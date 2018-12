Még pár hét, és ünnepre terítünk. A hagyományos karácsonyi menüből nem maradhat ki a hal, a töltött káposzta, a bejgli. Mostantól a hátralévő három hétvégén mi is ezeket kínáljuk. Kezdjük a hallal!

Belevágtunk ismét, karácsonyra készülünk. Nem is nagyon tehetünk mást, hiszen közeledik, érkezik, mi pedig várjuk. Még akkor is, ha tudjuk, mennyit rohangálunk majd előtte, hányszor szeretnénk túl lenni rajta. De közben szeretjük, és ez a lényeg. A magunk részéről úgy döntöttünk, elkísérjük olvasóinkat vásárolni, ott leszünk, ha főz, ajándékot csomagol, beleszólunk, tippeket adunk. Fogadjanak el útitársnak!

Pontosabban inkább azzal, hogy is alakult ez a karácsonyi hagyomány? A mai értelemben vett, keresztény karácsonyról a IV. század óta emlékezünk meg. Eredetileg december 25-e Jézus születésnapja, az előző este karácsony vigíliája, más szóval karácsony böjtje vagy szenteste. A keresztény hagyomány alapján a karácsonyi böjt december 24-én éjfélig tartott. Ezt a sokak által tartott szigorú böjtöt – amely kizárólag zöldségek, gyümölcsök és tésztafélék fogyasztását engedélyezte – nem is olyan távoli történelmi messzeségben VI. Pál pápa Poenitemini kezdetű, a böjti fegyelmet rendező konstitúciójával 1966-ban törte meg. Azóta a szentestei vacsora már "hivatalosan" is bővelkedhet minden jóban.

A karácsonyi asztalon főszerepet kap a hal. Ennek egyik magyarázata, hogy amikor Jézus az apostolokat az emberek halászaivá tette, a hal egyúttal a megtért és megkeresztelt ember szimbóluma is lett. A hal motívum a kereszt mellett az egyik legfontosabb jelentésű, mivel nemcsak a feltámadt Krisztusban való hitet jelképezi, hanem mindazokat, akik követik. Másrészt a karácsonyi halevés magyarázata a néphagyományban is megtalálható. A gyorsmozgású hal az új esztendőben hasonló haladásra serkenti az ünnepi asztalt körülülő családot, és a halpikkelyek bőséget ígérnek a ház népének a következő esztendőre. (Hasonló jelentése van a téli ünnepkörben a babnak, borsónak, lencsének és máknak is.) A halakból készült ételek és a számtalan változatban elkészített hallevesek nagyon rég óta ismertek, de a klasszikus értelemben vett halászlé csak az őrölt pirospaprika (törökbors) elterjedésével, a XVIII–XIX. század fordulóján alakult ki.

A karácsonyi halevés szokása valamennyi európai keresztény országban elterjedt. Nálunk és a lengyeleknél a karácsony elmaradhatatlan fogása a halleves. De Oroszországban is asztalra kerülhet az uha (halleves) a lazaccal és kaviárral töltött palacsinta, a blini mellé, a németeknél a pirítóssal tálalt kaviár, a svédeknél a lutfisk (lazacleves) nem hiányozhat az ünnepi menüből.

Mi jellemzően halászlét eszünk ilyentájt. Hogy tiszait, dunait vagy balatonit – az családfüggő, magunkra nem vennénk a döntés jogát. Egyszer már nekiveselkedtünk, merjük-e kijelenteni egy ennyire fontos kérdésben, hogy zsebünkben – pontosabban konyhánkban – a bölcsek köve. Persze hogy nem, de azért a tökéletes halászlé elkészítésének titkait e helyt firtattuk. S található rovatunk recepttárában kitűnő zöldséges, savanykás hallevesrecept is.

A másik legtöbbet asztalra kerülő karácsonyi fogás, a rántott hal készítését is igyekeztünk már lépésről lépésre nyomon követni. Mint ahogy kerestük a legtökéletesebb bundát is a halaknak, rá is leltünk kukoricapelyhesre, kefiresre, Jamie Oliver sörtésztájára és Heston Blumenthal vodkás panírjára.

Alternatív javaslataink (4 főre)

Pontypörkölt

1 kiló pontyfilét gondosan beirdalunk, majd mintegy 3 centi széles darabokra felszeleteljük, kissé megsózzuk, és felhasználásig félretesszük. Zsírban finomra vágott vöröshagymát aranysárgára pirítunk, a tűzről lehúzva meghintjük pirospaprikával. Egy csészében egy evőkanálnyi halászlésűrítményt/alaplevet ugyanannyi vízzel elkeverünk, és ezzel felengedjük a hagymás alapot, majd zsírjára visszapirítjuk. Ezután beleteszünk egy-két karikára vágott zöldpaprikát, enyhén megsózzuk, és félpuhára pároljuk. Hozzáadunk egy-két felszeletelt paradicsomot és az előkészített halhúst. Meglocsoljuk egy deci vörösborral és letakarva, mérsékelt tűzön készre pároljuk, de figyelünk, hogy ne essen szét a hal. Köretjavaslat: vajas tört krumpli.

Harcsa Orly-módra

25 deka lisztből, egy fél üveg világos sörből, három tojás sárgájával sima tésztát keverünk. Egy órát pihentetjük, majd óvatosan beleforgatjuk a három tojásfehérje keményre vert habját. Kilónyi harcsát felszeletelünk (a legjobb, ha eleve szeletekben vesszük), enyhén besózzuk, és kicsit meglocsoljuk citromlével – így a hal, mire a bekevert tészta előáll, kellemesen bepácolódik. Ezután belemártogatjuk a tésztába, majd vajban aranybarnára sütjük. Köretjavaslat: zelleres krumplisaláta

Fogasfilé egyszerűen

Négy szelet kb. 15 dekás filét ízlés szerint sózunk, megszórjuk frissen őrölt feketeborssal. Bőrénél beirdaljuk, hogy sütés közben ne ugorjon össze a hal. 2 evőkanál olívaolajon (a bőrös felénél kezdve) megsütjük, befejezésként pici olvasztott vajjal meglocsoljuk. Köretjavaslat: vajas, parmezános burgonyapüré, párolt zöldségek.