0f-9f2e-7d8cbcb541e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig egy hete lépett működésbe Svájcban a „Hívj fel, ha játszani akarsz” portál. Erre a webhelyre ingyen regisztrálhatnak azok a prostituáltak, akik a svájci törvények szerint legálisan végzik a munkájukat. Vagyis adóznak és egészségbiztosítási járulékot is fizetnek.","shortLead":"Alig egy hete lépett működésbe Svájcban a „Hívj fel, ha játszani akarsz” portál. Erre a webhelyre ingyen...","id":"20181108_A_svajci_hatosagok_komoly_penzzel_tamogatnak_egy_prostitualtaknak_letrehozott_portalt_de_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4218aad-0610-4b0f-9f2e-7d8cbcb541e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443423b1-93db-43ae-adc7-8753467bcc8f","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_A_svajci_hatosagok_komoly_penzzel_tamogatnak_egy_prostitualtaknak_letrehozott_portalt_de_miert","timestamp":"2018. november. 08. 05:55","title":"A svájci hatóságok komoly pénzzel támogatnak egy prostituáltaknak létrehozott portált, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vásárlóerő-paritáson számolva is 60 százalékkal jobb ott a fizetés.","shortLead":"Vásárlóerő-paritáson számolva is 60 százalékkal jobb ott a fizetés.","id":"20181107_Haromszoros_fizetesert_varjak_a_magyarokat_az_osztrak_Mekiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7550eb46-e385-4a5c-aec6-284b7a9fe8ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Haromszoros_fizetesert_varjak_a_magyarokat_az_osztrak_Mekiben","timestamp":"2018. november. 07. 12:11","title":"Félmilliós fizetésért várják a magyarokat az osztrák Mekiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c31c1-2054-4de0-9f50-6668a1831528","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Dékány Gyula több mint 10 éve kutatja az anyatejben lévő cukrokat, azt, hogy hogyan lehetne őket mesterségesen előállítani. Ezek azért fontosak, mert segítik a csecsemők védekezését a betegségekkel szemben, idősek esetében pedig lassítanák a szellemi képességek romlását. A világ számos országában dolgozó professzor azt szeretné, ha magyar cégek és kutatóintézetek is bekapcsolódnának a termelésbe és a kutatásba. ","shortLead":"Dékány Gyula több mint 10 éve kutatja az anyatejben lévő cukrokat, azt, hogy hogyan lehetne őket mesterségesen...","id":"20181106_Magyar_tudos_keszitheti_el_a_Parkinson_es_az_Alzheimerkor_elleni_gyogyszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8c31c1-2054-4de0-9f50-6668a1831528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71607b78-10c8-482c-9afb-fdd7dc06b679","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Magyar_tudos_keszitheti_el_a_Parkinson_es_az_Alzheimerkor_elleni_gyogyszert","timestamp":"2018. november. 06. 14:05","title":"Ha agyonverik is, jövőre elkészíti a magyar tudós a Parkinson- és az Alzheimer-kór ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agydaganat biztonságos műtéti eltávolítását segítheti a gyorsan növekedő tumorsejteket fluoreszkálóra színező anyag egy új kutatás alapján.","shortLead":"Az agydaganat biztonságos műtéti eltávolítását segítheti a gyorsan növekedő tumorsejteket fluoreszkálóra színező anyag...","id":"20181108_daganatos_sejteket_ragyogora_szinezes_mutet_fluoreszkalo_tumorsejtek_5_ala_glioma_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8fd343-b7d1-45cd-b198-43b33838f5f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_daganatos_sejteket_ragyogora_szinezes_mutet_fluoreszkalo_tumorsejtek_5_ala_glioma_mutet","timestamp":"2018. november. 08. 10:03","title":"Van egy anyag, ami a rákos sejteket ragyogóra színezi, ez segítheti a sebészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság, mégis évek óta nő a túlórák száma.","shortLead":"Drága mulatság, mégis évek óta nő a túlórák száma.","id":"20181107_Egymilliohoz_kozelithet_decemberben_a_kiskereskedelmi_tulorazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309c1d8-10c1-4f63-89fa-cb47df7b8c46","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Egymilliohoz_kozelithet_decemberben_a_kiskereskedelmi_tulorazas","timestamp":"2018. november. 07. 13:19","title":"Egymillióhoz közelíthet decemberben a kiskereskedelmi túlórázás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3f7b7b-f7cc-45b4-86ce-8e9a211abdf5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenkilenc százalékkal kisebb valószínűséggel lépett fel Parkinson-kór azoknál, akiknek fiatalon kivették a vakbelét, pontosabban a féregnyúlványát – állapította meg egy nagyszabású kutatás.","shortLead":"Tizenkilenc százalékkal kisebb valószínűséggel lépett fel Parkinson-kór azoknál, akiknek fiatalon kivették a vakbelét...","id":"20181107_vakbelmutet_parkinson_kor_kialakulasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a3f7b7b-f7cc-45b4-86ce-8e9a211abdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fc3687-3e35-45cb-a25f-5b38c8ac3cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_vakbelmutet_parkinson_kor_kialakulasa","timestamp":"2018. november. 07. 13:03","title":"Volt már vakbélműtétje? Nem is gondolná, hogy ennek mennyire örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30639355-3805-408a-8d9d-9c088bd0f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne keresse az okokat. ","shortLead":"Ne keresse az okokat. ","id":"20181106_Unikornis_torna_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30639355-3805-408a-8d9d-9c088bd0f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba324f6e-0502-47c4-9788-2867e0ab56fc","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Unikornis_torna_video","timestamp":"2018. november. 07. 08:11","title":"Szintet lépett az őrület, unikornist így parádézni még biztosan nem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]