[{"available":true,"c_guid":"fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November elején érte kibertámadás a Dell rendszerét. Azt egyelőre nem tudni, sikerrel jártak-e a kiberbűnözők, megszereztek-e adatokat.","shortLead":"November elején érte kibertámadás a Dell rendszerét. Azt egyelőre nem tudni, sikerrel jártak-e a kiberbűnözők...","id":"20181203_hacker_dell_adatlopas_ugyfeladatok_hackertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442a9a34-9a30-49ee-b311-7df4ecbba461","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_hacker_dell_adatlopas_ugyfeladatok_hackertamadas","timestamp":"2018. december. 03. 20:33","title":"Betörtek a Dell rendszerébe, az ügyfelek adataira pályáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387fb422-4050-4095-99be-117893608dc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Elvis_es_Johnny_Cash_studiojaban_dolgozhat_a_magyar_zenesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=387fb422-4050-4095-99be-117893608dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2ac3de-f51f-4e1f-8fd5-5854c056f3c7","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Elvis_es_Johnny_Cash_studiojaban_dolgozhat_a_magyar_zenesz","timestamp":"2018. december. 05. 09:32","title":"Elvis és Johnny Cash stúdiójában dolgozhat a magyar zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfd13fe-0425-4ba4-a5db-97651e497ae4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szicíliai Palermóban a helyi szervezett bűnözés 46 tagját vették őrizetbe, köztük a Cosa Nostra új vezetőjét, Settimo Mineót. Ezzel újabb csapást mértek a Kupolára, a szicíliai maffia folyamatosan újraszerveződő legfőbb vezető szervére. ","shortLead":"A szicíliai Palermóban a helyi szervezett bűnözés 46 tagját vették őrizetbe, köztük a Cosa Nostra új vezetőjét, Settimo...","id":"20181204_cosa_nostra_maffia_szervezett_bunozes_olaszorszag_razzia_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cfd13fe-0425-4ba4-a5db-97651e497ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a4c635-75ba-4bc4-a93f-c697ba0f1d3c","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_cosa_nostra_maffia_szervezett_bunozes_olaszorszag_razzia_elfogas","timestamp":"2018. december. 04. 15:11","title":"Elfogták a Cosa Nostra vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d3a499-d22a-4b3f-9dbc-da72a7b6f1ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állami szinten lépénének fel a pazarló esküvők ellen Kínában. Sok helyen kocsit, házat és több ezer dollárt kérnek a családok a menyasszonyért cserébe. ","shortLead":"Állami szinten lépénének fel a pazarló esküvők ellen Kínában. Sok helyen kocsit, házat és több ezer dollárt kérnek...","id":"20181203_Nincs_tobb_ajandekauto_es_ajandekhaz_betiltanak_a_meregdraga_eskuvoket_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3d3a499-d22a-4b3f-9dbc-da72a7b6f1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbda874-ce82-4224-8fba-e1b63f39cc24","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Nincs_tobb_ajandekauto_es_ajandekhaz_betiltanak_a_meregdraga_eskuvoket_Kinaban","timestamp":"2018. december. 03. 10:33","title":"Nincs több ajándékautó és ajándékház: betiltanák a méregdrága esküvőket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b3eb96-674f-4d55-b078-14142c30ba25","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az agrárkamara felügyelete alá vonná a földek adásvételét egy új törvénymódosítás, a szervezet még a földárakba is beavatkozhatna. Vannak, akik szerint a változás a versenyképességnek jót tenne, de így is akad hátránya. A bírálók úgy látják, a kormányhoz közeli agrárvállalkozók járnak jól.","shortLead":"Az agrárkamara felügyelete alá vonná a földek adásvételét egy új törvénymódosítás, a szervezet még a földárakba is...","id":"20181205_Foldtorveny_videk_Fidesz_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b3eb96-674f-4d55-b078-14142c30ba25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c885e6e-d903-46a3-8274-5e54e62029a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Foldtorveny_videk_Fidesz_parlament","timestamp":"2018. december. 05. 06:30","title":"Visszalökheti a feudalizmusba a magyar vidéket a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban egy egyetem arra kényszerül, hogy máshova költözzön - mondta.","shortLead":"Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban egy egyetem arra kényszerül, hogy máshova költözzön - mondta.","id":"20181203_Weber_uzent_Orbannak_Csalodott_a_CEU_tavozasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a00100-11b4-49dd-8675-e42a9b4f0d43","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Weber_uzent_Orbannak_Csalodott_a_CEU_tavozasa_miatt","timestamp":"2018. december. 03. 15:48","title":"Weber üzent Orbánnak: Csalódott a CEU távozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adcde97-7221-4bf7-adbe-b69192bb3903","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A gáztól 15 ember lett rosszul, többeket kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A gáztól 15 ember lett rosszul, többeket kórházba kellett szállítani.","id":"20181203_Paprikaspray_miatt_kellett_kiuriteni_egy_kolni_metroallomast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9adcde97-7221-4bf7-adbe-b69192bb3903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fa15af-23b9-4346-9c8e-d8d40a27af41","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Paprikaspray_miatt_kellett_kiuriteni_egy_kolni_metroallomast","timestamp":"2018. december. 03. 14:35","title":"Paprikaspray miatt kellett kiüríteni egy kölni metróállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége a londoni törvényhozásban.","shortLead":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége...","id":"20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b93ed6-192b-43df-a363-aa992b16c266","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","timestamp":"2018. december. 05. 07:51","title":"Nincs meg a Brexit-megállapodáshoz szükséges parlamenti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]