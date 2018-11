Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5d5af95-8011-400b-8bf7-680450aae743","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy ára volt a négy évig tartó háborúnak.","shortLead":"Nagy ára volt a négy évig tartó háborúnak.","id":"20181120_Ez_az_egyik_legerosebb_kep_az_elso_vilaghaborurol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5d5af95-8011-400b-8bf7-680450aae743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36a9fed-b91e-469c-a5a3-52fcb38bb570","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Ez_az_egyik_legerosebb_kep_az_elso_vilaghaborurol","timestamp":"2018. november. 20. 08:45","title":"Ez az egyik legerősebb kép az első világháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei szerint az Oumuamua névre keresztelt üstökös sokkal fényesebb, mint bármelyik másik, a Naprendszerünkben mozgó üstökös.","shortLead":"A NASA szakemberei szerint az Oumuamua névre keresztelt üstökös sokkal fényesebb, mint bármelyik másik...","id":"20181119_oumuamua_ustokos_nasa_ufo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c060b13a-6d3e-4282-924a-9d84e5deb881","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_oumuamua_ustokos_nasa_ufo","timestamp":"2018. november. 19. 11:03","title":"Most akkor ufó vagy nem? Idegenek küldték? Egyre több a rejtély a hosszúkás üstökös körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e7da10-6fdf-438e-ac75-f43ae38f121a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 116 éves gőzössel, ami nagyjából sétatempóban megy, hogyan lehet karambolozni?","shortLead":"Egy 116 éves gőzössel, ami nagyjából sétatempóban megy, hogyan lehet karambolozni?","id":"20181119_baleset_gozmozdony_vasut_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4e7da10-6fdf-438e-ac75-f43ae38f121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e994aaa-ba5c-42d1-b759-8f2d00a79df9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_baleset_gozmozdony_vasut_mercedes","timestamp":"2018. november. 19. 09:24","title":"Lassan is lehet csúnyán balesetezni: komótos gőzmozdony préselt össze egy Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3317dc89-0768-49c2-9c6a-9c93e7b42fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Teréz körúti épület teteje több helyen beszakadt. A párt központja megsemmisült, a szocialisták és a Liberálisok felajánlották nekik a saját irodáikat.","shortLead":"A Teréz körúti épület teteje több helyen beszakadt. A párt központja megsemmisült, a szocialisták és a Liberálisok...","id":"20181119_szagelszivo_irodahaz_tuz_tuzoltok_demokratikus_koalicio_dk_partkozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3317dc89-0768-49c2-9c6a-9c93e7b42fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e347b0bb-af0d-49b5-b87b-f32577f3c263","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_szagelszivo_irodahaz_tuz_tuzoltok_demokratikus_koalicio_dk_partkozpont","timestamp":"2018. november. 19. 07:31","title":"Szagelszívó okozhatta a tüzet a DK irodáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiégett a DK központi irodája a Teréz körúton, a párt pénzt gyűjt, közben Gyurcsány bejelentette, újrakezdték a munkát.","shortLead":"Kiégett a DK központi irodája a Teréz körúton, a párt pénzt gyűjt, közben Gyurcsány bejelentette, újrakezdték a munkát.","id":"20181119_Gyurcsany_Az_ellenallas_folytatodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ffb646-f87c-4083-8547-01bb26ec726e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Gyurcsany_Az_ellenallas_folytatodik","timestamp":"2018. november. 19. 11:18","title":"Gyurcsány: Az ellenállás folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Hivatalosan is bejegyezték azt az új állami vállalatot, amely a levitézlett nemzeti kereskedőházak jogutódja. A vezérigazgató még a cég megalakítása előtt kilépett Mészáros Lőrinc bankjának leányvállalatától, ám a felcsúti milliárdos birodalma másképpen is profitálhat a kapcsolati tőkéből.","shortLead":"Hivatalosan is bejegyezték azt az új állami vállalatot, amely a levitézlett nemzeti kereskedőházak jogutódja...","id":"20181119_A_kormany_es_Meszaros_most_adnak_a_latszatra_Vagy_megsem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f998500f-1d6a-4ffe-9995-799ea69b6761","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_A_kormany_es_Meszaros_most_adnak_a_latszatra_Vagy_megsem","timestamp":"2018. november. 19. 13:32","title":"A kormány és Mészáros most adnak a látszatra. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dízel tényleg a relatív szegénység jele? Kik és miért tiltakoztak Franciaországban az üzemanyagok jövedéki adójának emelése ellen?","shortLead":"A dízel tényleg a relatív szegénység jele? Kik és miért tiltakoztak Franciaországban az üzemanyagok jövedéki adójának...","id":"20181119_Macron_kemeny_lecket_kapott_ez_az_ara_ha_nem_talalja_meg_a_hangot_az_also_kozeposztallyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f4ae4f-4754-47bb-8707-4aa30470e175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Macron_kemeny_lecket_kapott_ez_az_ara_ha_nem_talalja_meg_a_hangot_az_also_kozeposztallyal","timestamp":"2018. november. 19. 07:15","title":"Macron kemény leckét kapott, ez az ára, ha nem találja meg a hangot az alsó középosztállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2341d7d-2430-4e08-a137-71a0031343ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap reggel a Dunántúl déli és nyugati peremén gyenge hószállingózás kezdődött.","shortLead":"Vasárnap reggel a Dunántúl déli és nyugati peremén gyenge hószállingózás kezdődött.","id":"20181118_Megjelentek_az_elso_hopelyhek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2341d7d-2430-4e08-a137-71a0031343ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4534bfe-363c-4a12-a193-6f9cf5b69f53","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Megjelentek_az_elso_hopelyhek","timestamp":"2018. november. 18. 12:59","title":"Már van, ahol elkezdett havazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]