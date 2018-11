Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavaztak az EP-ben a macedón jogállamiságról, elfogadták a macedón jogállamiságról szóló jelentést.","shortLead":"Szavaztak az EP-ben a macedón jogállamiságról, elfogadták a macedón jogállamiságról szóló jelentést.","id":"20181129_Az_Europai_Parlament_felszolitotta_Magyarorszagot_adja_ki_Gruevszkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f075de3-bbe6-4bc3-ad5b-54005692d06b","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Az_Europai_Parlament_felszolitotta_Magyarorszagot_adja_ki_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 29. 13:17","title":"Az Európai Parlament felszólította Magyarországot, adja ki Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Ügyészségről tartottak volna fórumot Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. De a rendezvény napján kiderült, mégsem tudják megtartani az eseményt.","shortLead":"Az Európai Ügyészségről tartottak volna fórumot Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. De a rendezvény napján...","id":"20181129_Azert_nem_tartathatott_forumot_Hadhazy_mert_nem_tudtak_kitakaritani_a_termet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021d5571-f71b-402f-a582-41030a641099","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Azert_nem_tartathatott_forumot_Hadhazy_mert_nem_tudtak_kitakaritani_a_termet","timestamp":"2018. november. 29. 12:17","title":"Azért nem tarthatott fórumot Hadházy, mert nem tudták kitakarítani a termet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb a kormánykritikus Sargentni-jelentés kapcsán érezték úgy, hogy európai ügyekről kell tájékoztatniuk az állampolgárokat.","shortLead":"Legutóbb a kormánykritikus Sargentni-jelentés kapcsán érezték úgy, hogy európai ügyekről kell tájékoztatniuk...","id":"20181130_Ismet_plakatkampanyt_indit_a_kormany_most_47_milliardot_koltenek_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a081f2f3-ab6b-42c4-80ad-b684491c61a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Ismet_plakatkampanyt_indit_a_kormany_most_47_milliardot_koltenek_ra","timestamp":"2018. november. 30. 14:51","title":"Ismét plakátkampányt indít a kormány, most 4,7 milliárdot költenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b9dbd5-8603-4020-8529-b5b8df0b4167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Vidi a 22. percben kapta első gólját, a félidőig nem tudott egyenlíteni.","shortLead":"A Vidi a 22. percben kapta első gólját, a félidőig nem tudott egyenlíteni.","id":"20181129_BATEVidi_10_a_felidoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b9dbd5-8603-4020-8529-b5b8df0b4167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a217d841-6f3c-4aa8-b7f0-46ae9269f720","keywords":null,"link":"/sport/20181129_BATEVidi_10_a_felidoben","timestamp":"2018. november. 29. 19:45","title":"BATE-Vidi: 1-0 a félidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4983033-d18c-40a7-8494-26e2d43f1f7a","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"A masszázs az egyik legősibb kezelési mód a gyógyítás történetében. Ókori egyiptomi emlékeken is felfedezhető, Julius Caesarról pedig tudjuk, hogy így kezeltette epilepsziáját. Körbenéztünk a masszírozás világában, és érdekes dolgokra leltünk.","shortLead":"A masszázs az egyik legősibb kezelési mód a gyógyítás történetében. Ókori egyiptomi emlékeken is felfedezhető, Julius...","id":"20181130_masszazs_mediwel_terapia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4983033-d18c-40a7-8494-26e2d43f1f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444ca33f-f1b6-40a2-9dd0-7f7c542242de","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181130_masszazs_mediwel_terapia","timestamp":"2018. november. 30. 11:30","title":"7 dolog a masszázsról, amit szinte biztos nem hallott még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1093de-a74f-4964-a959-7bc76b520b1f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem egyszerű csapatot építeni olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A vállalati összeröffenések is sokat segíthetnek, de az igazán profi helyeken a mindennapi irodai rutinok is ezt szolgálják. A megoldásokról a Prezinél érdeklődtünk.","shortLead":"Nem egyszerű csapatot építeni olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A vállalati...","id":"20181129_Hogyan_lehet_eredmenyesen_csapatot_epiteni_A_Prezinel_ezekre_fogadnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1093de-a74f-4964-a959-7bc76b520b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2b73aa-ed6b-4bc2-9cf4-8e53b74e1fab","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181129_Hogyan_lehet_eredmenyesen_csapatot_epiteni_A_Prezinel_ezekre_fogadnak","timestamp":"2018. november. 29. 13:20","title":"Hogyan lehet eredményesen csapatot építeni? A Prezinél ezekre fogadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár, aki most a PEN America, az írók és a véleményszabadság nemzetközi hálózatának washingtoni igazgatója azt mondja, a magyar kormány Európa legproblémásabb gaztevője. Úgy véli, Gruevszkivel ellentétben Orbán Viktor nem fog tudni megszökni.","shortLead":"A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár, aki most a PEN America, az írók és a véleményszabadság nemzetközi...","id":"20181129_Thomas_Melia_A_Fidesz_a_Kadarrendszert_idezi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a8a9bc-a455-4c0f-b3ed-1e0473949af2","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Thomas_Melia_A_Fidesz_a_Kadarrendszert_idezi","timestamp":"2018. november. 29. 06:00","title":"Thomas Melia: A Fidesz a Kádár-rendszert idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Erzsébet körút és a Wesselényi utca kereszteződésében egy villamos és egy kisteherautó ütközött össze.","shortLead":"Az Erzsébet körút és a Wesselényi utca kereszteződésében egy villamos és egy kisteherautó ütközött össze.","id":"20181129_baleset_wesselenyi_utca_erzsebet_korut_nagykorut_dugo_villamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37c52e7-0906-4924-83ab-e905114a59ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_baleset_wesselenyi_utca_erzsebet_korut_nagykorut_dugo_villamos","timestamp":"2018. november. 29. 09:38","title":"Beállt a Nagykörút egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]