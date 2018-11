Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"673d2a97-c206-4b9e-875d-417d1319d29c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az, ahogyan előadjuk mondanivalónkat, jelentősen befolyásolja, hogyan fogad bennünket közönségünk, legyen szó egy ügyféllátogatásról vagy akár egy prezentációról - vallja a Wall Street igazi farkasa, Jordan Belfort. Az alábbiakban új könyvéből olvashat egy részletet. ","shortLead":"Az, ahogyan előadjuk mondanivalónkat, jelentősen befolyásolja, hogyan fogad bennünket közönségünk, legyen szó...","id":"20181120_wall_street_farkasa_meggyozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673d2a97-c206-4b9e-875d-417d1319d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20e4eb-4e33-453b-ad79-1ff002baba36","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181120_wall_street_farkasa_meggyozes","timestamp":"2018. november. 20. 13:15","title":"Hogyan győzzük meg a hallgatóságunkat? A Wall Street igazi farkasa segít!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság jobbikos elnöke kiakadt: miközben a képviselőknek a Bevándorlási Hivatal elnöke azt mondta, még folyamatban van Gruevszki menedékkérelmének vizsgálata, addig a Magyar Idők megírta, a volt miniszterelnök menedékjogot kapott. Később ezt maga Gruevszki is megerősítette a Facebook oldalán.","shortLead":"A bizottság jobbikos elnöke kiakadt: miközben a képviselőknek a Bevándorlási Hivatal elnöke azt mondta, még folyamatban...","id":"20181120_Gruevszki_ugy_Oszlassa_fel_magat_a_Nemzetibiztonsagi_bizottsag_ennek_igy_semmi_ertelme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ceedf-bda3-42ab-9a76-b0a65215b303","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Gruevszki_ugy_Oszlassa_fel_magat_a_Nemzetibiztonsagi_bizottsag_ennek_igy_semmi_ertelme","timestamp":"2018. november. 20. 16:17","title":"Gruevszki-ügy: \"Oszlassa fel magát a Nemzetbiztonsági bizottság, ennek így semmi értelme\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe328a54-dd48-4e9c-96ca-5bf2adca5b06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tudomány is elismerte végre, hogy kellő felkészüléssel a kemény fizikai kihívások közepette - mint egy 1700 kilométeres túra az Antarktiszon - a nők pontosan ugyanolyan jól állják a sarat, mint a férfiak. ","shortLead":"A tudomány is elismerte végre, hogy kellő felkészüléssel a kemény fizikai kihívások közepette - mint egy 1700...","id":"20181120_Ennyit_a_gyengebbik_nemrol_a_ferfiak_semmivel_sem_szivosabbak_a_noknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe328a54-dd48-4e9c-96ca-5bf2adca5b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae12e3ef-8a20-4b9f-a9a8-252d3c747e4e","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Ennyit_a_gyengebbik_nemrol_a_ferfiak_semmivel_sem_szivosabbak_a_noknel","timestamp":"2018. november. 21. 08:00","title":"Ennyit a \"gyengébbik nemről\": a férfiak semmivel sem szívósabbak a nőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaso Mijalkovot ugyanis letartóztatták. ","shortLead":"Szaso Mijalkovot ugyanis letartóztatták. ","id":"20181121_Gruevszki_unokatestvere_mar_nem_volt_olyan_szerencses_mint_a_volt_macedon_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219e622f-56fd-4ebb-bd62-5b31af354c99","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Gruevszki_unokatestvere_mar_nem_volt_olyan_szerencses_mint_a_volt_macedon_kormanyfo","timestamp":"2018. november. 21. 05:05","title":"Gruevszki unokatestvére már nem volt olyan szerencsés, mint a volt macedón kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d5af95-8011-400b-8bf7-680450aae743","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy ára volt a négy évig tartó háborúnak.","shortLead":"Nagy ára volt a négy évig tartó háborúnak.","id":"20181120_Ez_az_egyik_legerosebb_kep_az_elso_vilaghaborurol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d5af95-8011-400b-8bf7-680450aae743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36a9fed-b91e-469c-a5a3-52fcb38bb570","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Ez_az_egyik_legerosebb_kep_az_elso_vilaghaborurol","timestamp":"2018. november. 20. 08:45","title":"Ez az egyik legerősebb kép az első világháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarázat egyik része a takarításhoz kapcsolódik.","shortLead":"A magyarázat egyik része a takarításhoz kapcsolódik.","id":"20181120_Kosa_megmagyarazta_miert_kell_lezarni_ejszakankent_az_aluljarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422345ee-b12d-441e-901a-fdee2b4817e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Kosa_megmagyarazta_miert_kell_lezarni_ejszakankent_az_aluljarokat","timestamp":"2018. november. 20. 07:40","title":"Kósa megmagyarázta, miért kell lezárni éjszakánként az aluljárókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef091941-4ba1-4e5c-b84c-d6b6477243d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A plakett egy pad háttámláján jelent meg, és persze nagy felzúdulást keltett.","shortLead":"A plakett egy pad háttámláján jelent meg, és persze nagy felzúdulást keltett.","id":"20181120_Szaddam_Huszeinre_emlekezo_tablacska_jelent_meg_Londonban_nem_akarmilyen_felirattal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef091941-4ba1-4e5c-b84c-d6b6477243d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a50df84-a16a-4b9e-9629-aebcd244e8b7","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Szaddam_Huszeinre_emlekezo_tablacska_jelent_meg_Londonban_nem_akarmilyen_felirattal","timestamp":"2018. november. 20. 10:23","title":"Szaddám Huszeinre emlékező tábla jelent meg Londonban, meglepő felirattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b630d0f-26da-4549-91cd-1ba5e9820fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budai Egészségközpont az Alkotás úti Országos Gerincgyógyászati Központ mellé épít önálló szárnyat. A cég résztulajdonosa, a gerincgyógyász Varga Péter Pál szerint torz a kormányzati attitűd: „ha nem tudunk kellően megfizetni, nem is abajgatunk azzal, hogy hogyan gyógyítasz”.","shortLead":"A Budai Egészségközpont az Alkotás úti Országos Gerincgyógyászati Központ mellé épít önálló szárnyat. A cég...","id":"20181121_Uj_surgossegi_korhazi_szarny_epul_Budan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b630d0f-26da-4549-91cd-1ba5e9820fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3815081a-93a1-4631-987e-2c08a6de79fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Uj_surgossegi_korhazi_szarny_epul_Budan","timestamp":"2018. november. 21. 13:48","title":"Új sürgősségi kórházi szárny épül Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]