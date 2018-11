Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady életrajzi könyvéről, a Becomingról eddig szinte semmit nem lehetett tudni, a könyv gyártása ugyanis fokozott óvintézkedések mellett zajlik, most azonban kiszivárgott egy-két részlet.","shortLead":"A volt first lady életrajzi könyvéről, a Becomingról eddig szinte semmit nem lehetett tudni, a könyv gyártása ugyanis...","id":"20181109_Gyermekei_fogantatasarol_es_parterapiarol_is_ir_hamarosan_megjeleno_konyveben_Michelle_Obama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3aba33-404d-4c1e-b879-9647b696a1ce","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Gyermekei_fogantatasarol_es_parterapiarol_is_ir_hamarosan_megjeleno_konyveben_Michelle_Obama","timestamp":"2018. november. 09. 19:17","title":"Gyermekei fogantatásáról és párterápiáról is ír hamarosan megjelenő könyvében Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak kevés betegen tudták kipróbálni a Kaliforniai Egyetem kutatóinak fejlesztését, de az eredmény így is több mint biztató.","shortLead":"Egyelőre csak kevés betegen tudták kipróbálni a Kaliforniai Egyetem kutatóinak fejlesztését, de az eredmény így is több...","id":"20181108_kaliforniai_egyetem_mesterseges_intelligencia_diagnosztika_fdg_pet_ct","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabd5250-0c6d-47ed-b2f6-5926b34625fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_kaliforniai_egyetem_mesterseges_intelligencia_diagnosztika_fdg_pet_ct","timestamp":"2018. november. 08. 11:03","title":"Van egy program, ami 6 évvel az orvosok előtt, eddig 100%-ban megmondta, kit fenyeget az Alzheimer-kór","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületi rendőrkapitányságra vitték, ahol kihallgatták. ","shortLead":"Az V. kerületi rendőrkapitányságra vitték, ahol kihallgatták. ","id":"20181109_Budapestre_hoztak_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47326c46-d001-4987-aa8d-1d1bd6598241","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Budapestre_hoztak_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","timestamp":"2018. november. 09. 16:22","title":"Budapestre hozták a nemi erőszakkal gyanúsított afgán férfit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a65599-1a9f-46f6-ad43-34e3306e692d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történeti források eddig is állították, hogy így volt, de a kutatók mostanáig nem lehettek biztosak benne.","shortLead":"A történeti források eddig is állították, hogy így volt, de a kutatók mostanáig nem lehettek biztosak benne.","id":"20181109_Itt_a_bizonyitek_fenyoillatu_fejek_diszelegtek_a_keltak_hazai_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a65599-1a9f-46f6-ad43-34e3306e692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0552f0b3-37e2-4da7-86ff-f50beee0e5c6","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Itt_a_bizonyitek_fenyoillatu_fejek_diszelegtek_a_keltak_hazai_elott","timestamp":"2018. november. 09. 07:16","title":"Egy jó keltánál fenyőillatú levágott fejek díszelegtek a ház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig az OLAF adatai szerint az ottani beruházás volt a modell a későbbi csalásokhoz.","shortLead":"Pedig az OLAF adatai szerint az ottani beruházás volt a modell a későbbi csalásokhoz.","id":"20181110_hodmezovasarhely_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_elios_ugy_csalas_olaf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d9ddd-1554-489a-bd67-1b6819e8aadc","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_hodmezovasarhely_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_elios_ugy_csalas_olaf","timestamp":"2018. november. 10. 08:27","title":"Hódmezővásárhelyről sem kérte be a rendőrség az Elios-papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP népszavazási kérdéseit az állami vezetők kórházi VIP-ellátásáról és a Párbeszéd kérdéseit a felsőoktatás ingyenessé tételéről is elutasította a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Az MSZP népszavazási kérdéseit az állami vezetők kórházi VIP-ellátásáról és a Párbeszéd kérdéseit a felsőoktatás...","id":"20181108_Elkaszalta_az_NVB_az_MSZP_nepszavazasat_a_korhazi_VIPellatasokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106395d-43b3-4163-ad15-8db8de4308da","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Elkaszalta_az_NVB_az_MSZP_nepszavazasat_a_korhazi_VIPellatasokrol","timestamp":"2018. november. 08. 18:57","title":"Elkaszálta az NVB az MSZP népszavazását a kórházi VIP-ellátásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4470bbda-e654-4797-9509-70be535c48c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Yongnuo nevéről eddig viszonylag keveset lehetett hallani, ám ez változhat: a cég egy igen érdekes telefon-kamera hibriddel állt elő.","shortLead":"A kínai Yongnuo nevéről eddig viszonylag keveset lehetett hallani, ám ez változhat: a cég egy igen érdekes...","id":"20181109_android_fenykepezogep_yongnuo_yn450_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4470bbda-e654-4797-9509-70be535c48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd511803-d5e0-4a4f-ac7f-eaef3f44f12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_android_fenykepezogep_yongnuo_yn450_kamera","timestamp":"2018. november. 09. 13:03","title":"Androidos fényképezőgép? Ez lehet a kategória új királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy földhaszonbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló per kapcsán mondta ki az Ab, hogy egy később hozott szankciót nem alkalmazhatnak egy korábbi ügyre. ","shortLead":"Egy földhaszonbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló per kapcsán mondta ki az Ab, hogy egy később hozott szankciót...","id":"20181109_Nem_buntethetik_duplan_a_szabalysertot__mondta_ki_az_Ab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf948f2-7695-4f31-b315-c85487f8e5a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Nem_buntethetik_duplan_a_szabalysertot__mondta_ki_az_Ab","timestamp":"2018. november. 09. 15:57","title":"Nem büntethetik duplán a szabálysértőt – mondta ki az Ab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]