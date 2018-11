A nagyvisnyói farkas kilövése után Sebestyén Balázs a rádióműsorában többek között ezt mondta a vadászokról: „Fegyverben, erőszakban hívő, kisebbségi komplexusos, péniszhosszabbító emberek mennek vadászni, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, aki valóban a vadgazdálkodással foglalkozik és értő vadász. A legtöbbnek ez egy hatalomfitogtatás, hogy ők a kiváltságosok, akik puskát kapnak és mindenre lőhetnek. Istent játszanak, közben alkoholisták.”

Ezt több ismert ismert vadász is kikérte magának, hozzájuk csatlakozott Tibi atya is: „Sebestyén Balázs megtestesít mindent, ami miatt a modern férfi az evolúció zsákutcájában reked: húsz évesen úgy viselkedett, mint egy tízéves, harmincévesen, mint egy húszéves, és most, negyvennél végre elérni látszik egy harmincéves érettségét" – írta.

Balázs vette a lapot, és most válaszolt.

„Kedves Tibi atya! Nehéz dolog vitatkozni valakivel, aki nem is létezik. Vagy legalábbis arccal, valódi névvel nem vállalja magát! De belemegyek a játékba” – kezdte Facebook-bejegyzését Balázs.

„Jópárszor elmondtam, hogy tudom és értem, milyen jelentőséggel bír a vadászat a természet egyensúlya, épségének megőrzése szempontjából. És azt is elmondtam, hogy tisztelem azokat az embereket, akik az élővilág megóvására törekednek. Aminek része az állományszabályozás, vagyis az állatok leölése is. Ezek a kíváló vadászok együtt élnek az erdővel, ismerik minden zaját, neszét, állatát, tisztelik és becsülik a természetet, az állatokat!” - írja.

De úgy véli, minden ilyen igazi erdőjáró vadászra jut „öt izzadó, nagyon tehetős és félig alkoholista (a két jelző tetszés szerint variálható) középkorú puskás férfi, aki élvezetét leli abban, hogy tökéletesen ártatlan állatokat öl”. Persze – folyatja – szükség van ezekre az emberekre, mert sok pénzt fizetnek a vadásztársaságnak, akik ebből a pénzből vesznek gyógyszert, ápolják az erdőt és táplálják télen az állatokat.

„És hát persze ezért a pénzért el is néznek nekik ezt-azt. Egy kis mellélövés, órákig menekülő, vérző tüdejű szenvedő vad, láblövéses, sántikáló vad, védett farkas leölése, mértéktelen ivászat, tivornyázás, sörétszemekkel megszórt hajtók, egymás hébe-hóba agyonlövése igazán nem számítanak. Ha egyszer dől a pénz.”

Ezt Balázs érti és elfogadja.

„Hadd emlékeztesselek atyám: te vagy az, aki a plébániád bejáratában körbekínálod a tisztelt jegyző urat, az ex-téeszelnököt, a polgármestert és az olasz vadász testvéreket, akikről mindenki tudja, milyen könyörtelenek, mikor ittasan, botladozva, nekiállnak a védett magyar énekesmadár-állomány kiírtásának.”

Balázs szerint egyébként nem kell a részeges puskások védelmére kelni, mert ők általában gazdagok és kemény érdekérvényesítők.

„Az hogy én, vagy a műsorvezetőtársaim mit mondunk róluk, semmit se változtat majd a viselkedésükön. Nem veszítesz híveket. Ugyanúgy vadásznak majd ezután is, ugyanúgy jönnek majd a botrányok ezután is, és ugyanúgy koccintanak majd veled, ahogy ezelőtt is. Csak arra kérlek, így a legvégén, hogyha már rólam írsz, legalább vedd a fáradságot és hallgasd vissza a megszólalást, mert posztod így csupán egyszerű, néphergelő lájkvadászatnak tűnt!”