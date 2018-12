Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ennyi áramot egyetlen nap alatt még sosem használtak el Magyarországon.","shortLead":"Ennyi áramot egyetlen nap alatt még sosem használtak el Magyarországon.","id":"20181207_Uj_aramfogyasztasi_rekordot_hozott_a_Mikulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf543163-16ba-49fe-b58f-26a8b6a55e39","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Uj_aramfogyasztasi_rekordot_hozott_a_Mikulas","timestamp":"2018. december. 07. 10:48","title":"Új áramfogyasztási rekordot hozott a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus maga akarja bevinni az ívet az épületbe a december 9-i demonstráción.","shortLead":"A politikus maga akarja bevinni az ívet az épületbe a december 9-i demonstráción.","id":"20181206_Propagandaellenes_peticioval_is_keszul_az_MTVA_szekhaza_ele_szervezett_tuntetesre_Hadhazy_Akos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaefc84-3902-4176-873f-8f7d489e6d68","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Propagandaellenes_peticioval_is_keszul_az_MTVA_szekhaza_ele_szervezett_tuntetesre_Hadhazy_Akos","timestamp":"2018. december. 06. 14:57","title":"Propagandaellenes petícióval is készül az MTVA székháza elé szervezett tüntetésre Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A törvényalkotási bizottság által szerda este benyújtott szöveg alapján már nem csak kollektív szerződés esetén lehet több túlóra.","shortLead":"A törvényalkotási bizottság által szerda este benyújtott szöveg alapján már nem csak kollektív szerződés esetén lehet...","id":"20181206_Ujabb_csavar_a_rabszolgatorvenynel_megsem_annyira_hatral_meg_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc61d6d-dac6-4c50-9cee-f4e99a9b7079","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Ujabb_csavar_a_rabszolgatorvenynel_megsem_annyira_hatral_meg_a_Fidesz","timestamp":"2018. december. 06. 21:03","title":"Újabb csavar a „rabszolgatörvénynél”: mégsem annyira hátrál meg a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6318b71b-8dda-42f2-a93d-8bf6d25d5a04","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfelé 5, helyenként 10 fok körül is alakulhatnak a maximumok.","shortLead":"Többfelé 5, helyenként 10 fok körül is alakulhatnak a maximumok.","id":"20181206_Marad_az_enyhe_ido_tovabbra_sem_varhato_lehules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6318b71b-8dda-42f2-a93d-8bf6d25d5a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1620226f-80d2-43b8-918c-140ec5afffae","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Marad_az_enyhe_ido_tovabbra_sem_varhato_lehules","timestamp":"2018. december. 06. 14:05","title":"Marad az enyhe idő, továbbra sem várható lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da77112-d17a-48e5-bd6d-b262bb711513","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőséges aktivistára is emlékeznek egy éven át.","shortLead":"A szélsőséges aktivistára is emlékeznek egy éven át.","id":"20181206_A_meggyilkolt_Rozsa_Eduardonak_szentel_emlekevet_a_Magyar_Iszlam_Kozosseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da77112-d17a-48e5-bd6d-b262bb711513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fe9705-f3ce-4b3d-ad62-bf3e514b986f","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_meggyilkolt_Rozsa_Eduardonak_szentel_emlekevet_a_Magyar_Iszlam_Kozosseg","timestamp":"2018. december. 06. 09:44","title":"A meggyilkolt Rózsa Eduárdónak szentel emlékévet a Magyar Iszlám Közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat a dolgozóknak, akik részt akarnak venni a demonstráción, buszokkal szállítják Győrből Budapestre.","shortLead":"Azokat a dolgozóknak, akik részt akarnak venni a demonstráción, buszokkal szállítják Győrből Budapestre.","id":"20181205_Az_Audi_szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d9695f-e0c4-4b20-9f01-b5f9d2fc9d76","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Az_Audi_szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 05. 16:48","title":"Az Audi szakszervezete is csatlakozik a \"rabszolgatörvény\" elleni tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Különös hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: több felhasználó is csíkos fotókat lát. Nem új filterről ,és nem is a készülék hibájáról van szó, a szolgáltatással nem stimmel valami.","shortLead":"Különös hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: több felhasználó is csíkos fotókat lát. Nem új filterről ,és nem is...","id":"20181207_csikos_kepek_az_instagramon_foto_feltoltese_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f472a8-dfc8-4f1a-aa17-62026e585d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_csikos_kepek_az_instagramon_foto_feltoltese_hiba","timestamp":"2018. december. 07. 13:33","title":"Baj van a telefonommal? Vagy mik ezek a csíkos képek az Instagramon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja Fazekas Ferenc, akinek a bámulásról és a bántásról is első kézből vannak élményei. Az orosházi Vasembernek ugyanis több mint kétszáz piercingje van: alig van olyan része az arcának, amit nem fed testékszer vagy tetoválás, és bár néha utánaköpnek az utcán, ő így látja magát szépnek: „Én nem akarok úgy meghalni, hogy eltűnök a színről, aztán vége. Nyomot akarok hagyni.”","shortLead":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja...","id":"20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f98403-17a6-4147-8d09-32a67bd92dc4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2018. december. 05. 20:00","title":"„Ha mások rám néznek, nem egy megbízható, szelíd embert látnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]