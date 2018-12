Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal adatai szerint egyre kevesebben tanulnak állami intézményben, míg az egyházi iskolákba járók száma megtízszereződött.","shortLead":"Az Oktatási Hivatal adatai szerint egyre kevesebben tanulnak állami intézményben, míg az egyházi iskolákba járók száma...","id":"20181203_Sokkal_kevesebb_az_altalanos_iskolas_mint_huszonot_evvel_ezelott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eb09cb-e202-4b52-bd85-e6a13ecda982","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Sokkal_kevesebb_az_altalanos_iskolas_mint_huszonot_evvel_ezelott","timestamp":"2018. december. 03. 07:49","title":"Sokkal kevesebb az általános iskolás, mint huszonöt évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fae73bc-8263-4aca-94c5-c95a8dd2c426","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég csak a most megnyílt budapesti szalonba elfáradni, ha valaki egy 60-70 milliós luxusautót szeretne magának. ","shortLead":"Elég csak a most megnyílt budapesti szalonba elfáradni, ha valaki egy 60-70 milliós luxusautót szeretne magának. ","id":"20181203_Mar_Bentleyert_sem_kell_Becsbe_menni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fae73bc-8263-4aca-94c5-c95a8dd2c426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded5bd58-41aa-4ddc-b5cb-7b50dfff9b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Mar_Bentleyert_sem_kell_Becsbe_menni","timestamp":"2018. december. 03. 13:42","title":"Már Bentley-ért sem kell Bécsbe menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3734e6-3515-49c6-b866-1c6e926ed02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) új módon kamatoztatta a kiterjesztett valóság előnyeit: látást adtak vele a vakoknak. Illetve valami olyasmit. ","shortLead":"A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) új módon kamatoztatta a kiterjesztett valóság előnyeit: látást adtak vele...","id":"20181201_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_vakok_es_gyengenlatok_latasserultek_caltech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c3734e6-3515-49c6-b866-1c6e926ed02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248281b-0bb4-4af6-b73b-4fd55302136b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_vakok_es_gyengenlatok_latasserultek_caltech","timestamp":"2018. december. 01. 20:03","title":"Megcsinálták az eszközt, amelyikkel sokkal jobb élete lehet a vakoknak: látást kaphatnak vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c642e3b0-691f-4533-8edd-d853dd066b6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten nincs igazi bázisa semmiféle valós antiszemitizmusnak - mondta Budapest főpolgármestere hanuka első napján, vasárnap este a budapesti Nyugati téren. Köves Slomó rabbi szerint az emberek 30-40 százalékának vannak antiszemita gondolatai.","shortLead":"Budapesten nincs igazi bázisa semmiféle valós antiszemitizmusnak - mondta Budapest főpolgármestere hanuka első napján...","id":"20181202_Hanukagyertyagyujtas_Budapesten_Tarlos_szerint_nincs_Koves_szerint_van_antiszemitizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c642e3b0-691f-4533-8edd-d853dd066b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59d757b-cc0c-4c84-8530-6a0a2056cfed","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Hanukagyertyagyujtas_Budapesten_Tarlos_szerint_nincs_Koves_szerint_van_antiszemitizmus","timestamp":"2018. december. 02. 20:34","title":"Hanukagyertya-gyújtás Budapesten. Tarlós szerint nincs, Köves szerint van antiszemitizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a41cfb-dde7-48e9-9726-55a53f287b94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Advent idején nem passzív várakozásra van szükség, hanem cselekvő ünnepi készülődésre, ami a szeretet tetteiben nyilvánulhat meg - mondta Erdő Péter bíboros az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.","shortLead":"Advent idején nem passzív várakozásra van szükség, hanem cselekvő ünnepi készülődésre, ami a szeretet tetteiben...","id":"20181202_Cselekvo_varakozasra_intett_advent_idejen_Erdo_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85a41cfb-dde7-48e9-9726-55a53f287b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61e3c03-fce8-4a62-b635-f5ca50c54ccb","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Cselekvo_varakozasra_intett_advent_idejen_Erdo_Peter","timestamp":"2018. december. 02. 21:50","title":"Cselekvő várakozásra intett advent idején Erdő Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindegy, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak, hogy az orvos fogyott-e el, vagy a beteg. Orbán Viktor ezen a héten több negatív hírt is olvashatott volna kormánya teljesítményéről, ha nem lenne egy hozzá hű sajtóbirodalom, amely fehérnek mondja a feketét is. A kormányfőnek lehetősége lenne javítani a negatív hírek okán, de inkább a hír hordozóit szervezte át saját érdeke szerint. Ez itt a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nem mindegy, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak, hogy az orvos fogyott-e el, vagy a beteg. Orbán Viktor ezen a héten...","id":"20181202_Orban_honvedkorhaz_koraszulott_rabszolgatorveny_mediaosszevonasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f407247c-8041-460c-97d8-8272ba9df1ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Orban_honvedkorhaz_koraszulott_rabszolgatorveny_mediaosszevonasok","timestamp":"2018. december. 02. 17:30","title":"A NER nemcsak hirdeti saját valóságát, de már olvasni sem akar másról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint karácsonyig már elfelejthetjük az új AirPods fülhallgatót.","shortLead":"A neves Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint karácsonyig már elfelejthetjük az új AirPods fülhallgatót.","id":"20181203_apple_airdpods_vezetek_nelkuli_toltes_bluetooth_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0286b4df-44f3-4bfb-ae31-af5d765163d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_apple_airdpods_vezetek_nelkuli_toltes_bluetooth_5","timestamp":"2018. december. 03. 09:41","title":"Két új AirPods is érkezik, de egy darabig várni kell még rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5b6e04-b121-479f-83f3-e52c2fc735a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy kell, és ahogy illik, már ég rajta az első gyertya.","shortLead":"Ahogy kell, és ahogy illik, már ég rajta az első gyertya.","id":"20181202_Orban_Viktornak_is_van_adventi_koszoruja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5b6e04-b121-479f-83f3-e52c2fc735a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e862b15-1750-4082-b470-48bb831aa9bf","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Orban_Viktornak_is_van_adventi_koszoruja","timestamp":"2018. december. 02. 11:55","title":"Orbán Viktornak is van adventi koszorúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]