Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon a menekültstátust. A HVG diplomáciai forrásokból származó értesülései szerint a sietség sem volt véletlen.\r

","shortLead":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon...","id":"20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f094b186-df87-4ddf-b848-64c7cdf28e17","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","timestamp":"2018. november. 20. 15:45","title":"Orbán megígérte, hogy megmenti Gruevszkit, és ezzel ki is végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65d6805-0785-43fe-bcfa-c27ff78f7c26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Waitrose a John Lewis karácsonyi kisfilmjén élcelődik. ","shortLead":"A Waitrose a John Lewis karácsonyi kisfilmjén élcelődik. ","id":"20181119_waitrose_karacsonyi_reklam_john_lewis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e65d6805-0785-43fe-bcfa-c27ff78f7c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8ca0a8-9ad8-4255-9466-5d3ba636ed6e","keywords":null,"link":"/elet/20181119_waitrose_karacsonyi_reklam_john_lewis","timestamp":"2018. november. 19. 13:45","title":"Megtrollkodták a legjobban várt karácsonyi reklámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a biztonsági felülvizsgálat okát nem közölte a NASA, az intézkedésnek sajtóhírek szerint ahhoz van köze, hogy Elon Musk egy rádióműsorban betépett.","shortLead":"Bár a biztonsági felülvizsgálat okát nem közölte a NASA, az intézkedésnek sajtóhírek szerint ahhoz van köze, hogy Elon...","id":"20181121_nasa_spacex_boeing_nemzetkozi_urallomas_fuvezes_fuves_cigi_elon_musk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c0b891-8a0d-48f6-87fd-86abb73c2bf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_nasa_spacex_boeing_nemzetkozi_urallomas_fuvezes_fuves_cigi_elon_musk","timestamp":"2018. november. 21. 11:33","title":"Vizsgálatot rendeltek el a Boeingnél és a SpaceX-nél Elon Musk füvezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akciót a DK szervezte, azt ígérik, egész héten a börtönbüntetésre ítélt volt macedón miniszterelnökről fogják kérdezni a kormányt. ","shortLead":"Az akciót a DK szervezte, azt ígérik, egész héten a börtönbüntetésre ítélt volt macedón miniszterelnökről fogják...","id":"20181119_Orban_VIP_migransa__hatalmas_Gruevszkimolinot_logattak_ki_a_Parlament_ablakan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1e206e-9845-45d4-8354-b601ca349346","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Orban_VIP_migransa__hatalmas_Gruevszkimolinot_logattak_ki_a_Parlament_ablakan","timestamp":"2018. november. 19. 16:41","title":"„Orbán VIP migránsa” - hatalmas Gruevszki-molinót lógattak ki a Parlament ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne a kampánykiadásokról szóló papírokkal. Az Állami Számvevőszék most közleményben üzent a pártnak: biztosítani kell a dokumentumok és adatok biztonságos megőrzését és tárolását.","shortLead":"Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne...","id":"20181120_Az_ASZ_sajnalja_hogy_megsemmisult_a_tuzben_a_DK_konyvelese_de_azert_varja_a_dokumentumokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b58359-e220-41ed-b0e4-f3cb5725febf","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Az_ASZ_sajnalja_hogy_megsemmisult_a_tuzben_a_DK_konyvelese_de_azert_varja_a_dokumentumokat","timestamp":"2018. november. 20. 10:35","title":"Az ÁSZ sajnálja, hogy megsemmisült a tűzben a DK könyvelése, de azért várja a dokumentumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot továbbra is ő vezetheti. ","shortLead":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot...","id":"20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a60b9f-fe2a-42b9-b425-844c5ba1a06d","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","timestamp":"2018. november. 21. 06:10","title":"Úgy hírlik, Kásler felmentette a tiszti főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2313573f-7e32-4085-87b2-fb19ac398c9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin a módosított Boeing 747-400-as géppel a kis műholdakat juttatná el a Föld körüli pályára.","shortLead":"A Virgin a módosított Boeing 747-400-as géppel a kis műholdakat juttatná el a Föld körüli pályára.","id":"20181121_virgin_orbit_muhold_raketa_launcherone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2313573f-7e32-4085-87b2-fb19ac398c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a584fd2-7b86-48cc-bece-038bfef5b6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_virgin_orbit_muhold_raketa_launcherone","timestamp":"2018. november. 21. 10:03","title":"Hatalmas rakétával a szárnya alatt szállt fel a Virgin repülőgépe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek, a Financial Timest kivéve a lapok Orbán Viktor és Nikola Gruevszki közös képével illusztrálták a beszámolót.","shortLead":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek...","id":"20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1207d851-67c4-4a62-9c93-db6c3b3d7ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","timestamp":"2018. november. 21. 10:42","title":"Külföldi lapok: Orbán kivételt tesz barátjával, Gruevszki választása ironikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]