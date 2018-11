Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da328ccc-78ca-41d7-a401-a8bf28e876f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói a SkinBot nevű robottal segítenének detektálni a bőrön tapasztalható legkisebb elváltozásokat is.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói a SkinBot nevű robottal segítenének detektálni a bőrön tapasztalható legkisebb...","id":"20181111_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_fejlesztes_skinbot_orvostechnologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da328ccc-78ca-41d7-a401-a8bf28e876f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6eb7c20-e914-47bd-b95c-c1cf2e97f63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_fejlesztes_skinbot_orvostechnologia","timestamp":"2018. november. 11. 22:03","title":"Aki hagyja, hogy végigtapogassa ez a kis robot, annál felismerheti a bőrrákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d2c0b4-2f75-4fb3-8594-ca13179fff23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakács felelősségre vonta a masszőrt, hogy az miért bánik rosszul a barátnőjével, aztán repült a sörpad.","shortLead":"A szakács felelősségre vonta a masszőrt, hogy az miért bánik rosszul a barátnőjével, aztán repült a sörpad.","id":"20181112_Magyar_munkasok_verekedtek_ossze_egy_svajci_hajon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3d2c0b4-2f75-4fb3-8594-ca13179fff23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9002d9ae-9e06-471a-9494-b8bf24e35f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Magyar_munkasok_verekedtek_ossze_egy_svajci_hajon","timestamp":"2018. november. 12. 13:10","title":"Magyar munkások verekedtek össze egy svájci hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Samu Tamás Gergő a szakadár Luhanszki Népköztársaságban tartott népszavazáson járt megfigyelőként. Samu Tamás Gergő a szakadár Luhanszki Népköztársaságban tartott népszavazáson járt megfigyelőként. A Jobbik azt mondja, nem tudott erről. Annak idején Kovács Béla még a krími népszavazáson volt jelen. A Jobbik azt mondja... Jól látszik, hogy újra a főváros lehet a fejlesztési pénzek kedvezményezettje, de mi ebben az önkormányzat szerepe?