[{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak köszöhetően élő adásban követhetik majd figyelemmel a műveletet.","shortLead":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak...","id":"20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275003b0-7d55-4a6c-b83d-f9fa97f90c0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","timestamp":"2018. november. 21. 15:03","title":"Élőben adja a NASA a pillanatokat, amikor hétfőn űrszonda lép a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7e57d1-25bb-4f3d-b7bd-666440d04104","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bambusztálkákat a magyarországi Müller drogériákban is lehetett kapni, ha vett belőle, ne használja!","shortLead":"A bambusztálkákat a magyarországi Müller drogériákban is lehetett kapni, ha vett belőle, ne használja!","id":"20181121_Mergezo_gyerekeknek_szant_tanyerokat_vont_ki_a_forgalombol_a_Nuby","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7e57d1-25bb-4f3d-b7bd-666440d04104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9818f834-244d-4185-96d0-a8a10ce8f27a","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Mergezo_gyerekeknek_szant_tanyerokat_vont_ki_a_forgalombol_a_Nuby","timestamp":"2018. november. 21. 13:39","title":"Mérgező, gyerekeknek szánt tányérokat vont ki a forgalomból a Nüby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök a megállapodástervezet elfogadása mellett érvelt az alsóházban.","shortLead":"A brit miniszterelnök a megállapodástervezet elfogadása mellett érvelt az alsóházban.","id":"20181121_Theresa_May_bekemenyit_lehet_hogy_egyaltalan_nem_lesz_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dca010-3a32-49c4-b572-3a9445b68cde","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Theresa_May_bekemenyit_lehet_hogy_egyaltalan_nem_lesz_Brexit","timestamp":"2018. november. 21. 14:15","title":"Theresa May bekeményít: Lehet, hogy \"egyáltalán nem lesz Brexit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cukorbetegek millióit fenyegetheti az inzulinhiány egy szerdán megjelent amerikai tanulmány becslései szerint.","shortLead":"Cukorbetegek millióit fenyegetheti az inzulinhiány egy szerdán megjelent amerikai tanulmány becslései szerint.","id":"20181122_cukorbetegek_2es_tipusi_cukorbetegseg_inzulin_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14edcf0-d69e-4a48-a57c-7a5b6b0788ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_cukorbetegek_2es_tipusi_cukorbetegseg_inzulin_hiany","timestamp":"2018. november. 22. 12:03","title":"Csak nehogy baj legyen: cukorbetegek millióit fenyegetheti az inzulinhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47633d5-038d-4184-9f45-698fe9cbbed4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181121_Igy_meg_biztos_nem_hallotta_a_Bee_Gees_diszkoslageret__Bono_es_Pharell_duoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c47633d5-038d-4184-9f45-698fe9cbbed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d5ffc9-3fee-43ef-9939-3e140bc6541d","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Igy_meg_biztos_nem_hallotta_a_Bee_Gees_diszkoslageret__Bono_es_Pharell_duoja","timestamp":"2018. november. 21. 11:30","title":"Így még biztos nem hallotta a Bee Gees diszkóslágerét – Bono és Pharell duója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiány miatt már Mongóliában keres dolgozókat a legnagyobb magyarországi pulykafeldolgozó.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt már Mongóliában keres dolgozókat a legnagyobb magyarországi pulykafeldolgozó.","id":"20181121_Durvan_dragulhat_a_baromfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961d12e4-75a9-48d0-b66a-bd5b6bd28326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Durvan_dragulhat_a_baromfi","timestamp":"2018. november. 21. 14:47","title":"Durván drágulhat a baromfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844a04bc-7dc0-4ef0-873c-9a598014548f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181121_Igy_vezenyelte_egy_kisfiu_a_Fesztivalzenekart_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=844a04bc-7dc0-4ef0-873c-9a598014548f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223e9b9c-32d8-43ca-847b-a1095eda1768","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Igy_vezenyelte_egy_kisfiu_a_Fesztivalzenekart_fotok","timestamp":"2018. november. 21. 10:19","title":"Így vezényelte egy kisfiú a Fesztiválzenekart (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680bdd4d-47e0-41da-b376-0ca9eda44561","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Akár a biztonsági öv hatásához mérhető jelentősége lehetne az autók egymás közötti kommunikációjának, például ha jeleznék, hogy beavatkozás híján pár másodperc múlva egymásba rohannak. Közeleg az idő, amikor a hálózatba kapcsolt járművek ontani fogják az információkat.","shortLead":"Akár a biztonsági öv hatásához mérhető jelentősége lehetne az autók egymás közötti kommunikációjának, például ha...","id":"20181122_Mikorra_lesznek_kepesek_a_kocsik_arra_hogy_beszeljenek_egymassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=680bdd4d-47e0-41da-b376-0ca9eda44561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c93082-8403-434e-b63f-7c00195505c6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181122_Mikorra_lesznek_kepesek_a_kocsik_arra_hogy_beszeljenek_egymassal","timestamp":"2018. november. 22. 13:15","title":"Mikorra lesznek képesek a kocsik arra, hogy beszéljenek egymással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]