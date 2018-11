Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őrizetbe vett 24 ukrán tengerész közül 12-t előzetes letartóztatásba helyezték az Oroszországhoz csatolt Krím félszigeten. ","shortLead":"Az őrizetbe vett 24 ukrán tengerész közül 12-t előzetes letartóztatásba helyezték az Oroszországhoz csatolt Krím...","id":"20181127_Hat_ev_bortont_kaphatnak_az_oroszok_altal_elfogott_ukran_tengereszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a5c625-35b7-415e-8422-01eb3a2aa747","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hat_ev_bortont_kaphatnak_az_oroszok_altal_elfogott_ukran_tengereszek","timestamp":"2018. november. 27. 20:30","title":"Hat év börtönt kaphatnak az oroszok által elfogott ukrán tengerészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","shortLead":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","id":"20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbec626-feaf-4161-bf42-79081c51c289","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 28. 21:17","title":"Grizzly medve ölhetett meg egy anyát és gyermekét Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a Red Dead Redemption 2 debütálása előtt tudni lehetett, hogy a westernjátékhoz többszereplős mód is készül. Az online rész kapui hamarosan mindenki számára megnyílnak, de néhányan már most is játszhatnak vele.","shortLead":"Már a Red Dead Redemption 2 debütálása előtt tudni lehetett, hogy a westernjátékhoz többszereplős mód is készül...","id":"20181127_rockstar_games_red_dead_redemption_2_red_dead_online","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd493022-8123-402e-bb0d-4e740bdf1cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_rockstar_games_red_dead_redemption_2_red_dead_online","timestamp":"2018. november. 27. 16:33","title":"Ez lesz az új, internetes GTA? Indul a Red Dead Online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindannyian előzetes letartóztatásban várják az ítéletet.","shortLead":"Mindannyian előzetes letartóztatásban várják az ítéletet.","id":"20181128_Mar_vadat_is_emeltek_a_Kercsiszorosnal_elfogott_ukran_tengereszek_egy_resze_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26bd6d6-c629-4e3a-bb9e-82d910beca5a","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Mar_vadat_is_emeltek_a_Kercsiszorosnal_elfogott_ukran_tengereszek_egy_resze_ellen","timestamp":"2018. november. 28. 18:20","title":"Már vádat is emeltek a Kercsi-szorosnál elfogott ukrán tengerészek egy része ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai kutató, He Csienkuj azt állítja, hogy nem csak az újszülött, génmódosított ikrek az egyetlenek, akiknél sikeres genetikai beavatkozást végzett. Egy másik anya magzatjának a DNS-ét is manipulálta. ","shortLead":"A kínai kutató, He Csienkuj azt állítja, hogy nem csak az újszülött, génmódosított ikrek az egyetlenek, akiknél sikeres...","id":"20181128_Ujabb_genmodositott_magzattal_terhes_egy_no_Kinaban__allitja_az_emberkiserlettel_vadolt_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25eed029-84d3-46f7-8cd9-e732fd39e11b","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Ujabb_genmodositott_magzattal_terhes_egy_no_Kinaban__allitja_az_emberkiserlettel_vadolt_orvos","timestamp":"2018. november. 28. 10:24","title":"Újabb génmódosított magzattal terhes egy nő Kínában – állítja az emberkísérlettel vádolt orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bekapcsolva maradt mikrofonjáról nem vett tudomást.","shortLead":"A bekapcsolva maradt mikrofonjáról nem vett tudomást.","id":"20181128_Videon_ahogy_Lezsak_kitalalja_hogy_hallgattathatna_el_az_ellenzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0f0757-2b38-4f81-bbe3-0b709f2d853e","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Videon_ahogy_Lezsak_kitalalja_hogy_hallgattathatna_el_az_ellenzeket","timestamp":"2018. november. 28. 10:13","title":"Videón, ahogy Lezsák kitalálja, hogy hallgattathatná el az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tizenegy, jövőre forgalomba álló emeletes vonat közül nyolcnak a kocsijait Magyarországon szerelik össze, ezek közül az első már Dunakeszin van.","shortLead":"A tizenegy, jövőre forgalomba álló emeletes vonat közül nyolcnak a kocsijait Magyarországon szerelik össze, ezek közül...","id":"20181127_Elkezdtek_osszeszerelni_az_elso_emeletes_magyar_vonatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4537cde8-1a02-43d5-9b04-53753a7761e5","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Elkezdtek_osszeszerelni_az_elso_emeletes_magyar_vonatot","timestamp":"2018. november. 27. 13:47","title":"Elkezdték összeszerelni az első emeletes magyar vonatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Tagadni látszanak a hírt, de közleményükben ott olvasható: néhány hétig nem működik majd az osztály.","shortLead":"Tagadni látszanak a hírt, de közleményükben ott olvasható: néhány hétig nem működik majd az osztály.","id":"20181128_honvedkorhaz_koraszulott_centrum_honvedelmi_miniszterium_bezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57642c22-eb6e-4fce-a130-d1c51d1966a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_honvedkorhaz_koraszulott_centrum_honvedelmi_miniszterium_bezaras","timestamp":"2018. november. 28. 18:10","title":"Elismerte a Honvédkórház koraszülöttcentrumának bezárását a tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]