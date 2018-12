Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dffef940-d661-4128-8ccd-31702fcb2544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okoseszközeink is kiveszik a maguk részét a közelgő ünnepi szezonból. Most épp a Google talált ki valami érdekeset.","shortLead":"Okoseszközeink is kiveszik a maguk részét a közelgő ünnepi szezonból. Most épp a Google talált ki valami érdekeset.","id":"20181205_google_assistant_asszisztens_telapo_karacsony_okoshangszoro_mikulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dffef940-d661-4128-8ccd-31702fcb2544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc86e49-6367-455a-9c2f-aabd124c4adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_google_assistant_asszisztens_telapo_karacsony_okoshangszoro_mikulas","timestamp":"2018. december. 05. 10:03","title":"Köszönjön most rá a Google asszisztensére, a Télapó fog válaszolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f161a01-246f-48be-87e0-a85fadfc4e66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néhai elnök földi maradványait vonattal szállították a végső nyughelyére. ","shortLead":"A néhai elnök földi maradványait vonattal szállították a végső nyughelyére. ","id":"20181207_Lanya_es_felesege_melle_temettek_az_idosebb_George_Busht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f161a01-246f-48be-87e0-a85fadfc4e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48311454-4a13-49a1-8071-22757dc92a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Lanya_es_felesege_melle_temettek_az_idosebb_George_Busht","timestamp":"2018. december. 07. 05:13","title":"Lánya és felesége mellé temették az idősebb George Bush-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány hétfőn tűnt el. ","shortLead":"A kislány hétfőn tűnt el. ","id":"20181205_Eltunt_egy_11_eves_kislany_Kaposvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09dc2145-13f5-4604-97f1-a0dd8cafdff2","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Eltunt_egy_11_eves_kislany_Kaposvaron","timestamp":"2018. december. 05. 12:59","title":"Eltűnt egy 11 éves kislány Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f55eb79-32af-4e5b-8bbe-6964a86ad5f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás és a káros emberi beavatkozások vízminőségre gyakorolt hatását vizsgálják, megoldásokat keresnek az élővilág pusztulásának megelőzésére.","shortLead":"A klímaváltozás és a káros emberi beavatkozások vízminőségre gyakorolt hatását vizsgálják, megoldásokat keresnek...","id":"20181205_Vilagszinten_egyedulallo_kutatast_kezdenek_a_Balaton_vizeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f55eb79-32af-4e5b-8bbe-6964a86ad5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504431d1-9820-4ac7-85b9-0bb68dea8c9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_Vilagszinten_egyedulallo_kutatast_kezdenek_a_Balaton_vizeben","timestamp":"2018. december. 05. 18:48","title":"Hogyan hat a klímaváltozás a vízminőségre? - kutatást folytatnak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Kiadja-e Kanada az USA-nak a Huawei főnökének lányát? Amerikai kérésre fogták el Meng Van-zsu-t Vancouverben, ahol a Huaweit képviselte, mint a kínai óriás pénzügyi igazgatója.","shortLead":"Kiadja-e Kanada az USA-nak a Huawei főnökének lányát? Amerikai kérésre fogták el Meng Van-zsu-t Vancouverben, ahol...","id":"20181206_Tuszul_ejthettek_a_Huaweialapito_lanyat_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3d4994-7bba-4422-a712-9b29acf35908","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_Tuszul_ejthettek_a_Huaweialapito_lanyat_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. december. 06. 10:49","title":"Túszul ejthették a Huawei-alapító lányát a kínai-amerikai kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d92ea1-4f5a-43b6-a37c-72682e473005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) munkájának hála most már arról is van elképzelésünk, hogyan fest a Nap északi pólusa. ","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) munkájának hála most már arról is van elképzelésünk, hogyan fest a Nap északi pólusa. ","id":"20181205_nap_naprendszer_europai_urugynokseg_esa_eszaki_polus_proba_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d92ea1-4f5a-43b6-a37c-72682e473005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51d9cb-4205-461a-936b-443e2d66d693","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nap_naprendszer_europai_urugynokseg_esa_eszaki_polus_proba_2","timestamp":"2018. december. 05. 14:33","title":"Látványos fotót készítettek a Napról, ilyen lehet a \"másik\" oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hívtak állam- és kormányfőket, de ha részt kívántak venni, mehettek a gyászszertartásra. Orbán nem ment – derül ki a miniszterelnök sajtósától kapott válaszból.","shortLead":"Nem hívtak állam- és kormányfőket, de ha részt kívántak venni, mehettek a gyászszertartásra. Orbán nem ment – derül ki...","id":"20181206_Orban_nem_ment_el_Bush_temetesere_de_irt_az_itteni_nagykovetseg_konyvebe_egy_uzenetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b483f8e-bd8c-4ce1-b2f8-0456795beab2","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Orban_nem_ment_el_Bush_temetesere_de_irt_az_itteni_nagykovetseg_konyvebe_egy_uzenetet","timestamp":"2018. december. 06. 16:52","title":"Orbán nem ment el Bush temetésére, de írt az itteni nagykövetség könyvébe egy üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74acfcb-5725-4267-9f79-edb1b5ba648b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár 45 ezer forintnyi eltérés is lehet a visszafizetendő tartozásnál egy egyéves futamidejű, 200 ezer forintos „karácsonyi” fogyasztási hitelnél, a változó kamatozású fogyasztási hiteleknél pedig a kamatváltozás kockázatára is figyelni kell. A MNB szerint az összes fogyasztásihitel-adós közel fele a potenciális pénzügyi sokknak leginkább kitett, az átlagosnál lényegesen alacsonyabb jövedelemű rétegből kerül ki. ","shortLead":"Akár 45 ezer forintnyi eltérés is lehet a visszafizetendő tartozásnál egy egyéves futamidejű, 200 ezer forintos...","id":"20181205_Akar_7_eves_aruhitelbe_is_belemennek_a_hitelzsonglorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74acfcb-5725-4267-9f79-edb1b5ba648b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef34ddb-14a4-4207-8064-96a359a0eed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Akar_7_eves_aruhitelbe_is_belemennek_a_hitelzsonglorok","timestamp":"2018. december. 05. 13:34","title":"Karácsonyi hitelzsonglőrök: akár 7 éves áruhitelt is bevállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]