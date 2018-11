Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új rekordot ért el tavaly a klímaváltozást okozó gázok légköri koncentrációja egy friss jelentés szerint. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy sikerül megállítani a globális felmelegedést.","shortLead":"Új rekordot ért el tavaly a klímaváltozást okozó gázok légköri koncentrációja egy friss jelentés szerint. Egyelőre nem...","id":"20181122_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uvaghazhatas_gazok_szen_dioxid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bdbcfc-bffb-4f1f-8b3a-cde98ce7c062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uvaghazhatas_gazok_szen_dioxid","timestamp":"2018. november. 22. 16:33","title":"Vesztésre állunk a klímaváltozás elleni küzdelemben, újabb aggasztó adatok érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák is rendelkeznek bizonyos szintű metakognitív képességekkel, ami azt jelenti, hogy tisztában vannak azzal, ha nincs elegendő információjuk egy probléma megoldásához, és emiatt igyekeznek több információhoz jutni, hasonlóan a főemlősökhöz – állapították meg a németországi Max Planck Történettudományi Intézet DogStudies laboratóriumának kutatói, akik a Learning & Behavior című folyóiratban publikálták az eredményeiket.","shortLead":"A kutyák is rendelkeznek bizonyos szintű metakognitív képességekkel, ami azt jelenti, hogy tisztában vannak azzal, ha...","id":"20181122_kutyak_metakognitiv_kepesseg_nemtudas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bd009a-d381-48f1-824a-69767c1ba800","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_kutyak_metakognitiv_kepesseg_nemtudas","timestamp":"2018. november. 22. 19:03","title":"A tudósok rájöttek: a kutyák is tisztában vannak azzal, ha nem tudnak valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16.30 és 20.30 között adhatják be pályázataikat az érdeklődők.","shortLead":"16.30 és 20.30 között adhatják be pályázataikat az érdeklődők.","id":"20181121_Ma_delutan_palyazhatnak_a_budapestiek_es_Pest_megyeiek_haztartasi_nagygepcserere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5ee9f8-b0ff-435c-9ecc-55493411d659","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ma_delutan_palyazhatnak_a_budapestiek_es_Pest_megyeiek_haztartasi_nagygepcserere","timestamp":"2018. november. 21. 09:51","title":"Ma délután pályázhatnak a budapestiek és Pest megyeiek háztartási nagygépcserére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a473539e-346d-4a07-bc58-d3f09bd5fd3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok helyen javításra szorul a kínai nagy fal, a problémás szakaszokat azonban nem egyszerű elérni, de a drónok szerencsére ilyesmi munkára is használhatók. ","shortLead":"Sok helyen javításra szorul a kínai nagy fal, a problémás szakaszokat azonban nem egyszerű elérni, de a drónok...","id":"20181122_dron_kinai_nagy_fal_epiteszet_rekonstrukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a473539e-346d-4a07-bc58-d3f09bd5fd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcccb84-ab07-49d6-a505-86b0aed014f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_dron_kinai_nagy_fal_epiteszet_rekonstrukcio","timestamp":"2018. november. 22. 13:03","title":"Omladozik a kínai nagy fal, de kitalálták, hogyan mentik meg: drónokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b1b379-7b22-45c9-a005-1e3eeeda6fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Buckingham-palotában vehette át a kitüntetést.","shortLead":"A színész a Buckingham-palotában vehette át a kitüntetést.","id":"20181121_Karoly_herceg_Hugh_Laurie_kituntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57b1b379-7b22-45c9-a005-1e3eeeda6fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4817822b-b3c1-4c2b-9571-fdf2d26ff9ba","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Karoly_herceg_Hugh_Laurie_kituntetes","timestamp":"2018. november. 21. 17:34","title":"Károly herceg kitüntette Hugh Laurie-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az áremelkedést persze a kereslet növekedése is okozza.","shortLead":"Az áremelkedést persze a kereslet növekedése is okozza.","id":"20181121_Errol_is_a_klima_tehet_egyre_dragabb_lesz_a_kave","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae57af0-52f6-4aa4-9542-ebb055a833d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Errol_is_a_klima_tehet_egyre_dragabb_lesz_a_kave","timestamp":"2018. november. 21. 07:54","title":"Erről is a klíma tehet: egyre drágább lesz a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92847eac-dbea-4944-8337-9da5d006bdd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kit érdekel már az igaz foci, ha sokkal több lehetőség van az e-sportokban.","shortLead":"Kit érdekel már az igaz foci, ha sokkal több lehetőség van az e-sportokban.","id":"20181122_46_ev_utan_elhagyja_a_nemet_focivalogatottat_a_Mercedes__inkabb_a_konzolos_focit_penzelik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92847eac-dbea-4944-8337-9da5d006bdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c28a0a-3a2b-4d8d-9f4a-6fcf285e8129","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_46_ev_utan_elhagyja_a_nemet_focivalogatottat_a_Mercedes__inkabb_a_konzolos_focit_penzelik","timestamp":"2018. november. 22. 12:23","title":"46 év után elhagyja a német fociválogatottat a Mercedes – inkább a konzolos focit pénzelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a25885b-198f-4677-88fb-3a0de81a10eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre még várat magára, már elkszült az az alkalmazás, amit minden dróntulajdonosnak használnia kell a repüléshez.","shortLead":"A légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre még várat magára, már elkszült az az alkalmazás, amit minden...","id":"20181122_dron_legterhasznalat_mydronespace_legterfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a25885b-198f-4677-88fb-3a0de81a10eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58447b2-3a59-4f18-a637-cbf781cfad77","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_dron_legterhasznalat_mydronespace_legterfoglalas","timestamp":"2018. november. 22. 13:33","title":"Kész az alkalmazás, amit minden magyar drónozónak használnia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]