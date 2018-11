Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis ezt állítja a török külügyminiszter, aki meghallgatta a gyilkosság során készült hangfelvételeket. ","shortLead":"Legalábbis ezt állítja a török külügyminiszter, aki meghallgatta a gyilkosság során készült hangfelvételeket. ","id":"20181127_Hasogdzsi_gyilkosai_7_perc_alatt_vegeztek_az_ujsagiroval_majd_zenet_hallgatva_feldaraboltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18cdebd-7536-4858-bf15-0983dea89bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hasogdzsi_gyilkosai_7_perc_alatt_vegeztek_az_ujsagiroval_majd_zenet_hallgatva_feldaraboltak","timestamp":"2018. november. 27. 21:17","title":"Hasogdzsi gyilkosai 7 perc alatt végeztek az újságíróval, majd zenét hallgatva feldarabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angol gitáros és dalszerző, Brian May sem repes az örömtől, hogy az Apple lecserélte a Lightning-csatlakozót. A Queen gitárosa Instagramon-oldalán fortyogott ezért. ","shortLead":"Az angol gitáros és dalszerző, Brian May sem repes az örömtől, hogy az Apple lecserélte a Lightning-csatlakozót...","id":"20181126_brian_may_queen_gitaros_apple_lightning_csatlakozo_usb_c","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ebd1ca-2d80-4856-8410-10f68fb45e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_brian_may_queen_gitaros_apple_lightning_csatlakozo_usb_c","timestamp":"2018. november. 26. 19:03","title":"A Queen gitárosa nagyon berágott: az Apple egy önző szörnyeteggé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bb2ba7-99e6-48be-84f4-7b841f1d6f17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig is volt lehetőség az eszközkezelőtől az ingatlanok visszavásárlására, de nem sokan éltek vele. ","shortLead":"Eddig is volt lehetőség az eszközkezelőtől az ingatlanok visszavásárlására, de nem sokan éltek vele. ","id":"20181128_Eddig_a_36_ezerbol_alig_1300_ingatlant_vasaroltak_vissza_az_Eszkozkezelotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69bb2ba7-99e6-48be-84f4-7b841f1d6f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46e2581-ebeb-4877-91eb-3bfe35788655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Eddig_a_36_ezerbol_alig_1300_ingatlant_vasaroltak_vissza_az_Eszkozkezelotol","timestamp":"2018. november. 28. 11:02","title":"Eddig a 36 ezerből alig 1300 ingatlant vásároltak vissza az Eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00b0a80-87ce-40b2-a301-998099d93ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Negyven magyarországi és határon túli állami, illetve egyházi felsőoktatási intézményben, könyvtárban és múzeumban váltak elérhetővé a soá és más népirtások túlélőinek életútinterjúi. A 109 ezer órányi videóanyagot Steven Spielberg kutatóintézete gyűjtötte össze.","shortLead":"Negyven magyarországi és határon túli állami, illetve egyházi felsőoktatási intézményben, könyvtárban és múzeumban...","id":"20181127_Magyarorszagon_is_elerheto_lett_Spielberg_holokausztarchivuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b00b0a80-87ce-40b2-a301-998099d93ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b26bf0a-0dfa-4e93-8a23-10b921886d78","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Magyarorszagon_is_elerheto_lett_Spielberg_holokausztarchivuma","timestamp":"2018. november. 27. 13:58","title":"Magyarországon is elérhető Spielberg holokausztarchívuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eed49f-5baa-4b27-bee2-c294806a7c62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 1,3 milliárd forint kárt okoztak a csalók, akiket a NAV elfogott. Ha a bíróság bűnösnek ítéli őket, akár tíz év szabadságvesztést is kaphatnak.","shortLead":"Összesen 1,3 milliárd forint kárt okoztak a csalók, akiket a NAV elfogott. Ha a bíróság bűnösnek ítéli őket, akár tíz...","id":"20181127_Hasznalt_autokkal_csalo_bunszervezetre_csapott_le_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80eed49f-5baa-4b27-bee2-c294806a7c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1ba70-5f62-46e7-927c-154481fcec04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Hasznalt_autokkal_csalo_bunszervezetre_csapott_le_a_NAV","timestamp":"2018. november. 27. 10:57","title":"Használt autókkal csaló bűnszervezetre csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9966ac5-d1ba-4e62-ba2f-ac55506cf0fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zene miatt kezdődött a szóváltás, aztán egy egész metrószerelvény bánta.","shortLead":"A zene miatt kezdődött a szóváltás, aztán egy egész metrószerelvény bánta.","id":"20181127_Kiderult_milyen_vita_elozte_meg_a_paprikasprays_tamadast_a_metron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9966ac5-d1ba-4e62-ba2f-ac55506cf0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae28efe9-bc63-4c56-9a27-e1daca2211e4","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Kiderult_milyen_vita_elozte_meg_a_paprikasprays_tamadast_a_metron","timestamp":"2018. november. 27. 07:55","title":"Kiderült, milyen vita előzte meg a paprikasprays támadást a metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcbf7a1-fc51-4856-8d25-673d571cbdf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Huawei új Mate-sorozatához készült hátlap remekül kamatoztatja a telefon különleges kameraelrendezését. ","shortLead":"Egy, a Huawei új Mate-sorozatához készült hátlap remekül kamatoztatja a telefon különleges kameraelrendezését. ","id":"20181128_huawei_mate20_mate20pro_arnold_schwarzenegger_kommando_telefontok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dcbf7a1-fc51-4856-8d25-673d571cbdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aa3346-ff2c-483b-ae35-3ed3a631f5b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_huawei_mate20_mate20pro_arnold_schwarzenegger_kommando_telefontok","timestamp":"2018. november. 28. 09:33","title":"Itt a tökéletes és egyben legviccesebb telefontok, amit valaha készítettek – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48ca362-d252-4ce1-b531-2bf3488db9de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz nagykövetség és konzulátus előtt is voltak megmozdulások, a nacionalisták a parlament előtt tüntettek. ","shortLead":"Az orosz nagykövetség és konzulátus előtt is voltak megmozdulások, a nacionalisták a parlament előtt tüntettek. ","id":"20181126_Oroszukran_konfliktus_Ukrajnaban_egy_diplomata_autot_is_felgyujtottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b48ca362-d252-4ce1-b531-2bf3488db9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116f741f-ecdf-4e6b-b015-11e6b6c260cd","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Oroszukran_konfliktus_Ukrajnaban_egy_diplomata_autot_is_felgyujtottak","timestamp":"2018. november. 26. 18:46","title":"Orosz-ukrán konfliktus: Ukrajnában egy diplomata autót is felgyújtottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]