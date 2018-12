Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"093698ce-f7e4-4090-a969-3250b2b1d8cb","c_author":"B.I.","category":"elet","description":"Mi lenne, ha legalább ilyenkor, advent idején nem csupán beugranánk valahova egy kávéra, rohannánk tovább egy termopoharas teával, kapnánk le a közértben a polcról egy flakonos kakaót? \r

\r

\r

\r

","shortLead":"Mi lenne, ha legalább ilyenkor, advent idején nem csupán beugranánk valahova egy kávéra, rohannánk tovább...","id":"20181207_Kaveszunet_teaido__recept","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=093698ce-f7e4-4090-a969-3250b2b1d8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61034e0d-b3b0-4bfe-b9b6-983ba25e6825","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Kaveszunet_teaido__recept","timestamp":"2018. december. 08. 09:25","title":"Kávészünet, teaidő - recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelintézetek döntően megfeleltek a fair banki előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat tárt fel a jegybanki vizsgálat: a 16 pénzügyi intézményt érintő vizsgálatsorozatban 13,65 millió forint bírságot szabtak ki, és a hibák kijavítására kötelezte a társaságokat.","shortLead":"A hitelintézetek döntően megfeleltek a fair banki előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat tárt fel a jegybanki...","id":"20181207_mnb_jegybank_bank_hitelezes_fair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a900a94-efb7-4e89-82f1-d85be965e601","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_mnb_jegybank_bank_hitelezes_fair","timestamp":"2018. december. 07. 12:44","title":"Megvizsgálta az MNB, mennyire fair a bankok hitelezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d61d13-cac2-44c2-b894-8efaaeaf9ffd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes egykori állomáshelyén emlékeznek rá így. ","shortLead":"Az énekes egykori állomáshelyén emlékeznek rá így. ","id":"20181207_Fotok_Jelzolampakra_kerult_Elvis_Presley_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d61d13-cac2-44c2-b894-8efaaeaf9ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50148b2-071f-4c5b-b2e0-06480ef1ef43","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Fotok_Jelzolampakra_kerult_Elvis_Presley_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 07. 14:40","title":"Fotók: Jelzőlámpákra került Elvis Presley Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6311f5ba-a3c5-4697-8783-88bc8899b69d","c_author":"","category":"vilag","description":"Ukrajna kudarcáról, valamint a 2014-es kijevi forradalommal kapcsolatos kiábrándultságról beszélt az orosz televízió Egyes Csatornáján egy olyan fiatalember, aki a tévé szerint résztvevője volt a közel öt évvel ezelőtti eseményeknek. Hamar kiderült, hogy a nyilatkozó nem volt ott Kijevben, majd az is, hogy nem is ukrán, hanem fehérorosz állampolgár.



","shortLead":"Ukrajna kudarcáról, valamint a 2014-es kijevi forradalommal kapcsolatos kiábrándultságról beszélt az orosz televízió...","id":"20181208_Nagyon_lebukott_megint_az_orosz_allami_teve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6311f5ba-a3c5-4697-8783-88bc8899b69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f80cef-1023-4e38-8917-4e52544f88ad","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Nagyon_lebukott_megint_az_orosz_allami_teve","timestamp":"2018. december. 08. 15:02","title":"Nagyon lebukott (megint) az orosz állami tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dajana Dimitrova ifjúsági EB-győztes tiltott vizelethajtót használt. ","shortLead":"Dajana Dimitrova ifjúsági EB-győztes tiltott vizelethajtót használt. ","id":"20181207_18_eves_de_mar_most_orokre_eltiltottak_a_bolgar_Europabajnok_sulyemelot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846cbe96-9aab-4b1e-8de0-1571c3ea5d99","keywords":null,"link":"/sport/20181207_18_eves_de_mar_most_orokre_eltiltottak_a_bolgar_Europabajnok_sulyemelot","timestamp":"2018. december. 07. 17:13","title":"18 éves, de már most örökre eltiltották a bolgár Európa-bajnok súlyemelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b200ea9c-ee1b-4427-b0b4-eddb624980cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közülük három budapesti. Ausztriából 20, de Szlovákiából egy étterem sem képviselteti magát a listán.","shortLead":"Közülük három budapesti. Ausztriából 20, de Szlovákiából egy étterem sem képviselteti magát a listán.","id":"20181207_4_magyar_is_a_vilag_legjobb_1000_etterme_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b200ea9c-ee1b-4427-b0b4-eddb624980cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5566ab4-0096-4998-a3b4-35e970e7c684","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_4_magyar_is_a_vilag_legjobb_1000_etterme_kozott","timestamp":"2018. december. 07. 15:12","title":"Négy magyar is a világ legjobb 1000 étterme között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb6ce5d-9bc6-4f18-982c-a7b0567732b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar X-Tomi elkészítette, hogyan nézhet ki.","shortLead":"A magyar X-Tomi elkészítette, hogyan nézhet ki.","id":"20181207_Ha_mar_van_BMW_X7_miert_ne_lehetne_X8_is__Ilyen_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb6ce5d-9bc6-4f18-982c-a7b0567732b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96d4b90-ad03-4def-a4be-f7f010e5bd41","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_Ha_mar_van_BMW_X7_miert_ne_lehetne_X8_is__Ilyen_lehet","timestamp":"2018. december. 07. 12:31","title":"Ha már van BMW X7, miért ne lehetne X8 is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9f95e9-be44-4491-8f3b-639dcc251baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth teret lezárta a rendőrség a szakszervezeti tüntetés előtt.","shortLead":"A Kossuth teret lezárta a rendőrség a szakszervezeti tüntetés előtt.","id":"20181208_TASZ_Alsagosan_akadalyozza_a_kormany_a_tuntetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e9f95e9-be44-4491-8f3b-639dcc251baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e24a605-4597-4e01-b7a5-ac48d72f214e","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_TASZ_Alsagosan_akadalyozza_a_kormany_a_tuntetest","timestamp":"2018. december. 08. 10:23","title":"TASZ: Álságosan akadályozza a kormány a tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]