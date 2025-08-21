Az ügyészség indítványozta Renner Erika zaklatójának letartóztatását

Annak érdekében, hogy ne követhessen el újabb bűncselekményeket, emberölés előkészületének gyanúja miatt a Fővárosi Főügyészség indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, aki zaklatta és fenyegette Renner Erikát. A nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt a letartóztatásról, és az indítvány alapján 60 éves R. Lászlót az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben helyezhetik el, írja az MTI.

A rendőrség szerdán fogta el a férfit, aki a gyanú szerint kedden este a lúgos orvos áldozataként ismert nőt kaputelefonon keresztül azzal fenyegette meg, hogy ha legközelebb arra jár, akkor megöli. „Az eljárás adatai szerint a férfi figyelemmel kísérte a lúgos orvosként közismertté vált férfi ellen folytatott bűnügyet, és arról sajátos, a jogerős ítélettől eltérő meggyőződése alakult ki, amely egyre inkább a rögeszméjévé vált” – írta közleményében a főügyészség, és kitértek arra is, R. László a kedden történtek előtt is rendszeresen zaklatta Renner Erikát.

A férfit idén májusban már le is tartóztatták emiatt, és ugyan a bíróság arról is döntött, hogy a letartóztatását meghosszabbítják egészen szeptember 25-ig, ám júliusban szabadon engedték mondván, a bűncselekményt ugyan elkövette, vagyis tényleg rátámadt Renner Erikára a közöttük folyamatban lévő polgári per tárgyalásán, de nem beszámítható, így nincs tudatában cselekménye súlyának. Ez mind Renner, mind a férfi által ugyancsak zaklatott Mérő Vera számára csak augusztusban derült, ki az elengedéséről egyiküket sem is értesítették, ráadásul a tavaszi letartóztatással megszűnt a távoltartási végzés a férfi ellen.