[{"available":true,"c_guid":"fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott keresője. Az alkalmazottak annyira nem szívlelik a fejlesztést, hogy több ország városában is tüntettek miatta.","shortLead":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott...","id":"20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8dabff-d516-4e04-ac4c-498685a16efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","timestamp":"2018. november. 28. 07:33","title":"Több országban is tüntettek a Google alkalmazottai a Kínának épülő, cenzúrázott kereső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439a6ac3-4ef1-4636-89c1-5ac15b3a625f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeleg a tél, az akkumulátorok esküdt ellensége. Vázoljuk, hogy mit kell tenni akkor, ha az aksi miatt nehezen, vagy egyáltalán nem indul az autó.","shortLead":"Közeleg a tél, az akkumulátorok esküdt ellensége. Vázoljuk, hogy mit kell tenni akkor, ha az aksi miatt nehezen, vagy...","id":"20181129_tamad_a_hideg_kelhet_a_bikazas_de_mit_es_hogyan_kell_tenni_ilyenkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=439a6ac3-4ef1-4636-89c1-5ac15b3a625f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b05da6-f678-43f9-95b3-8c6f32e72c0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_tamad_a_hideg_kelhet_a_bikazas_de_mit_es_hogyan_kell_tenni_ilyenkor","timestamp":"2018. november. 29. 06:41","title":"Támad a hideg, kellhet a bikázás, de mit és hogyan kell tenni ilyenkor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira furcsa volt a szegénységről szóló adat, hogy a statisztikusokat kérdeztük meg, mi történt. Elmagyarázták, mi a változás oka.","shortLead":"Annyira furcsa volt a szegénységről szóló adat, hogy a statisztikusokat kérdeztük meg, mi történt. Elmagyarázták, mi...","id":"20181128_Valaszolt_a_KSH_ezert_tunik_ugy_hogy_nagyot_csokkent_a_szegenyek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3351c99-440b-41a3-8805-63ac9f7c6afb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Valaszolt_a_KSH_ezert_tunik_ugy_hogy_nagyot_csokkent_a_szegenyek_szama","timestamp":"2018. november. 28. 17:04","title":"Válaszolt a KSH: ezért tűnik úgy, hogy nagyot csökkent a szegények száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","shortLead":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","id":"20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbec626-feaf-4161-bf42-79081c51c289","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 28. 21:17","title":"Grizzly medve ölhetett meg egy anyát és gyermekét Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d81905-acbc-4af5-86ba-626c0510b077","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gilvánfa korábbi első embere egyéves, két évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott a Siklósi Járásbíróságtól. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Gilvánfa korábbi első embere egyéves, két évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott a Siklósi Járásbíróságtól...","id":"20181128_hutlen_kezeles_itelet_foghaz_felfuggesztett_gilvanfa_bogdan_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44d81905-acbc-4af5-86ba-626c0510b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a044aa6e-c6bf-4e4f-a3a4-346cf1958ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_hutlen_kezeles_itelet_foghaz_felfuggesztett_gilvanfa_bogdan_laszlo","timestamp":"2018. november. 28. 14:27","title":"Hűtlen kezelés miatt ítélték el Gilvánfa Fidesz–KDNP-s polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386bf953-64fe-43b7-a1a9-5fb4340617aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pocakos Mikulás fiatalabb, mint gondolnánk, de a reklámfilmek jó ideje velünk vannak a karácsonyi szezonban. Kis reklámtörténet zugivó anyukával, hátra szerelhető porszívóval és a konyhában tüsténkedő John Cleese-zel. Szavazzon, melyik a kedvence!","shortLead":"A pocakos Mikulás fiatalabb, mint gondolnánk, de a reklámfilmek jó ideje velünk vannak a karácsonyi szezonban. Kis...","id":"20181127_karacsonyi_reklamok_tortenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=386bf953-64fe-43b7-a1a9-5fb4340617aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4ca14d-57d9-46d2-a716-078c90abdec8","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_karacsonyi_reklamok_tortenet","timestamp":"2018. november. 27. 17:10","title":"Régen minden jobb volt? Karácsonyi reklámok Snoopytól Elton John zongorájáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e8ae69-7241-44ed-8943-dac4ee6bdc04","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katasztrófavédők vitték a helyszínre és állították fel az ország karácsonyfáját a fővárosi Kossuth Lajos téren.","shortLead":"A katasztrófavédők vitték a helyszínre és állították fel az ország karácsonyfáját a fővárosi Kossuth Lajos téren.","id":"20181128_orszag_karacsonyfa_parlament_kossuth_ter_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7e8ae69-7241-44ed-8943-dac4ee6bdc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638633da-d674-4234-a651-13b0ed11a0c7","keywords":null,"link":"/elet/20181128_orszag_karacsonyfa_parlament_kossuth_ter_katasztrofavedelem","timestamp":"2018. november. 28. 15:15","title":"Már áll az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban, hogy a munkahelyére igyekvő 8 millió polgár elintézhessen egy sürgős e-mailt. A Nikkei.com szerint Tokió így készül a 2020-as olimpiára, amikor a napi nyolcmillió utashoz még 1,3 millió sportrajongó is csatlakozik. Franciaország legnagyobb régiója, az Ile de France annyira fellelkesült a japán példán, hogy szerdától új programot hirdet meg a munkavállalóknak és a munkaadóknak – egyelőre kísérleti jelleggel – a La Défense negyedben.","shortLead":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban...","id":"20181128_Otmillio_forintnyi_eurot_kap_a_parizsi_kiserletben_az_a_dolgozo_aki_nem_a_reggeli_csucsban_megy_a_munkahelyere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe271a0-8258-4745-9eeb-f4688a5db3c7","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Otmillio_forintnyi_eurot_kap_a_parizsi_kiserletben_az_a_dolgozo_aki_nem_a_reggeli_csucsban_megy_a_munkahelyere","timestamp":"2018. november. 28. 10:59","title":"Ötmillió forintnyi eurót kap a párizsi kísérletben az a dolgozó, aki nem a reggeli csúcsban megy a munkahelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]