Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea47bd82-2d7d-420d-a575-2ed4527523ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A demonstrálók gyertyát gyújtottak a „véleménynyilvánítás szabadságának emlékére”.","shortLead":"A demonstrálók gyertyát gyújtottak a „véleménynyilvánítás szabadságának emlékére”.","id":"20181207_Az_Orbant_kritizalo_rendezo_betiltott_Spirodarabja_miatt_tiltakoztak_Parizsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea47bd82-2d7d-420d-a575-2ed4527523ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccfd992-b031-4090-940f-5b6201fc958a","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Az_Orbant_kritizalo_rendezo_betiltott_Spirodarabja_miatt_tiltakoztak_Parizsban","timestamp":"2018. december. 07. 12:25","title":"Az Orbánt kritizáló rendező betiltott Spiró-darabja miatt tiltakoztak Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, mennyit dolgoztak a jobboldali médiacégek összeolvadásának vizsgálatával. Mint utóbb kiderült, feleslegesen.","shortLead":"Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, mennyit dolgoztak a jobboldali médiacégek összeolvadásának vizsgálatával...","id":"20181207_A_GVH_a_HVGnek_3_nap_munkaja_ment_a_kukaba_a_fideszes_mediaorias_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61a4296-77f0-403f-8488-d4d48f1da011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_A_GVH_a_HVGnek_3_nap_munkaja_ment_a_kukaba_a_fideszes_mediaorias_miatt","timestamp":"2018. december. 07. 11:14","title":"A GVH a HVG-nek: 3 nap munkája ment a kukába a fideszes médiaóriás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi államtitkár a 2019-es adóintézkedések legnagyobb nyerteseinek a kisvállalkozókat nevezte.","shortLead":"A pénzügyi államtitkár a 2019-es adóintézkedések legnagyobb nyerteseinek a kisvállalkozókat nevezte.","id":"20181206_Magyarorszag_az_Europai_Unio_legnagyobb_adocsokkentoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea913e49-3803-4973-8fdc-00f9c4206080","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magyarorszag_az_Europai_Unio_legnagyobb_adocsokkentoje","timestamp":"2018. december. 06. 13:48","title":"Magyarország az Európai Unió legnagyobb adócsökkentője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft irodai programcsomagja mellett a Windows „beépített\" alkalmazásaihoz is hozzányúl, és új ikonokat tervez nekik.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft irodai programcsomagja mellett a Windows „beépített\" alkalmazásaihoz is...","id":"20181206_microsoft_windows_uj_ikonok_erkezese_rancfelvarras_fluent_design_system","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629207a2-6f1c-47ce-91c8-6861340af655","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_microsoft_windows_uj_ikonok_erkezese_rancfelvarras_fluent_design_system","timestamp":"2018. december. 06. 08:03","title":"Lecseréli a Windows jól megszokott ikonjait a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d45f6f1-36a2-47c1-9a72-0f3eab10cfe3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből megfizethetetlen, 10 milliós autóval jár, nyílt titok, hogy mik a „jó járatok” – ilyen részletekről is kitálalt egy Ferihegyen dolgozó rakodó, aki sokszor egy műszakban pakolja a bőröndöket a tolvajokkal. Pontosan megmondta, milyen ellenőrzéssel lehetne csökkenteni a fosztogatást, ezt a hvg.hu-nak átadott videóval is alátámasztotta. Megkérdeztük erről a Budapest Airportot, de nem válaszoltak, viszont előre büntetőjogi következményeket emlegettek a videók miatt.","shortLead":"Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből...","id":"20181206_A_kozepesen_ugyes_rakodo_is_milliokat_osszedezsmal__siman_megelozheto_lenne_a_repteri_fosztogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d45f6f1-36a2-47c1-9a72-0f3eab10cfe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7608ef-7f1e-4f45-9771-533ede01cbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_kozepesen_ugyes_rakodo_is_milliokat_osszedezsmal__siman_megelozheto_lenne_a_repteri_fosztogatas","timestamp":"2018. december. 06. 06:30","title":"„A közepesen ügyes rakodó is milliókat összedézsmál” – simán megelőzhető lenne a reptéri fosztogatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bevándorlók általában egészségesebbek, mint a gazdag befogadó országok, például az Egyesült Államok lakói és gyakran kifejezetten segítik a betegségek elleni harcot azáltal, hogy egészségügyi dolgozóként helyezkednek el az adott országban – derült ki a University College London szakembereinek tanulmányából.","shortLead":"A bevándorlók általában egészségesebbek, mint a gazdag befogadó országok, például az Egyesült Államok lakói és gyakran...","id":"20181207_bevandorlok_egeszsegesebbek_mint_a_befogado_orszagok_lakoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf24974-1b79-4dd1-be94-376345b53b3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_bevandorlok_egeszsegesebbek_mint_a_befogado_orszagok_lakoi","timestamp":"2018. december. 07. 10:03","title":"Megvizsgáltak 15 millió migránst, és érdekes eredmény jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e8dd3-1645-4b38-9f21-9161186f4ffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy angol borászat sparkling wine-ja, vagyis habzóbora nyerte a fődíjat az International Wine Challenge versenyen a gyöngyöző italok kategóriájában. ","shortLead":"Idén egy angol borászat sparkling wine-ja, vagyis habzóbora nyerte a fődíjat az International Wine Challenge versenyen...","id":"20181207_Meghokkento_teruleten_nyernek_a_britek_a_klimavaltozassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=034e8dd3-1645-4b38-9f21-9161186f4ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b855bac-d446-4a9c-bad7-1c3b629d262e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Meghokkento_teruleten_nyernek_a_britek_a_klimavaltozassal","timestamp":"2018. december. 07. 10:58","title":"Meghökkentő területen nyernek a britek a klímaváltozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok jég, sok tűz, és egy mindent elsöprő összecsapás – erre számíthatunk tavasszal.","shortLead":"Sok jég, sok tűz, és egy mindent elsöprő összecsapás – erre számíthatunk tavasszal.","id":"20181207_Uj_elozetes_jott_a_Tronok_Harca_befejezo_evadarol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5899f539-49f4-4313-a1f4-316e4ea25bcd","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Uj_elozetes_jott_a_Tronok_Harca_befejezo_evadarol__video","timestamp":"2018. december. 07. 11:02","title":"Új előzetes jött a Trónok Harca befejező évadáról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]