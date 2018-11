Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35fb2df3-39b4-4e29-80ab-9d1ef7930909","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A valaha talált legapróbb emberszabású majomfaj fosszíliájára bukkantak Kenyában amerikai kutatók. ","shortLead":"A valaha talált legapróbb emberszabású majomfaj fosszíliájára bukkantak Kenyában amerikai kutatók. ","id":"20181111_kenya_rugen_hegy_apro_emberszabasu_majom_simiolus_minutus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35fb2df3-39b4-4e29-80ab-9d1ef7930909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8be10d-cb2a-4360-94ec-654bb59e7f08","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_kenya_rugen_hegy_apro_emberszabasu_majom_simiolus_minutus","timestamp":"2018. november. 11. 13:03","title":"Megtalálták a világ talán legapróbb majmának maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a307000d-73a2-486d-a6fb-2be40ff0be06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amennyiben nem Microsoft-fiókkal, hanem helyi felhasználói fiókkal használja a Windows 10-et, nem fogja tudni eltüntetni, milyen appokat töltött le a Microsoft alkalmazás-áruházából.","shortLead":"Amennyiben nem Microsoft-fiókkal, hanem helyi felhasználói fiókkal használja a Windows 10-et, nem fogja tudni...","id":"20181111_helyi_felhasznaloi_fioknal_nem_torolheto_a_letoltott_appok_listaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a307000d-73a2-486d-a6fb-2be40ff0be06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3dbf58-0798-46e2-88dd-da279f3b9beb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_helyi_felhasznaloi_fioknal_nem_torolheto_a_letoltott_appok_listaja","timestamp":"2018. november. 11. 15:03","title":"Helyi fiókkal használja a Windowst a gépén? Akkor erről tudjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d72d16e-f647-4e9b-9d30-3530d3f1783b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A K-Monitor feketelistáján névvel együtt böngészhetők azok a jelöltek, akik szavazatok helyett valószínűleg inkább kampánytámogatásra utaztak. ","shortLead":"A K-Monitor feketelistáján névvel együtt böngészhetők azok a jelöltek, akik szavazatok helyett valószínűleg inkább...","id":"20181112_Listara_tettek_az_aprilisi_kampanypenzzel_tartozokat_ismert_arcok_is_vannak_rajta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d72d16e-f647-4e9b-9d30-3530d3f1783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfd4412-49ed-44df-b198-488bfdf6c2c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Listara_tettek_az_aprilisi_kampanypenzzel_tartozokat_ismert_arcok_is_vannak_rajta","timestamp":"2018. november. 12. 17:19","title":"Listára tették az áprilisi kampánypénzzel tartozókat, ismert arcok is vannak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9213b37-c608-4e36-8b88-e2d78a0f0b3c","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"A december elején rendezendő kongresszusukon a német kereszténydemokraták három, egymástól markánsan különböző jelölt közül választhatják meg Angela Merkel pártelnök utódját, a későbbi lehetséges kancellárt. ","shortLead":"A december elején rendezendő kongresszusukon a német kereszténydemokraták három, egymástól markánsan különböző jelölt...","id":"201845__utodlas_nemetorszagban__iranyvaltas_vagy_folyamatossag__alkotmanyos_keretek__merkel_utan_avilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9213b37-c608-4e36-8b88-e2d78a0f0b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6522c1c6-0016-4efc-aef4-a57d1a1c0829","keywords":null,"link":"/vilag/201845__utodlas_nemetorszagban__iranyvaltas_vagy_folyamatossag__alkotmanyos_keretek__merkel_utan_avilag","timestamp":"2018. november. 11. 13:00","title":"Merkel után a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai buddhista barlangtemplomok, az 1500 éves Jünkang-barlangok egyikének mását Pekingben.","shortLead":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai...","id":"20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4831013a-5374-4c32-a43c-ed4b98b83c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","timestamp":"2018. november. 11. 16:03","title":"Kinyomtattak egy 1500 éves buddhista barlangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f244503-50ed-4c63-bcf5-16f47eb8bd51","c_author":"Emőd Péter","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy a Christie's aukciósház úttörő vállalkozása nyomán sokadszorra is újra kell gondolni, mi tekinthető művészetnek.","shortLead":"Lehet, hogy a Christie's aukciósház úttörő vállalkozása nyomán sokadszorra is újra kell gondolni, mi tekinthető...","id":"201845__mesterseges_intelligencia__fiktiv_portrek__gepies_forma__valobb_vilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f244503-50ed-4c63-bcf5-16f47eb8bd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518a4eff-9d94-47f6-a37c-3e8089be08c7","keywords":null,"link":"/tudomany/201845__mesterseges_intelligencia__fiktiv_portrek__gepies_forma__valobb_vilag","timestamp":"2018. november. 11. 20:00","title":"A festőművész, aki nem is létezik, de milliókat keres és saját tárlata lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer forintra is büntethetnek érte.","shortLead":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer...","id":"20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eaa5c0-318d-4c78-aea7-279f40d83cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","timestamp":"2018. november. 12. 06:41","title":"Ködlámpa: még mindig kézzel kell kapcsolgatni, de mikor és hogyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","shortLead":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","id":"20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af62a6-191b-474b-b6ce-aac1ef926185","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","timestamp":"2018. november. 12. 21:58","title":"A rendőrök hívták fel a cserbenhagyót, hogy jöjjön már vissza a baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]