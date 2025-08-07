Több támogatást kapnak a kis falusi boltok

A csütörtök este közzétett kormányhatározat szerint a Magyar Falu Program keretében az 5000 fő és az alatti lakosságszámú településeken működő élelmiszerüzletek pályázati úton elnyerhető, vissza nem térítendő egyszeri támogatására szánt összeget emelik meg 10,4 milliárd forintra.

A 6,4 milliárdos többletet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek kell előteremtenie, azután a pályázható keret megemlése Gyopáros Alpárnak, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak a feladata.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Túry Gergely