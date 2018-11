Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy voronyezsi egyetemi ünnepségen.","shortLead":"Egy voronyezsi egyetemi ünnepségen.","id":"20181114_Az_oroszok_diszdoktorra_avattak_Kasler_Miklost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ff3ca3-def3-423d-bccb-48deff451478","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Az_oroszok_diszdoktorra_avattak_Kasler_Miklost","timestamp":"2018. november. 14. 16:12","title":"Az oroszok díszdoktorrá avatták Kásler Miklóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4984544-0b7b-45d5-94d2-1a6d9518c3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"További váratlan húzásokra képes még az idei november.","shortLead":"További váratlan húzásokra képes még az idei november.","id":"20181116_Nappal_13_fok_ejszaka_minusz_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4984544-0b7b-45d5-94d2-1a6d9518c3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215f7e7d-6785-423e-ad95-59a4f449b097","keywords":null,"link":"/idojaras/20181116_Nappal_13_fok_ejszaka_minusz_is_lehet","timestamp":"2018. november. 16. 06:58","title":"Nappal +13 fok, éjszaka mínusz is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"348 millió forintos hiány keletkezett a Duna Arénában rendezett ifjúsági világbajnokság miatt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) emiatt megvonta Erdei Zsolt elnök aláírási jogát. Erdei most saját maga ellen kért vizsgálatot az ügyészségen.\r

","shortLead":"348 millió forintos hiány keletkezett a Duna Arénában rendezett ifjúsági világbajnokság miatt, a Magyar Ökölvívó...","id":"20181116_Erdei_Zsolt_felvette_a_kesztyut_ugyeszsegi_vizsgalatot_kert_maga_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d89735-39f6-4db3-93d9-c8782b74239b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Erdei_Zsolt_felvette_a_kesztyut_ugyeszsegi_vizsgalatot_kert_maga_ellen","timestamp":"2018. november. 16. 13:40","title":"Erdei Zsolt felvette a kesztyűt: ügyészségi vizsgálatot kért maga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket, az Európai Bizottság pedig olyan javaslatcsomagot terjesztett be, amely forrásmegvonással büntetné azokat az országokat, ahol a politika befolyásolja az igazságszolgáltatást.","shortLead":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket...","id":"20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8e100c-c9a9-476c-9ea6-e8a3bbcc8571","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","timestamp":"2018. november. 15. 10:54","title":"168 Óra: Több ezer milliárd forintba is kerülhet Magyarországnak az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York Times cikke szerint a Facebook egy olyan PR-céget is felbérelt, hogy elterelje a botrányairól a figyelmet, amely sorosozással támadt kritikusaira. Mark Zuckerberg azt állítja, ő nem tudott erről, csak a sajtóból értesült róla.","shortLead":"A New York Times cikke szerint a Facebook egy olyan PR-céget is felbérelt, hogy elterelje a botrányairól a figyelmet...","id":"20181116_Zuckerberg_a_sajtobol_ertesult_rola_hogy_a_Facebook_Sorost_lejarato_ceggel_dolgozik_egyutt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabe6db6-971e-4170-97c3-41a057a749bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_Zuckerberg_a_sajtobol_ertesult_rola_hogy_a_Facebook_Sorost_lejarato_ceggel_dolgozik_egyutt","timestamp":"2018. november. 16. 10:04","title":"Zuckerberg a sajtóból értesült róla, hogy a Facebook Sorost lejárató céggel dolgozik együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb8f2bb-7fdb-408c-83ee-88e68ea039d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre kezdi meg munkáját az a független felügyelőtestület, amely megfékezheti az álhírek, a gyűlöletbeszéd és egyéb más, sértő tartalmak terjedését a Facebookon.","shortLead":"Jövőre kezdi meg munkáját az a független felügyelőtestület, amely megfékezheti az álhírek, a gyűlöletbeszéd és egyéb...","id":"20181116_facebook_alhirek_moderalas_felugyelet_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbb8f2bb-7fdb-408c-83ee-88e68ea039d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9309e35-42f6-4ba3-ac8b-18e1ddef109a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_facebook_alhirek_moderalas_felugyelet_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. november. 16. 13:33","title":"Megint kitalált valamit Zuckerberg, visszaszorulhatnak az álhírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9b4669-5bb2-4103-a36a-ffc8715f7b67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók 31 kilométer átmérőjű meteoritbecsapódási krátert fedeztek fel a grönlandi jégtakaró alatt. A kutatók tanulmányukban azt írták, ilyet még sosem láttak.","shortLead":"Kutatók 31 kilométer átmérőjű meteoritbecsapódási krátert fedeztek fel a grönlandi jégtakaró alatt. A kutatók...","id":"20181116_gronlandi_meteor_meteoritbecsapodas_krater_hiwatha_gleccser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c9b4669-5bb2-4103-a36a-ffc8715f7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e69ead-2c04-48ac-832e-371818253b52","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_gronlandi_meteor_meteoritbecsapodas_krater_hiwatha_gleccser","timestamp":"2018. november. 16. 09:03","title":"Sosem láttak még ilyet: 31 km-es krátert fedeztek fel, egy meteorit becsapódása okozta – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rekordmértékű privatizációból akarja finanszírozni a költségvetést a populista kormány Rómában. 18 milliárd eurós állami vagyont akar pénzzé tenni a gondokkal küszködő olasz kabinet, hogy így válaszoljon Brüsszelnek arra a kérdésére, hogy mégiscsak miből kívánja fenntartani a büdzsé egyensúlyát.","shortLead":"Rekordmértékű privatizációból akarja finanszírozni a költségvetést a populista kormány Rómában. 18 milliárd eurós...","id":"20181115_Kar_volt_cipotorlese_hasznalni_Brusszel_levelet_Roma_most_taktikat_valtott_a_koltsegvetesi_vitaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a9ba73-9170-4ccf-b8f3-97d2455bf657","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Kar_volt_cipotorlese_hasznalni_Brusszel_levelet_Roma_most_taktikat_valtott_a_koltsegvetesi_vitaban","timestamp":"2018. november. 15. 11:21","title":"Kár volt cipőtörlése használni Brüsszel levelét, Róma most taktikát váltott a költségvetési vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]