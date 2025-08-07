Újabb kiemelt beruházásokon lehet mellőzni minden jogszabályt

A HVG már 2021-nen beszámolt róla, hogy kiemelt beruházás lett az „okos villamosenergia-hálózat”. 85 település többszáz helyrajzi számú ingatlanát vették ki az általános szabályok alól „a Danube InGrid projekt keretében elosztó hálózat kiépítésére, hálózati fejlesztésekre irányuló beruházás” érdekében. 50 milliárd forintba kerül a program.

Már akkor kimondták, hogy építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és településképi bejelentési eljárásnak nincs helye. Most ezt azzal egészítette ki egy kormányrendelet, hogy a telekalakítás az övezeti besorolásokra és övezeti határokra tekintet nélkül megengedett.

Hasonló engedélyt kapott az Ács város területén kialakítandó ipari-innovációs terület és egy keceli kiemelt gépipari beruházás. Kecelen még ahhoz is hozzájárult a kormány, hogy a telkeken napelempark, közlekedési létesítmények, kiszolgáló létesítmények, közművek vezetékei, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgálóépítményei, közmű és hírközlési építmények, műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők, és a helyi építési szabályzat napelemparkra és közművekre vonatkozó előírásait sem kell alkalmazni.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Reviczky Zsolt