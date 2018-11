Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"És közben új újságot is szerzett, már a Szabad Föld is az övé. ","shortLead":"És közben új újságot is szerzett, már a Szabad Föld is az övé. ","id":"20181128_Meszaros_elajandekozza_a_teljes_mediabirodalmat_a_KozepEuropai_Sajto_es_Media_Alapitvanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b54365-bb1f-43da-bef5-cd3e2eec8b73","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Meszaros_elajandekozza_a_teljes_mediabirodalmat_a_KozepEuropai_Sajto_es_Media_Alapitvanynak","timestamp":"2018. november. 28. 12:02","title":"Mészáros elajándékozza a teljes médiabirodalmát a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fd794c-ab6f-48a0-9b9c-6c53f064cdeb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A skót nemzeti lobogó színeit megjelenítve díszkivilágítást kap pénteken és szombaton a Lánchíd, Skócia nemzeti ünnepének, Szent András napjának a tiszteletére.\r

\r

","shortLead":"A skót nemzeti lobogó színeit megjelenítve díszkivilágítást kap pénteken és szombaton a Lánchíd, Skócia nemzeti...","id":"20181129_Ezert_lesz_kekfeher_a_Lanchid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38fd794c-ab6f-48a0-9b9c-6c53f064cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef64f36-985f-4a70-bd5d-66ea32d2e2f4","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Ezert_lesz_kekfeher_a_Lanchid","timestamp":"2018. november. 29. 09:15","title":"Ezért lesz kék-fehér a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi keresnivalójuk az ügyben, mondta az államtitkár, aki szerint Gruevszkit azért támadják, mert megvédte a határt.","shortLead":"Semmi keresnivalójuk az ügyben, mondta az államtitkár, aki szerint Gruevszkit azért támadják, mert megvédte a határt.","id":"20181130_Kovacs_Zoltan_szerint_az_EP_csak_ne_usse_bele_az_orrat_a_Gruevszkiugybe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200d4c97-a3ad-4cac-8291-78cec0ad8b02","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Kovacs_Zoltan_szerint_az_EP_csak_ne_usse_bele_az_orrat_a_Gruevszkiugybe","timestamp":"2018. november. 30. 05:55","title":"Kovács Zoltán szerint az EP csak ne üsse bele az orrát a Gruevszki-ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kínaiak építik meg Argentína új atomerőművét – értesült a Reuters hírügynökség. Ez kettős üzenet Trumpnak, akivel Hszi Csin-ping elnök Buenos Airesben találkozik a G20-csúcs kapcsán.","shortLead":"Kínaiak építik meg Argentína új atomerőművét – értesült a Reuters hírügynökség. Ez kettős üzenet Trumpnak, akivel Hszi...","id":"20181129_Kinai_fricska_Trumpnak_pont_ott_pont_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f6115-046d-4e49-b971-c7dc46e50a22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Kinai_fricska_Trumpnak_pont_ott_pont_most","timestamp":"2018. november. 29. 17:30","title":"Kínai fricska Trumpnak, pont ott, pont most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8763c89c-970e-48ef-bf9e-05f70d433d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg átszámítva mintegy 136,4 milliárd forintért rendelt a Microsofttól az általuk készített csodaszemüvegből, amit a katonák kapnának meg.","shortLead":"Az amerikai hadsereg átszámítva mintegy 136,4 milliárd forintért rendelt a Microsofttól az általuk készített...","id":"20181129_microsoft_hololens_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8763c89c-970e-48ef-bf9e-05f70d433d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7068fce7-7ad0-4024-bb6e-b14e483bde60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_microsoft_hololens_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg","timestamp":"2018. november. 29. 17:33","title":"Terminátorokat faragna a katonáiból Amerika, és a Microsoft ad ehhez segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0949b97b-b857-4b53-aa8b-51c8acf97cf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kanada kubai nagykövetségének egyik dolgozója orvosi ellátásban részesül, jelenleg ő a tizenharmadik Kanada havannai nagykövetségéhez kötődő ember, akinél szokatlan tüneteket észleltek – közölte szerdán a kanadai külügyminisztérium. ","shortLead":"Kanada kubai nagykövetségének egyik dolgozója orvosi ellátásban részesül, jelenleg ő a tizenharmadik Kanada havannai...","id":"20181129_kanadai_nagykovetseg_kuba_havanna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0949b97b-b857-4b53-aa8b-51c8acf97cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20731237-2def-4c20-9b45-564b5517d9b3","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_kanadai_nagykovetseg_kuba_havanna","timestamp":"2018. november. 29. 12:51","title":"Újabb kanadai produkál fura tüneteket Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405ef1ea-4668-45d7-aecc-9e210292ce12","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nálunk nincs semmi, ezzel az üzenettel próbál látogatókat fogni a Finnország déli részén fekvő Padasjoki a maga 3 ezer lakosával, szembeállítva a nyugati nagyvárosok, mint például Párizs vagy New York zsivaját, turisztikai kínálatát a finn csenddel, vendégszeretettel, természeti kincsekkel. ","shortLead":"Nálunk nincs semmi, ezzel az üzenettel próbál látogatókat fogni a Finnország déli részén fekvő Padasjoki a maga 3 ezer...","id":"20181128_Tapasztalja_meg_a_semmit_Meghokkento_kampanyvideoval_csabitja_a_turistakat_egy_finn_kisvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405ef1ea-4668-45d7-aecc-9e210292ce12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2359d9-2418-4413-8105-32c5713cb00d","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Tapasztalja_meg_a_semmit_Meghokkento_kampanyvideoval_csabitja_a_turistakat_egy_finn_kisvaros","timestamp":"2018. november. 28. 14:14","title":"Tapasztalja meg a semmit! Meghökkentő kampányvideóval csábítja a turistákat egy finn kisváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban is érkezett kormányzati megkeresés a Facebookhoz adatigénylés kapcsán, idén azonban sokkal több ilyen esetre került sor.","shortLead":"Korábban is érkezett kormányzati megkeresés a Facebookhoz adatigénylés kapcsán, idén azonban sokkal több ilyen esetre...","id":"20181130_facebook_adatigenyles_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a3c836-8527-4669-829e-3da5b3ee1929","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_facebook_adatigenyles_magyar_kormany","timestamp":"2018. november. 30. 08:33","title":"Egyre több facebookozó után szaglászik a kormány, idén már 532 fiókról kértek ki adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]