[{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az izraeli kormány az Airbnb bojkottjára szólít fel, a telepesek pedig diszkrimináció miatt perlik a szállásportált, miután az letiltotta a ciszjordániai zsidó telepeken lévő kiadó lakások hirdetéseit. A Human Rights Watch közben az Eurovíziós Dalfesztiválért aggódik.","shortLead":"Az izraeli kormány az Airbnb bojkottjára szólít fel, a telepesek pedig diszkrimináció miatt perlik a szállásportált...","id":"20181123_Megobbento_lepesre_szanta_el_magat_az_Airbnb_Ciszjordaniaban_bojkottra_hiv_a_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39985d53-11e4-4f48-9c76-a9f55c40d0cc","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Megobbento_lepesre_szanta_el_magat_az_Airbnb_Ciszjordaniaban_bojkottra_hiv_a_miniszter","timestamp":"2018. november. 23. 11:40","title":"Merész lépésre szánta el magát az Airbnb Ciszjordániában, az Eurovízió bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55a155d-2980-4563-a197-4eaf0bb7bc66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Holnap Black Friday, a következő pózok javasoltak a szenvedő férfiaknak.","shortLead":"Holnap Black Friday, a következő pózok javasoltak a szenvedő férfiaknak.","id":"20181122_Ez_a_ket_foto_mindent_elmond_arrol_mit_ereznek_a_ferfiak_mig_a_nok_vasarolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55a155d-2980-4563-a197-4eaf0bb7bc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4be6d1-bf4e-4a4a-8296-52ecbed536c4","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Ez_a_ket_foto_mindent_elmond_arrol_mit_ereznek_a_ferfiak_mig_a_nok_vasarolnak","timestamp":"2018. november. 22. 14:14","title":"Ezek a fotók mindent elárulnak arról, mit éreznek a férfiak, míg a nők vásárolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azzal indokolja, ő egy kisebb beruházást tervezett, mint ami lett, úgy fest, teljes megújulás lesz. De kevesebb pénzből, mint amennyi szerinte a kisebb beruházásra kellett volna.","shortLead":"Azzal indokolja, ő egy kisebb beruházást tervezett, mint ami lett, úgy fest, teljes megújulás lesz. De kevesebb...","id":"20181123_Okovacs_kenytelen_volt_beismerni_nem_keszul_el_az_Operahaz_2019re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c547724f-0224-4d2f-bfa2-9e463d642d65","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Okovacs_kenytelen_volt_beismerni_nem_keszul_el_az_Operahaz_2019re","timestamp":"2018. november. 23. 13:38","title":"Ókovács kénytelen volt beismerni, nem készül el az Operaház megújítása 2019-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet az OBT és az OBH közötti vita, illetve Handó Tünde kinevezési gyakorlata miatt döntött a vizsgálat mellett.","shortLead":"A szervezet az OBT és az OBH közötti vita, illetve Handó Tünde kinevezési gyakorlata miatt döntött a vizsgálat mellett.","id":"20181122_A_magyarorszagi_birosagi_rendszert_vizsgalja_az_Europai_Biroi_Egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4708dc-7831-416f-b5a3-77b4873b04d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_A_magyarorszagi_birosagi_rendszert_vizsgalja_az_Europai_Biroi_Egyesulet","timestamp":"2018. november. 22. 08:10","title":"A magyarországi bírósági rendszert vizsgálja az Európai Bírói Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben többféle variációt is kipróbál majd az Instagram, mielőtt publikálná a végleges verziót.","shortLead":"A következő hetekben többféle variációt is kipróbál majd az Instagram, mielőtt publikálná a végleges verziót.","id":"20181122_instagram_profil_rancfelvarras_uj_dizajn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b4417a-e15b-4c04-b708-fed51c2162bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_instagram_profil_rancfelvarras_uj_dizajn","timestamp":"2018. november. 22. 09:33","title":"Megváltozik az Instagram-profil kinézete, mutatjuk az újat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65d05de-9320-4924-8de4-c4a9fc62b9ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Domenico Dolce és Stefano Gabbana másfél perces videóban magyarázkodott a kínaiakat megsértő reklámfilm miatt. ","shortLead":"Domenico Dolce és Stefano Gabbana másfél perces videóban magyarázkodott a kínaiakat megsértő reklámfilm miatt. ","id":"20181123_Bunbano_videoban_kert_bocsanatot_rasszista_reklamjaert_Dolce_es_Gabbana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b65d05de-9320-4924-8de4-c4a9fc62b9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665acf9a-b8d1-4dd6-9814-cb69fe2bccec","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Bunbano_videoban_kert_bocsanatot_rasszista_reklamjaert_Dolce_es_Gabbana","timestamp":"2018. november. 23. 18:31","title":"Bűnbánó videóban kért bocsánatot rasszista reklámjáért Dolce és Gabbana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d1d442-4f08-499a-a99b-daac2ed5c69f","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A magyar gazdaságba is meghozta a piactisztulást a fellendülés: az idei első félévben bő tízezerrel kevesebb vállalkozás működött, mint egy évvel korábban – derül ki a Bisnode első félévet elemző tanulmányából. A leglátványosabb a konszolidáció a kereskedelemben, míg az építőiparban stagnálás tapasztalható. ","shortLead":"A magyar gazdaságba is meghozta a piactisztulást a fellendülés: az idei első félévben bő tízezerrel kevesebb...","id":"bchbisnode_20181121_Csokkeno_cegszamot_hoz_a_gazdasagi_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d1d442-4f08-499a-a99b-daac2ed5c69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f8cce-b6d2-4945-a9c1-14166f0a8315","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181121_Csokkeno_cegszamot_hoz_a_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2018. november. 22. 12:19","title":"Csökkenő cégszámot hoz a gazdasági növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá Oroszországon keresztül, ugyanis orosz lakcímet használt Atiya Khoury, Bassar al-Aszad szír diktátor embere.","shortLead":"Méghozzá Oroszországon keresztül, ugyanis orosz lakcímet használt Atiya Khoury, Bassar al-Aszad szír diktátor embere.","id":"20181122_Habony_korenek_segitsegevel_kapott_magyar_papirokat_a_szir_diktator_penzembere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cdd6cd-d711-49d7-9bc5-8b0011dd9a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Habony_korenek_segitsegevel_kapott_magyar_papirokat_a_szir_diktator_penzembere","timestamp":"2018. november. 22. 08:16","title":"Habony körének segítségével kapott magyar papírokat a szír diktátor pénzembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]