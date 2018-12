Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író a Twitteren jelentette be a hírt. ","shortLead":"Az író a Twitteren jelentette be a hírt. ","id":"20181204_Andre_Aciman_Szolits_a_neveden_folytatas_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ed5c8-46e3-4690-8d34-01126b79507f","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Andre_Aciman_Szolits_a_neveden_folytatas_masodik_resz","timestamp":"2018. december. 04. 16:52","title":"Rajongók, figyelem: André Aciman épp a Szólíts a neveden folytatását írja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása szerint az eset több gyermeket nagyon megviselt.","shortLead":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása...","id":"20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892b0cb2-71db-48d4-bb6b-35a92ca9e08c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","timestamp":"2018. december. 05. 07:24","title":"Késes videóval ijesztgették egy budapesti általános iskola diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4648110-2b14-4580-9fe6-ac5f096fd606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köznevelési államtitkár \"emberileg\" megérti az egyetem vezetőinek elkeseredettségét.","shortLead":"A volt köznevelési államtitkár \"emberileg\" megérti az egyetem vezetőinek elkeseredettségét.","id":"20181204_Hoffmann_Rozsa_a_CEUrol_eddig_is_jartak_magyar_fiatalok_becsi_egyetemekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4648110-2b14-4580-9fe6-ac5f096fd606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5dc12b-fc74-4804-b972-ccae9c7fb22b","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Hoffmann_Rozsa_a_CEUrol_eddig_is_jartak_magyar_fiatalok_becsi_egyetemekre","timestamp":"2018. december. 04. 06:55","title":"Hoffmann Rózsa a CEU-ról: eddig is jártak magyar fiatalok bécsi egyetemekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359b7da6-385a-47fe-8b06-4b7743d5792d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 második felében kezdődhet meg a Volkswagen-botrányban érintett autótulajdonosok és a konszern közötti kárpótlási per, amelyet egy perközösség kezdeményezett .","shortLead":"2019 második felében kezdődhet meg a Volkswagen-botrányban érintett autótulajdonosok és a konszern közötti kárpótlási...","id":"20181204_Akar_50_ezren_is_lehetnek_a_dizelbotrany_magyar_erintettjei_ketmilliot_kaphatnak_jarmuvenkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359b7da6-385a-47fe-8b06-4b7743d5792d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb1c24c-9a5b-4c91-ac4a-7426eb2f691e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Akar_50_ezren_is_lehetnek_a_dizelbotrany_magyar_erintettjei_ketmilliot_kaphatnak_jarmuvenkent","timestamp":"2018. december. 04. 09:54","title":"Kétmilliós kártérítést szeretnének a dízelbotrány magyar érintettjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf641d7-5b9d-45f8-8a03-25ad62468ca9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csatarepülő pilótái életüket vesztették.","shortLead":"A csatarepülő pilótái életüket vesztették.","id":"20181204_Lezuhant_egy_ormeny_Szu25os","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccf641d7-5b9d-45f8-8a03-25ad62468ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f8f8e9-a299-4849-8f0f-eca163d1effe","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Lezuhant_egy_ormeny_Szu25os","timestamp":"2018. december. 04. 13:03","title":"Lezuhant egy örmény Szu–25-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6de12d-1b43-4448-9b3b-f7ac82139798","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy coloradói, alig négyezer lelkes településen nagyon régóta érvényben volt a szabályozás, miszerint tilos köveket és hógolyókat dobálni. A kilenc éves Dane Best megelégelte, hogy nem játszhat a barátaival a hóban, a városi tanácshoz fordult.","shortLead":"Egy coloradói, alig négyezer lelkes településen nagyon régóta érvényben volt a szabályozás, miszerint tilos köveket és...","id":"20181204_Ebbol_a_gyerekbol_meg_politikus_lesz_9_evesen_eltoroltette_a_hogolyozasi_tilalmat_Coloradoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a6de12d-1b43-4448-9b3b-f7ac82139798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39543e6a-8125-46a3-b11a-949ba1a6b263","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Ebbol_a_gyerekbol_meg_politikus_lesz_9_evesen_eltoroltette_a_hogolyozasi_tilalmat_Coloradoban","timestamp":"2018. december. 04. 20:40","title":"Ebből a gyerekből még politikus lesz: 9 évesen eltöröltette a hógolyózási tilalmat Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelye a magyar fővárosba költözik – közölte Varga Mihály. A pénzintézet kormányzótanácsa december 4-i ülésén egyhangúlag szavazott, 2019 végén érkeznek – és velük együtt jönnek a bevonható nemzetközi források.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelye a magyar fővárosba költözik – közölte Varga Mihály. A pénzintézet...","id":"20181205_Budapest_lesz_a_szekhelye_a_volt_KGSTbanknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d56e81-73c0-4a88-8fdb-3af6976b28b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Budapest_lesz_a_szekhelye_a_volt_KGSTbanknak","timestamp":"2018. december. 05. 09:39","title":"Budapest lesz a székhelye a volt KGST-banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cc5821-37cf-481e-9d65-f98b1cdb4a1b","c_author":"Rimai Timea","category":"elet","description":"Elegáns főúri kastély, kandalló mellett elköltött ebéd, vacsora, szauna, úszómedence, panoráma - az első igazi téli napokban mentünk el megnézni, mit tud ilyenkor a Balaton.\r

\r

\r

","shortLead":"Elegáns főúri kastély, kandalló mellett elköltött ebéd, vacsora, szauna, úszómedence, panoráma - az első igazi téli...","id":"20181203_Gasztroturista_a_teli_Balatonnal__Festeticsek_nyomaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20cc5821-37cf-481e-9d65-f98b1cdb4a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec59d4e-b9ff-45e9-90dc-3c3416375c71","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Gasztroturista_a_teli_Balatonnal__Festeticsek_nyomaban","timestamp":"2018. december. 03. 20:16","title":"Gasztroturista a téli Balatonnál - Festeticsek nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]