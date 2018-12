Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente rengeteg ember kerül kórházba ételmérgezés miatt az Egyesült Államokban. A Google és a Harvard közös fejlesztése a hasonló gondoknak venné elejét azzal, hogy listázni tudja a közegészségügyi szempontból problémásnak tűnő éttermeket. ","shortLead":"Évente rengeteg ember kerül kórházba ételmérgezés miatt az Egyesült Államokban. A Google és a Harvard közös fejlesztése...","id":"20181129_google_harvard_egyetem_mesterseges_intelligencia_etterem_finder_etelmergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342953d8-9d3c-46cc-aa71-4fff500f0d1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_google_harvard_egyetem_mesterseges_intelligencia_etterem_finder_etelmergezes","timestamp":"2018. november. 29. 09:33","title":"Megcsinálták a mesterséges intelligenciát, amelyik képes kiszűrni a rossz éttermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce1219e-0388-4839-b675-32afa990694e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tagadtak, félrebeszéltek, de egy új jelentés szerint valójában Mark Zuckerberg jobbkeze áll az egész, sorosozós hadművelet mögött. ","shortLead":"Tagadtak, félrebeszéltek, de egy új jelentés szerint valójában Mark Zuckerberg jobbkeze áll az egész, sorosozós...","id":"20181130_A_Facebook_ugyvezetoje_adott_utasitast_a_Soros_Gyorgy_utani_kutatasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ce1219e-0388-4839-b675-32afa990694e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ee73e3-3180-4108-8f62-6cbec4132ee5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_A_Facebook_ugyvezetoje_adott_utasitast_a_Soros_Gyorgy_utani_kutatasra","timestamp":"2018. november. 30. 12:18","title":"A Facebook ügyvezetője adott utasítást a Soros György utáni kutatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel vágnak vissza Guy Verhofstadtnak.","shortLead":"Ezzel vágnak vissza Guy Verhofstadtnak.","id":"20181129_parizsi_tuntetes_guy_verhofstadt_kovacs_zoltan_terrorizmus_bevandorlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab00a1e-75f0-47d3-8105-3805cc14a58d","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_parizsi_tuntetes_guy_verhofstadt_kovacs_zoltan_terrorizmus_bevandorlas","timestamp":"2018. november. 29. 14:16","title":"Párizsi tüntetés fotóját tette terrorral rémisztgető plakátjára a komány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba72dd0-16ac-47b0-bc64-1393e5a774f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha eddig mindig áldozatául esett a nagy év végi hajtásnak, és valósággal beesett az ünnepekre, akkor itt az idő, hogy idén megpróbálja másképp, és időt szakítson egy kis aktív pihenésre. Íme, a hvg.hu karácsonyváró programajánlójának második része!","shortLead":"Ha eddig mindig áldozatául esett a nagy év végi hajtásnak, és valósággal beesett az ünnepekre, akkor itt az idő...","id":"20181130_Karacsony_advent_Mikulas_karacsonyi_programok_vasarok_programajanlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba72dd0-16ac-47b0-bc64-1393e5a774f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a2b47d-3ee5-450c-9dc6-97178c92a8e5","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Karacsony_advent_Mikulas_karacsonyi_programok_vasarok_programajanlo","timestamp":"2018. november. 30. 14:20","title":"Segítünk, hogy a következő napokban se maradjon karácsonyi program nélkül!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Teréz körúti tűzben gyakorlatilag porig égett az épület.","shortLead":"A Teréz körúti tűzben gyakorlatilag porig égett az épület.","id":"20181201_115_milliot_gyujtott_mar_ossze_a_DK_miota_leegett_a_kozpontjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae446ac-aff8-4c26-b38d-2e9d131bc521","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_115_milliot_gyujtott_mar_ossze_a_DK_miota_leegett_a_kozpontjuk","timestamp":"2018. december. 01. 09:14","title":"11,5 milliót gyűjtött már össze a DK, mióta leégett a központjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cddf528-7894-4efd-8e49-4ae66e2d70e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Palisade-ben ülésenként 2, azaz összesen 16 pohártartó kapott helyet. És akkor a 7 USB-portról még nem is tettünk említést. ","shortLead":"A most leleplezett Palisade-ben ülésenként 2, azaz összesen 16 pohártartó kapott helyet. És akkor a 7 USB-portról még...","id":"20181201_8_ulessel_tamad_a_hyundai_gigantikus_uj_divatterepjaroja_suv_v6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cddf528-7894-4efd-8e49-4ae66e2d70e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce20e39-3888-4422-9198-1eb78d3932b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_8_ulessel_tamad_a_hyundai_gigantikus_uj_divatterepjaroja_suv_v6","timestamp":"2018. december. 01. 08:21","title":"8 üléssel támad a Hyundai gigantikus új divatterepjárója, félhet az Audi Q7?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) 400 ezer dollár (113,7 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezte az argentin futballcsapatot, mert a Libertadores Kupa döntőjének november 24-re tervezett visszavágója előtt a klub szimpatizánsai megtámadták az ősi rivális Boca Juniors játékosait szállító buszt, és összetűzésbe kerültek a rendőrökkel is.","shortLead":"A Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) 400 ezer dollár (113,7 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére...","id":"20181130_river_plate_buntetes_boca_juniors_libertadores_kupa_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c81002f-ed56-455b-a095-a69333f8c0c2","keywords":null,"link":"/sport/20181130_river_plate_buntetes_boca_juniors_libertadores_kupa_tamadas","timestamp":"2018. november. 30. 12:29","title":"Óriási büntetést kapott a River Plate","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megérkezett az összeolvadásról szóló bejelentés a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH).","shortLead":"Megérkezett az összeolvadásról szóló bejelentés a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH).","id":"20181129_Mar_a_GVH_elott_van_az_uj_fideszes_mediabirodalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8513f32b-75a3-41d2-b16d-9896cefe4b1c","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Mar_a_GVH_elott_van_az_uj_fideszes_mediabirodalom","timestamp":"2018. november. 29. 09:42","title":"Már a GVH előtt van az új fideszes médiabirodalom ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]