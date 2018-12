Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau szerint nem politikai ügy húzódik meg Meng Van-csou csütörtöki letartóztatása mögött.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau szerint nem politikai ügy húzódik meg Meng Van-csou csütörtöki letartóztatása...","id":"20181207_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kanada_justin_trudeau_szankciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2df2d0-1c5d-4534-8496-68374d25dd8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kanada_justin_trudeau_szankciok","timestamp":"2018. december. 07. 08:33","title":"Kanada: nem politikai ügy miatt kapcsolták le a Huawei egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bizonyos korig akár serkentő hatású lehet a munkahelyi hajtás, ausztrál kutatók viszont azt mondják, 40 éves kor felett jobb, ha visszavesz belőle az ember. Különben baj lesz. ","shortLead":"Egy bizonyos korig akár serkentő hatású lehet a munkahelyi hajtás, ausztrál kutatók viszont azt mondják, 40 éves kor...","id":"20181208_munkaido_munkahelyi_hajtas_munka_40_ev_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedf3472-3b9b-4a6e-8b99-407bcdcb98e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_munkaido_munkahelyi_hajtas_munka_40_ev_felett","timestamp":"2018. december. 08. 08:03","title":"Ennyit a rabszolgatörvényről: 40 éves kor után csak heti 3 napot kellene dolgoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48d9ff1-497a-4eaf-8f80-e316cf02bfc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 56A, az 59-es és a 61-es villamos megosztva közlekedik, az utasoknak át kell szállniuk.","shortLead":"Az 56A, az 59-es és a 61-es villamos megosztva közlekedik, az utasoknak át kell szállniuk.","id":"20181206_Kisiklott_egy_villamos_a_Szell_Kalman_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48d9ff1-497a-4eaf-8f80-e316cf02bfc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b462b75d-0e98-4f9f-a8f9-eff726fdbc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kisiklott_egy_villamos_a_Szell_Kalman_teren","timestamp":"2018. december. 06. 21:49","title":"Kisiklott egy villamos a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9578da-1e76-4530-8144-10e4c84541b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film jövő júliusban érkezik a mozikba.","shortLead":"A film jövő júliusban érkezik a mozikba.","id":"20181207_Mar_magyarul_is_nezheto_az_uj_oroszlanykiraly_elozetese__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9578da-1e76-4530-8144-10e4c84541b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1366a3f-7fb8-476f-aeac-eaf94fa86ea8","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Mar_magyarul_is_nezheto_az_uj_oroszlanykiraly_elozetese__video","timestamp":"2018. december. 07. 11:56","title":"Már magyarul is nézhető az új oroszlánkirály előzetese – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7150c137-d572-4a7d-abf5-8b879204a311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181207_Sotetben_tapogatozva_adja_at_a_kormany_az_Operahaz_felujitast_a_Varosliget_Zrtnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7150c137-d572-4a7d-abf5-8b879204a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7b56c-2a64-46b4-b990-fd57b4bd66e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Sotetben_tapogatozva_adja_at_a_kormany_az_Operahaz_felujitast_a_Varosliget_Zrtnek","timestamp":"2018. december. 07. 16:06","title":"Sötétben tapogatózva adja át a kormány az Operaház felújítását a Városliget Zrt.-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52669c3f-e50f-479b-b673-c3db9b8eafc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztos: politikus nélkül nincs ajándékosztás.","shortLead":"Most már biztos: politikus nélkül nincs ajándékosztás.","id":"20181207_Gyurcsany_Ferenc_is_felult_a_Mikulasvonatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52669c3f-e50f-479b-b673-c3db9b8eafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3c8b7-4488-4a6a-971c-f37001f85813","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Gyurcsany_Ferenc_is_felult_a_Mikulasvonatra","timestamp":"2018. december. 07. 11:07","title":"Gyurcsány Ferenc is felült a Mikulás-vonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6f0481-eb68-4020-bb0e-bb8419305063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"38 évvel ezelőtt ölte meg John Lennont New Yorkban Mark David Chapman, s ebből az alkalomból a Femina.hu újra megmutatja a egykori Beatles-alaptóról készült utolsó fényképet, amelyen későbbi gyilkosa is látható. A portál ismerteti a kép készítésének részleteit is.





","shortLead":"38 évvel ezelőtt ölte meg John Lennont New Yorkban Mark David Chapman, s ebből az alkalomból a Femina.hu újra...","id":"20181208_38_eve_halt_meg_John_Lennon__ujra_az_utolso_kep_a_zeneszrol_es_gyilkosarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b6f0481-eb68-4020-bb0e-bb8419305063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296b1300-5ce5-4d5b-acb5-0103065ca5ee","keywords":null,"link":"/elet/20181208_38_eve_halt_meg_John_Lennon__ujra_az_utolso_kep_a_zeneszrol_es_gyilkosarol","timestamp":"2018. december. 08. 18:06","title":"38 éve halt meg John Lennon – újra az utolsó kép a zenészről és gyilkosáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A költőtől alig maradt fenn a verseinek piszkozata, a most elárverezett kéziratban viszont van egy átsatírozott sor is. ","shortLead":"A költőtől alig maradt fenn a verseinek piszkozata, a most elárverezett kéziratban viszont van egy átsatírozott sor is. ","id":"20181207_10_millio_forintot_adtak_ezert_a_kulonleges_Radnotikeziratert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c4d4ee-fb3e-4426-9890-5974ccb9674a","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_10_millio_forintot_adtak_ezert_a_kulonleges_Radnotikeziratert","timestamp":"2018. december. 07. 20:54","title":"10 millió forintot adtak ezért a különleges Radnóti-kéziratért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]