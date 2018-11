Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor úgy gondolta, pontos számok helyett elég, ha csak egyetlen mondattal válaszol Vadai Ágnes létszámhiányt firtató kérdésére.","shortLead":"Pintér Sándor úgy gondolta, pontos számok helyett elég, ha csak egyetlen mondattal válaszol Vadai Ágnes létszámhiányt...","id":"20181119_Megkerdeztek_mekkora_a_letszamhiany_a_tuzoltoknal_es_a_rendoroknel_a_miniszter_egy_mondattal_valaszolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332af2c8-9d15-4ecf-907c-a8f8540a599b","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Megkerdeztek_mekkora_a_letszamhiany_a_tuzoltoknal_es_a_rendoroknel_a_miniszter_egy_mondattal_valaszolt","timestamp":"2018. november. 19. 15:26","title":"Megkérdezték, mekkora a létszámhiány a tűzoltóknál és a rendőröknél, a miniszter egy mondattal válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja már árulják az idei harmadik iPhone-t, az iPhone XR-t, persze hogy lecsapott rá az iFixit „szétszedős” csapata.","shortLead":"Néhány napja már árulják az idei harmadik iPhone-t, az iPhone XR-t, persze hogy lecsapott rá az iFixit „szétszedős”...","id":"20181119_ifixit_iphone_xr_teardown_javithatosag_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a8930f-5dc5-478e-8b4e-a01188e43694","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_ifixit_iphone_xr_teardown_javithatosag_vizsgalat","timestamp":"2018. november. 19. 13:03","title":"Szétszedték az olcsó iPhone-t, kiderült, hogy mi van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd9c705-c8cb-44b2-9b2b-b476447b6d84","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Az isten is az aljas, cinikus, nárcisztikus, sérült lelkű szerepekre teremtette, és az HBO Egy nagyon angolos botrány című minisorozatában végre bele is bújt a meleg, karizmatikus és hataloméhes politikus bőrébe. 