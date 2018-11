Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a02d9f5-0499-4910-83cf-5aa4fa819677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utakat kellett lezárni, és csaknem négyezer turistát kellett kimenekíteni.","shortLead":"Utakat kellett lezárni, és csaknem négyezer turistát kellett kimenekíteni.","id":"20181110_Tizenegy_halalos_aldozata_van_az_ujabb_jordaniai_aradasnak__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a02d9f5-0499-4910-83cf-5aa4fa819677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bc7a4e-6575-41ac-a2e7-762a57389f6a","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Tizenegy_halalos_aldozata_van_az_ujabb_jordaniai_aradasnak__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:56","title":"Tizenegy halálos áldozata van az újabb jordániai áradásnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két friss tanulmány szerint nem csak egészségügyi problémák vezethetnek szívrohamhoz, a légszennyezettség, a magas zajszint, valamint a borús, hideg idő sem tesz jót a szívnek. ","shortLead":"Két friss tanulmány szerint nem csak egészségügyi problémák vezethetnek szívrohamhoz, a légszennyezettség, a magas...","id":"20181111_szivroham_szininfarktus_kockazat_hideg_ido_magas_zajszint_legszennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e893570d-9004-453e-b31d-42eb0d9e03c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_szivroham_szininfarktus_kockazat_hideg_ido_magas_zajszint_legszennyezettseg","timestamp":"2018. november. 11. 23:23","title":"Kevesen tudják, de ez a 3+1 dolog is növeli a szívroham kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df07ede-881d-4864-985e-c038c484a575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 9-étől életbe lép a 2019-es vasúti menetrend. Kevés lényegi változás lesz az ideihez képest, de ezeket összeszedte a vasúttársaság.","shortLead":"December 9-étől életbe lép a 2019-es vasúti menetrend. Kevés lényegi változás lesz az ideihez képest, de ezeket...","id":"20181110_Valtozas_a_vaci_vonalon_kozvetlen_BecsKolozsvar_vonat__itt_az_uj_menetrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df07ede-881d-4864-985e-c038c484a575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d8f844-9ad9-4ecf-970c-06c9851e7292","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Valtozas_a_vaci_vonalon_kozvetlen_BecsKolozsvar_vonat__itt_az_uj_menetrend","timestamp":"2018. november. 10. 22:08","title":"Változás a váci vonalon, közvetlen Bécs-Kolozsvár vonat - itt az új menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces labdabirtoklás előzte. Nézze meg, hogy építették fel Gündogán gólját. ","shortLead":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces...","id":"20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f979c5a-b493-43f1-b09c-0f59e36bd79b","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","timestamp":"2018. november. 11. 21:15","title":"Szinte hihetetlen: 44 passz előzte meg a ManCity gólját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő szívtelennek nevezte az elnök reakcióját a Kaliforniában pusztító erdőtüzekre.","shortLead":"Az énekesnő szívtelennek nevezte az elnök reakcióját a Kaliforniában pusztító erdőtüzekre.","id":"20181110_Katy_Perryt_teljesen_kiboritotta_Donald_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc11bb6c-e792-4530-9905-f789db799a90","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Katy_Perryt_teljesen_kiboritotta_Donald_Trump","timestamp":"2018. november. 10. 14:08","title":"Katy Perryt teljesen kiborította Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b28cc6-2da4-4b7c-8ec2-1b8184f6dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beer Miklós és Mészáros Márta is az idei kitüntetettek között van.","shortLead":"Beer Miklós és Mészáros Márta is az idei kitüntetettek között van.","id":"20181111_Hazamdijat_kapott_Raday_Mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88b28cc6-2da4-4b7c-8ec2-1b8184f6dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1166fb46-723a-4d9c-8a78-af4d066b5e67","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Hazamdijat_kapott_Raday_Mihaly","timestamp":"2018. november. 11. 10:53","title":"Hazám-díjat vehetett át Ráday Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","id":"20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb28c1-8c93-44cf-9fa1-16087abed889","keywords":null,"link":"/sport/20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","timestamp":"2018. november. 10. 12:42","title":"Megvan, ki ellen játszik a Vidi új stadionja avatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7c86-8259-4e0f-9a52-c5f2b3f4c1e6","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Simon Anholt független politikai tanácsadó és országmárka szakértő, a Good Country Index, vagyis a jó ország index létrehozója. Azt vizsgálja, mitől jó egy ország, vagyis mennyivel járulnak hozzá a nemzetek a Föld és a társadalom hosszú távú fennmaradásához. Kedden Budapesten tart előadást a TEDxDanubia 2018 szervezésében. Kérdéseinkre írásban válaszolt.","shortLead":"Simon Anholt független politikai tanácsadó és országmárka szakértő, a Good Country Index, vagyis a jó ország index...","id":"20181112_A_populizmus_bolondsag_es_hosszu_tavon_nem_mukodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=499c7c86-8259-4e0f-9a52-c5f2b3f4c1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8f6578-5c78-41a1-beab-fdc88da285cd","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_A_populizmus_bolondsag_es_hosszu_tavon_nem_mukodik","timestamp":"2018. november. 12. 10:48","title":"\"A populizmus bolondság, és hosszú távon nem működik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]