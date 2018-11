Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A menekültstátusz gyors megadása elterelte a figyelmet arról, milyen károkat okozott a magyar diplomácia és a titkosszolgálatok tekintetében Gruevszki tetten ért szöktetése. Ennek járt utána ezen a héten a HVG.","shortLead":"A menekültstátusz gyors megadása elterelte a figyelmet arról, milyen károkat okozott a magyar diplomácia és...","id":"20181121_A_NATObol_inteztek_igy_Orbannak_kinos_hogy_lebukott_Gruevszki_szoktetesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd3ac1-430c-4ff1-8531-5f3352a0dfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_A_NATObol_inteztek_igy_Orbannak_kinos_hogy_lebukott_Gruevszki_szoktetesevel","timestamp":"2018. november. 21. 14:18","title":"A NATO-ból intézték így? Orbánnak kínos, hogy lebukott Gruevszki szöktetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e60f81-715a-4db5-9df1-72b16f748cb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tervezet most már lehetővé teszi, hogy a nyugalmazott bírák visszatérjenek munkahelyükre.","shortLead":"A tervezet most már lehetővé teszi, hogy a nyugalmazott bírák visszatérjenek munkahelyükre.","id":"20181121_Engedett_az_Europai_Bizottsagnak_a_lengyel_kormanypart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35e60f81-715a-4db5-9df1-72b16f748cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd89094-0a42-4a0a-96a1-edd7ebe8838d","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Engedett_az_Europai_Bizottsagnak_a_lengyel_kormanypart","timestamp":"2018. november. 21. 10:01","title":"Engedett az Európai Bizottságnak a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79f82f6-18ff-48a8-bc5e-96de41b0a846","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2019-es négynapos VOLT-ra december 5-én indul a jegyelővétel.","shortLead":"A 2019-es négynapos VOLT-ra december 5-én indul a jegyelővétel.","id":"20181122_Slash_Slipknot_Robin_Schulz_itt_vannak_az_elso_nevek_a_VOLTra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e79f82f6-18ff-48a8-bc5e-96de41b0a846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98374ad-e825-4822-ac6e-2b1e488e970b","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Slash_Slipknot_Robin_Schulz_itt_vannak_az_elso_nevek_a_VOLTra","timestamp":"2018. november. 22. 11:32","title":"Slash, Slipknot, Robin Schulz: itt vannak az első nevek a VOLT-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégén folytatja a tárgyalást a brit miniszterelnök Brüsszelben.","shortLead":"A hétvégén folytatja a tárgyalást a brit miniszterelnök Brüsszelben.","id":"20181121_Tovabb_egyezkedik_May_Junckerrel_hogy_legyen_ertelme_a_Brexitrol_szolo_EUcsucsnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e869c8b6-d6bc-4e7d-8ab8-13c118e87bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Tovabb_egyezkedik_May_Junckerrel_hogy_legyen_ertelme_a_Brexitrol_szolo_EUcsucsnak","timestamp":"2018. november. 21. 21:41","title":"Tovább egyezkedik May Junckerrel, hogy legyen értelme a Brexitről szóló EU-csúcsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged polgármestere egyértelmű figyelmeztetést kapott - árulta el a HVG-nek adott interjúban. ","shortLead":"Szeged polgármestere egyértelmű figyelmeztetést kapott - árulta el a HVG-nek adott interjúban. ","id":"20181121_Botka_A_fejem_kell_a_NERnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9859cf1-1fb7-427e-b746-9989a08c809a","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Botka_A_fejem_kell_a_NERnek","timestamp":"2018. november. 21. 12:18","title":"Botka: \"A fejem kell a NER-nek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volt, hogy késsel és bokszerrel felszerelkezett állatokat kényszerítettek küzdelemre.","shortLead":"Volt, hogy késsel és bokszerrel felszerelkezett állatokat kényszerítettek küzdelemre.","id":"20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc462a13-0273-42a8-96ae-d92016a45e79","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 22. 09:55","title":"Illegális mosómedve-viadalok szervezőit fogták el Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy tudja, helyettese kapta meg Kovács Attila pozícióját.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, helyettese kapta meg Kovács Attila pozícióját.","id":"20181122_Gyorsan_potolta_a_levaltott_tiszti_foorvost_Kasler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72cddf0-1a33-487e-94c2-eb353a19f269","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Gyorsan_potolta_a_levaltott_tiszti_foorvost_Kasler","timestamp":"2018. november. 22. 07:08","title":"Gyorsan pótolta a leváltott tiszti főorvost Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec4c974-f50e-40c1-82ce-74305aadd7f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Barilla állítólag már jövőre piacra dobja pálmaolaj-mentes és kevésbé cukros mogyorókrémét. ","shortLead":"A Barilla állítólag már jövőre piacra dobja pálmaolaj-mentes és kevésbé cukros mogyorókrémét. ","id":"20181120_Jon_az_uj_olasz_mogyorokrem_versenytarsat_kap_a_Nutella","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec4c974-f50e-40c1-82ce-74305aadd7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271d57b-7a89-4141-9d71-0564b782e1ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Jon_az_uj_olasz_mogyorokrem_versenytarsat_kap_a_Nutella","timestamp":"2018. november. 20. 19:02","title":"Jön az új olasz mogyorókrém, versenytársat kap a Nutella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]