[{"available":true,"c_guid":"5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása szerint az eset több gyermeket nagyon megviselt.","shortLead":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása...","id":"20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892b0cb2-71db-48d4-bb6b-35a92ca9e08c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","timestamp":"2018. december. 05. 07:24","title":"Késes videóval ijesztgették egy budapesti általános iskola diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"250 euró, vagyis 222 font jár minden olyan légi utasnak, akit érvényes jeggyel a földön a hagyott a légitársaság anélkül, hogy erről előzetesen értesítette volna. Ezt az uniós jogszabályt idézte a brit Polgári Légiforgalmi Hivatal, amely jogi szankciókkal fenyegette meg a Ryanairt, amely 100 ezer brit utast hagyott a repülőtéren kompenzáció nélkül a nyári sztrájkok idején.","shortLead":"250 euró, vagyis 222 font jár minden olyan légi utasnak, akit érvényes jeggyel a földön a hagyott a légitársaság...","id":"20181205_A_Ryanair_rafizethet_arra_hogy_nem_fizetett_karpotlast_a_kimaradt_jaratokert_a_brit_utasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ebb736-00ea-4620-8849-e3b4e87d4b72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_A_Ryanair_rafizethet_arra_hogy_nem_fizetett_karpotlast_a_kimaradt_jaratokert_a_brit_utasoknak","timestamp":"2018. december. 05. 11:08","title":"A Ryanair ráfizethet arra, hogy nem fizetett kárpótlást a kimaradt járatokért a brit utasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5cc45d-506a-4fa7-808f-e05394a98bc0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid horvát labdarúgója nyerte el 2018-ban a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.","shortLead":"A Real Madrid horvát labdarúgója nyerte el 2018-ban a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb...","id":"20181203_aranylabda_luka_modric","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5cc45d-506a-4fa7-808f-e05394a98bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90039bb-7744-4087-8e52-27ffc9481522","keywords":null,"link":"/sport/20181203_aranylabda_luka_modric","timestamp":"2018. december. 03. 22:32","title":"Megvan az új aranylabdás, Luka Modric az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9057e449-f4f4-4bdf-9645-8687d4ecb399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hiánypótló kutatáshoz hat rettenthetetlen önkéntes nyelte le egy-egy figura fejét.","shortLead":"A hiánypótló kutatáshoz hat rettenthetetlen önkéntes nyelte le egy-egy figura fejét.","id":"20181204_Lego_lenyelt_figura_szeklet_gyerek_szervezet_kutatas_tanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9057e449-f4f4-4bdf-9645-8687d4ecb399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c02f98a-9ae2-46ac-a090-bfb3d9d6d21a","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Lego_lenyelt_figura_szeklet_gyerek_szervezet_kutatas_tanulmany","timestamp":"2018. december. 04. 13:17","title":"Kiderült, hogy mennyi idő alatt távozik a szervezetből a lenyelt Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente 116 millió tonna tej és tejtermék, vagyis az előállított áruk 16 százaléka vész kárba világszerte a szemétbe dobás és a nem hatékony tárolási, szállítási folyamatok miatt - derült ki az Edinburghi Egyetem szakembereinek vizsgálatából.","shortLead":"Évente 116 millió tonna tej és tejtermék, vagyis az előállított áruk 16 százaléka vész kárba világszerte a szemétbe...","id":"20181204_tejtermek_bolt_romlott_etel_elelmiszerpazarlas_etelpazarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb0f3bd-81db-49c2-9991-c6fd95d8dd1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_tejtermek_bolt_romlott_etel_elelmiszerpazarlas_etelpazarlas","timestamp":"2018. december. 04. 21:03","title":"Lesújtó számok: 55 millió tonnányi élelmiszer még azelőtt megromlik, hogy a boltokba jutna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b528f0d-c92f-4045-9812-395baea9ca61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1688-ban megjelent Confusion of Confusions (kb. Zűrzavarok zűrzavara) az első, tőzsdéről szóló könyv, a mai napig érvényes tanácsokkal. ","shortLead":"Az 1688-ban megjelent Confusion of Confusions (kb. Zűrzavarok zűrzavara) az első, tőzsdéről szóló könyv, a mai napig...","id":"20181204_Arveresre_bocsatjak_a_tozsde_Bibliajat__a_csaknem_400_eves_tippeket_itt_is_elolvashatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b528f0d-c92f-4045-9812-395baea9ca61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4146c0-9f7d-4558-96b3-e166f0fa3d55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Arveresre_bocsatjak_a_tozsde_Bibliajat__a_csaknem_400_eves_tippeket_itt_is_elolvashatja","timestamp":"2018. december. 04. 12:35","title":"Árverésre bocsátják a tőzsde Bibliáját – a csaknem 400 éves tippeket itt is elolvashatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pascale Andréani visszafogott közleményét a Francia Nagykövetség Facebook-oldalán osztották meg. ","shortLead":"Pascale Andréani visszafogott közleményét a Francia Nagykövetség Facebook-oldalán osztották meg. ","id":"20181204_A_francia_nagykovet_sajnalatosnak_tartja_hogy_a_CEUnak_mennie_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb459da6-fe17-4a6b-a18e-76d667e3a4d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_francia_nagykovet_sajnalatosnak_tartja_hogy_a_CEUnak_mennie_kell","timestamp":"2018. december. 04. 19:15","title":"A francia nagykövet sajnálatosnak tartja, hogy a CEU-nak mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégén pedig egész napos házkutatást tartottak mindhárom gyerekének otthonában. Sz. Gáborné ügyvédje arra vár, hallgassák ki Kósa Lajost tanúként.","shortLead":"A hétvégén pedig egész napos házkutatást tartottak mindhárom gyerekének otthonában. Sz. Gáborné ügyvédje arra vár...","id":"20181205_Zaroltak_a_csengeri_orokosno_vagyonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3958234-af6d-459b-8992-c53074ab774f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Zaroltak_a_csengeri_orokosno_vagyonat","timestamp":"2018. december. 05. 11:32","title":"Zárolták a csengeri örökösnő vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]