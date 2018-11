Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség egyik esetben sem szabott ki büntetést, mert miután hozzájuk került az ügy, rejtélyes módon minden megrendelt termék megérkezett a vásárlókhoz.","shortLead":"A rendőrség egyik esetben sem szabott ki büntetést, mert miután hozzájuk került az ügy, rejtélyes módon minden...","id":"20181127_Negyen_is_feljelentettek_a_magyar_webshopot_de_meg_mindig_mukodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29120ab1-7fea-4537-9b44-76031e783150","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Negyen_is_feljelentettek_a_magyar_webshopot_de_meg_mindig_mukodik","timestamp":"2018. november. 27. 07:12","title":"Négyen is feljelentették a magyar webshopot, de még mindig működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a RAM-ja, hanem a belső tárhelye is óriási lehet a jövő év elején érkező Samsung-csúcstelefonnak, a Galaxy S10-nek.","shortLead":"Nemcsak a RAM-ja, hanem a belső tárhelye is óriási lehet a jövő év elején érkező Samsung-csúcstelefonnak, a Galaxy...","id":"20181127_samsung_galaxy_s10_csucsvaltozat_12_gb_ram_1tb_tarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6269fa5b-9743-4f26-9b26-2c066fcaa0da","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_samsung_galaxy_s10_csucsvaltozat_12_gb_ram_1tb_tarhely","timestamp":"2018. november. 27. 09:03","title":"12 GB RAM, 1 TB tárhely: nem vicc, hamarosan egy ilyen okostelefon érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta automatikusan (és helyesen) vágjuk rá a választ a címben feltett kérdésre: természetesen az Apple. Most viszont más a helyzet, legalábbis mást mutat egy pillanatkép.","shortLead":"Évek óta automatikusan (és helyesen) vágjuk rá a választ a címben feltett kérdésre: természetesen az Apple. Most...","id":"20181126_apple_microsoft_jelenleg_a_vilag_legertekesebb_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f71320a-57b7-4adb-8b07-b3c317c80dc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_apple_microsoft_jelenleg_a_vilag_legertekesebb_cege","timestamp":"2018. november. 26. 20:03","title":"Ön szerint melyik a világ legértékesebb cége? Szinte biztos, hogy tévedni fog a válasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan részt is venne.","shortLead":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan...","id":"20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2921a8b6-581c-48c2-9bf0-1a1fbc5b5b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","timestamp":"2018. november. 26. 09:33","title":"Elon Musk: \"70 százalék, hogy a Marsa költözök\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2300d4fc-ffe9-43a6-a5a2-ddccdb05d8d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olaszországot hetek óta extrém időjárás tépázza. Az özönvizet, földcsuszamlást okozó, kirándulóhelyeket elárasztó esőzések és viharok után most vasárnap egy minitornádót videóztak le Calabriában. A vihartölcsér komoly károkat okozott, egy műszaki áruházat például egyszerűen kettészelt, ennek az esetnek egy sérültje is volt. És jó pár parkoló autót is tönkretett a minitornádó.","shortLead":"Olaszországot hetek óta extrém időjárás tépázza. Az özönvizet, földcsuszamlást okozó, kirándulóhelyeket elárasztó...","id":"20181125_Filmbe_illo_tornadot_videoztak_le_Olaszorszagban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2300d4fc-ffe9-43a6-a5a2-ddccdb05d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bb9f61-0b37-426b-b53f-0a4d7b1132c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Filmbe_illo_tornadot_videoztak_le_Olaszorszagban__video","timestamp":"2018. november. 25. 18:57","title":"Filmbe illő tornádót videóztak le Olaszországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A csalók pénzt kérnek az ellenőrzésért. ","shortLead":"A csalók pénzt kérnek az ellenőrzésért. ","id":"20181126_Alkemenyseprok_garazdalkodnak_JaszNagykunSzolnok_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb4468d-2e2c-420d-8b67-a282ca66903c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Alkemenyseprok_garazdalkodnak_JaszNagykunSzolnok_megyeben","timestamp":"2018. november. 26. 15:51","title":"Álkéményseprők garázdálkodnak Jász-Nagykun-Szolnok megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír Tv egyik riportere, amiben a Magyar Idők Gruevszki-cikkét firtatta, a hvg.hu információi szerint másnap távozott a csatornától. ","shortLead":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír...","id":"20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453587a7-fdba-4872-b26f-0ecc870c284a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","timestamp":"2018. november. 26. 10:16","title":"Feltett egy kérdést a fideszes képviselőnek a Hír Tv riportere, aznap dolgozott utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd5e166-d957-448d-9372-076b7a873c42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Los Angeles-i Autószalon egyik legnagyobb durranása egy tisztán elektromos hajtásláncú pickup, amelyhez hasonlót a Tesla egyelőre még csak tervezget. ","shortLead":"A Los Angeles-i Autószalon egyik legnagyobb durranása egy tisztán elektromos hajtásláncú pickup, amelyhez hasonlót...","id":"20181127_rivian_r1t_elektromos_pickup_terepjaro_villanymotor_tesla_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fd5e166-d957-448d-9372-076b7a873c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353b428e-cee8-48d1-bd22-d4e4eadd0302","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_rivian_r1t_elektromos_pickup_terepjaro_villanymotor_tesla_akkumulator","timestamp":"2018. november. 27. 11:21","title":"Jött egy kis gyártó, és villanyautójával gyorsan megelőzte a Teslát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]