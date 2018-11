Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64cb9ed2-3f2d-4f7b-ad3a-14ffb068fa55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Kilott_az_USNK_klipje_ByAlex_csapata_ot_nap_alatt_tullepte_az_egymilliot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64cb9ed2-3f2d-4f7b-ad3a-14ffb068fa55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2309a181-0b17-4f34-a0e6-e660c3bca0a8","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Kilott_az_USNK_klipje_ByAlex_csapata_ot_nap_alatt_tullepte_az_egymilliot","timestamp":"2018. november. 23. 07:33","title":"Kilőtt az USNK: ByAlex csapatának klipje öt nap alatt túllépte az egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeledik az az időszak, amikor személyzeti kérdések kerülnek előtérbe a Samsungnál. Úgy hírlik, megingott a mobilüzletág vezetőjének széke.","shortLead":"Közeledik az az időszak, amikor személyzeti kérdések kerülnek előtérbe a Samsungnál. Úgy hírlik, megingott...","id":"20181122_samsung_dj_koh_vezerigazgato_pozicioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1da9d6-a3f6-47ef-ae09-514e0a95c016","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_samsung_dj_koh_vezerigazgato_pozicioja","timestamp":"2018. november. 22. 10:03","title":"Kritikus helyzetben a Samsung mobilrészlege, repül a vezér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4ab275-0dee-466d-84c4-8ef3c848d336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt írta, a körözött bolgár nő Dobrev Klára barátnője, emiatt a DK-ban válságstábot állítottak fel.","shortLead":"A kormánypárti lap azt írta, a körözött bolgár nő Dobrev Klára barátnője, emiatt a DK-ban válságstábot állítottak fel.","id":"20181122_Dobrev_A_nevet_sem_hallottam_a_bolgar_bunozonek_akivel_a_Ripost_szerint_a_baratnom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e4ab275-0dee-466d-84c4-8ef3c848d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780d5046-473a-4723-9fec-1caa99016570","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Dobrev_A_nevet_sem_hallottam_a_bolgar_bunozonek_akivel_a_Ripost_szerint_a_baratnom","timestamp":"2018. november. 22. 14:19","title":"Dobrev: A nevét sem hallottam a bolgár bűnözőnek, aki a Ripost szerint a barátnőm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa mérkőzhet az üzemért.","shortLead":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa...","id":"20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0c9450-4907-4a05-9495-7bb2bd8d026f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","timestamp":"2018. november. 21. 10:27","title":"Újabb autógyárat csípne meg Szlovákia, ezúttal egy Skoda-gyár a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek, a Financial Timest kivéve a lapok Orbán Viktor és Nikola Gruevszki közös képével illusztrálták a beszámolót.","shortLead":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek...","id":"20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1207d851-67c4-4a62-9c93-db6c3b3d7ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","timestamp":"2018. november. 21. 10:42","title":"Külföldi lapok: Orbán kivételt tesz barátjával, Gruevszki választása ironikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Magyarországon, ahogy a térség és világ többi országában is, látványosan nő a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) – például élelmiszerek, illatszerek, vagy háztartási vegyi áruk – online forgalma, de a jövő leginkább a többcsatornás értékesítésé – véli Kurucz Péter, a Nielsen piackutató kereskedői kapcsolatok igazgatója. A szakember szerint jó ideig még nem tűnnek el a hagyományos boltok.","shortLead":"Magyarországon, ahogy a térség és világ többi országában is, látványosan nő a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) –...","id":"20181121_Amig_a_vevo_megtapogatna_megszagolna_amit_vesz_nem_kell_felteni_a_hagyomanyos_boltokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c923f8-fede-46b5-a833-2ac2db341b26","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Amig_a_vevo_megtapogatna_megszagolna_amit_vesz_nem_kell_felteni_a_hagyomanyos_boltokat","timestamp":"2018. november. 21. 15:01","title":"Amíg sok vevő megtapogatná, megszagolná, amit vesz, nem kell temetni a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee921d7a-97d9-421b-9b76-e1129bbc8550","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Ritka_fotot_osztott_meg_Madonna_a_halaadasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee921d7a-97d9-421b-9b76-e1129bbc8550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df06c4b-c745-4146-901e-26d3a6f0cbad","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Ritka_fotot_osztott_meg_Madonna_a_halaadasra","timestamp":"2018. november. 23. 06:50","title":"Ritka fotót osztott meg Madonna a hálaadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 22 éves férfit Milánóban fogták el, miután közölte, hogy \"készen áll a harcra\".","shortLead":"A 22 éves férfit Milánóban fogták el, miután közölte, hogy \"készen áll a harcra\".","id":"20181121_Orizetbe_vettek_a_terrorizmust_hirdeto_egyiptomit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db85f01-6dfd-43f8-8897-d425044108fe","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Orizetbe_vettek_a_terrorizmust_hirdeto_egyiptomit","timestamp":"2018. november. 21. 10:27","title":"Őrizetbe vették Milánóban a terrorizmust hirdető egyiptomit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]